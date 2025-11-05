Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (4 novembre): Francesca Fagnani non fa il bis, De Martino affonda con Montalbano

La Notte nel Cuore vince col 16,6% di share, in crescita Floris, bene Le Iene, Bianca Berlinguer non si rialza, Matano domina contro Nuzzi: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il commissario Montalbano continua la sua cavalcata negli ascolti tv. Ieri martedì 4 novembre 2025, infatti, è andata in onda un’altra puntata in replica della serie con Luca Zingaretti, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca La Notte nel Cuore. Secondo appuntamento stagionale per Francesca Fagnani e le ‘sue’ Belve. Bianca Berlinguer è tornata al timone di È sempre Cartabianca, così come Giovanni Floris alla guida di DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano, La Notte nel Cuore e Belve

Ieri martedì 4 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta dai romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri, addirittura ampliata dalla tv di Stato visto il successo. Ieri è andata in onda la puntata speciale con Belén Rodríguez ‘Il campo del vasaio’ ha conquistato 1 milione e 989mila spettatori, toccando il 13,1% di share, ‘penalizzato’ dalla partenza in ritardo (dopo le 22) per dare spazio allo speciale La Forza che Unisce in occasione della Giornata Nazionale dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (2 milioni e 419mila spettatori, pari all’11,5% di share). Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha radunato 2 milioni e 361mila spettatori, arrivando al 16,6% di share.

Dopo il debutto stellare della scorsa settimana (record al 12,9% di share), su Rai 2 è tornata protagonista Francesca Fagnani, che ha condotto un nuovo appuntamento di Belve. La seconda puntata della 13esima edizione del talk show – che visto le interviste a Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo, oltre alla partecipazione di Maria De Filippi – ha registrato il 9% di share con 1 milione e 367mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1 Veronica Gentili e Max Angioni sono invece tornati alla conduzione de Le Iene. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha interessato 1 milione e 140mila spettatori, ottenendo il 9,3% di share.

Su Rai 3 Veronica Pivetti ha fatto il suo debutto al timone di una nuova edizione di Amore Criminale. La prima puntata ha collezionato 639mila spettatori, pari al 3,4% di share. Nuovo appuntamento per Bianca Berlinguer alla guida del prime time di Rete 4 e di È Sempre Cartabianca, che ieri ha raggiunto il 3,8% di share grazie a 496mila spettatori sintonizzati. In crescita Giovanni Floris alla conduzione di DiMartedì, che ieri ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 377mila spettatori, pari all’8,4% di share.

Su Tv8, infine, l’ottava puntata in chiaro di X Factor condotto da Giorgia ha radunato 611mila spettatori, pari al 4,2% di share, mentre su Nove Only Fun – Comico Show ha interessato 339mila spettatori, pari a uno share del 2%.

  • Rai 1 | Il commissario Montalbano 13,1% (1.989.000 spettatori)
  • Canale 5 | La Notte nel Cuore16,6% (2.361.000 spettatori)
  • Rai 2 | Belve 9% (1.367.000 spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene9,3% (1.140.000 spettatori)
  • Rai 3 | Amore Criminale3,4% (639.000 spettatori)
  • Rete 4 | È Sempre Cartabianca 3,8% (496.000 spettatori)
  • La7 | DiMartedì8,4% (1.377.000 spettatori)
  • Tv8 | X Factor 4,2% (611.000 spettatori)
  • Nove | Only Fun – Comico Show 2% (339.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino affonda (in versione ‘ridotta’)

Serataccia per Stefano De Martino che, per fare spazio alla prima serata ‘anticipata’ di Rai 1, non solo non riesce a insidiare Gerry Scotti negli ascolti tv ma perde anche terreno. La puntata di ieri di Affari Tuoi non è andata oltre un ascolto medio di 4 milioni e 545mila spettatori, pari al 20,7%, con La Ruota della Fortuna ‘scappata’ al 25,9% di share e oltre 5 milioni e mezzo di spettatori. Continua invece il dominio Rai nel pomeriggio, dove Alberto Matano e La Vita in Diretta (20,6%-21,8% di share ieri) allungano su Gianluigi Nuzzi e Dentro la Notizia (15,2%-14,5% di share su Canale 5).

