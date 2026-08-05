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Ascolti Tv ieri (4 agosto): disastro Rai 1, Canale 5 vola con Brignano, l’oro di Chiara Pellacani nei tuffi fa volare Rai 2

Il film Un matrimonio di troppo fermo al 9,5% di share e Volevo un figlio maschio lo doppia al 20,6%, Yoga Radio Estate parte dal 7,3%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri martedì 4 agosto 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda film Un matrimonio di troppo, su Canale 5 Volevo un figlio maschio. Spazio alla musica su Italia 1, dove è iniziato Yoga Radio Estate. Nuova sfida nell’acces prime time, invece, tra Marco Liorni e Gerry Scotti. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un matrimonio di troppo e Volevo un figlio maschio

Ieri martedì 4 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Un matrimonio di troppo. Il film con Reese Witherspoon e Will Ferrell ha raccolto 1 milione e 94mila spettatori, registrando il 9,5% di share. Su Canale 5, invece, il film Volevo un figlio maschio con Enrico Brignano ha radunato 2 milioni e 264mila spettatori, facendo segnare il 20,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Spazio allo sport su Rai 2 con gli Europei di nuoto di Parigi 2026 che hanno appassionato 999mila spettatori, arrivando al 6,9% di share. Su Italia 1 è invece iniziato Yoga Radio Estate. Il primo appuntamento del nuovo evento musicale dell’estate in tv condotto da Enrico Papi e Noemi ha intrattenuto 725mila spettatori, debuttando al 7,3% di share.

Su Rai 3 è andato in onda Il coraggio di essere Franco. Il documentario su Franco Battiato ha conquistato 641mila spettatori, raggiungendo il 4,8% di share. Su Rete 4, dopo il mezzo flop della prima puntata e lo slittamento deciso da Mediaset, è andato in scena il secondo appuntamento della nuova edizione di Le grandi domande di Freedom di Roberto Giacobbo, che ha interessato 435mila spettatori e centrato il 4,2% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese hanno invece condotto un nuovo appuntamento di In Onda prima serata e totalizzato un a.m. di 682mila spettatori, ottenendo il 5,1% di share.

Su Tv8 il film Quantum of Solace con Daniel Craig ha coinvolto 341mila spettatori, pari al 2,9% di share. Su Nove, infine, Save the dating – Amori in corso con Marta Zoboli e Gianluca De Angelis ha collezionato 344mila spettatori, pari a uno share del 2,9%.

  • Rai 1 | Un matrimonio di troppo 9,5% (1.094.000 spettatori)
  • Canale 5 | Volevo un figlio maschio20,6% (2.264.000 spettatori)
  • Rai 2 | Europei di nuoto 6,9% (999.000 spettatori)
  • Italia 1 | Yoga Radio Estate 7,3% (725.000 spettatori)
  • Rai 3 | Il coraggio di essere Franco 4,8% (641.000 spettatori)
  • Rete 4 | Le grandi domande di Freedom 4,2% (435.000 spettatori)
  • La7 | In Onda 5,1% (682.000 spettatori)
  • Tv8 | Quantum of Solace 2,9% (341.000 spettatori)
  • Nove | Save the dating – Amori in corso 2,9% (344.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti

Si rinnova la sfida dei dati Auditel tra Marco Liorni e il mattatore dell’access prime time Gerry Scotti. La puntata di ieri de L’Eredità Summer (con la doccia gelata alla Ghigliottina per il nuovo campione Martino) ha radunato 2 milioni e 372mila spettatori, raggiungendo il 15,9% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece richiamato 4 milioni e 137mila spettatori su Canale 5, arrivando a toccare il 27,6% di share.

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