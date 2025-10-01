Ascolti tv ieri (30 settembre): Montalbano domina e manda Raoul Bova in crisi, De Martino si riavvicina a Scotti Il commissario vince ancora la prima serata con quasi 2,9 milioni di spettatori, Buongiorno Mamma in calo, Rocío e Savino a picco: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il mese di settembre si chiude nel segno de Il commissario Montalbano. Ieri martedì 30 settembre 2025, infatti, la serie cult con Luca Zingaretti nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ha vinto ancora la prima serata superando la concorrenza di Raoul Bova e la terza puntata di Buongiorno, mamma! 3. Terzo appuntamento anche per Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales al timone di Freeze, mentre Bianca Berlinguer e Giovanni Floris sono tornati alla guida di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Buongiorno, mamma! 3

Ieri martedì 30 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta dai romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri. Ieri la storica puntata ‘La piramide di fango’ ha appassionato 2 milioni e 897mila spettatori, trionfando con il 18,5% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il terzo episodio di Buongiorno, mamma! 3. La fiction con Raoul Bova ha registrato un ascolto medio di 2 milioni e 170mila spettatori, facendo segnare il 14,4% di share.

Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales sono tornati alla guida di Freeze – Chi sta fermo vince. La seconda puntata del nuovo show di Rai 2 ha raccolto 606mila spettatori, calando ancora e piombando al 3,8% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film The Protégé. La pellicola del 2021 con Maggie Q, Michael Keaton e Samuel L. Jackson ha conquistato 1 milione e 8mila spettatori, raggiungendo il 5,8% di share.

Su Rai 3 il film del 2023 (e candidato ai Premi Oscar dello scorso anno) di Matteo Garrone Io capitano ha richiamato 511mila spettatori, pari al 3% di share. Su Rete 4 Bianca Berlinguer è tornata a parlare del delitto di Garlasco nella nuova puntata di È Sempre Cartabianca. Il talk show di Rete 4 ha ottenuto il 5,2% di share con 540mila spettatori sintonizzati. Ottimo, ancora una volta, Giovanni Floris al timone di DiMartedì, che ieri è volato ancora oltre il milione totalizzando un a.m. di 1 milione e 315mila spettatori e ha raggiunto l’8,3%.

Su Tv8, infine, il terzo appuntamento in chiaro di X Factor condotto da Giorgia ha attirato 840mila spettatori, pari al 5,6% di share, mentre su Nove il film È già ieri con Antonio Albanese ha collezionato 281mila spettatori, pari a uno share dell’1,6% di share.

Rai 1 | Il commissario Montalbano – 18,5% (2.897.000 spettatori)

| Il commissario Montalbano – (2.897.000 spettatori) Canale 5 | Buongiorno, mamma! 3 – 14,4% (2.170.000 spettatori)

| Buongiorno, mamma! 3 – (2.170.000 spettatori) Rai 2 | Freeze – Chi sta fermo vince – 3,8% (606.000spettatori)

| Freeze – Chi sta fermo vince – (606.000spettatori) Italia 1 | The Protégé – 5,8% (1.008.000 spettatori)

| The Protégé – (1.008.000 spettatori) Rai 3 | Io capitano – 3% (511.000spettatori)

| Io capitano – (511.000spettatori) Rete 4 | È Sempre Cartabianca – 5,2% (540.000 spettatori)

| È Sempre Cartabianca – (540.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 8,3% (1.271.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.271.000 spettatori) Tv8 | X Factor – 5,6% (840.000 spettatori)

| X Factor – (840.000 spettatori) Nove | È già ieri – 1,6% (281.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti

Ieri martedì 30 settembre Stefano De Martino ha accorciato le distanze su Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato infatti il 22,2% di share con 4 milioni e mezzo di spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha radunato 4,8 milioni di spettatori (pari al 23,8% di share) su Canale 5.

