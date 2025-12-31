Ascolti tv ieri 30 dicembre: vince Rai 1 (ma Gerry Scotti ‘scappa’), certezza Mamma ho perso l’aereo La voce di Cupido trionfa col 16,8% di share, Io sono Farah cala al 13,2%, colpo Brindisi con Zona Biancasu Rete 4: tutti i dati Auditel

Ultime sfide dell’anno negli ascolti tv. Ieri martedì 30 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film La voce di Cupido per il ciclo ‘Purché finisca bene’, mentre su Canale 5 i nuovi episodi della dizi turca Io sono Farah sono stati protagonisti della prima serata. Nuovo appuntamento, invece, per Giuseppe Brindisi al timone di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La voce di Cupido e Io sono Farah

Ieri martedì 30 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda La voce di Cupido. Per l’ottavo ciclo ‘Purché finisca bene’, il film con Alessio Praticò, Giorgio Marchesi e Chiara Francini ha radunato 2 milioni e 671mila spettatori, registrando il 16,8% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Io sono Farah. La dizi turca ha raccolto 1 milioni e 823mila spettatori, calando al 15,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

In prima visione, il film Disney La casa dei fantasmi ha conquistato 709mila spettatori, toccando il 4,6% di share su Rai 2. Su Italia 1, invece, il classico natalizio del 1990 (recentemente tornato in sala per i suoi 35 anni) Mamma, ho perso l’aereo con Macaulay Culkin ha appassionato 2 milione e 256mila spettatori, raggiungendo il 7,9% di share.

Su Rai 3 il film Un anno difficile ha richiamato 391mila spettatori, pari al 2,2% di share. Nuovo appuntamento per Giuseppe Brindisi alla guida di Zona Bianca nel prime time di Rete 4; la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha ottenuto il 7,8% di share grazie a 1 milione e 64mila spettatori sintonizzati.

Su La7 Deep Water ha totalizzato un a.m. di 697mila spettatori, facendo segnare il 3,9% di share. Su Tv8, infine, Un principe sotto l’albero ha interessato 408mila spettatori, fermandosi al 2,3% di share, mentre su Nove lo spettacolo di Maurizio Battista – Risate sotto l’albero ha collezionato 482mila spettatori, pari a uno share del 2,9%.

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti in access

Nell’access prime time degli ascolti tv Gerry Scotti continua ad allungare su Stefano De Martino. Ieri La Ruota della Fortuna ha toccato il 27,1% di share intrattenendo quasi 5 milioni e mezzo milioni di spettatori su Canale 5. La puntata di ieri di Affari Tuoi si è invece assestata sul 24% di share con 4 milioni e 831mila spettatori su Rai 1.

