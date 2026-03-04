Ascolti tv ieri (3 marzo): De Martino dilaga senza Gerry Scotti, Sabrina Ferilli non sbaglia con la Coppa Italia Gloria raggiunge il 16,9% di share in prima serata, dominata dalla partita Como-Inter, Affari Tuoi schizza al 27% di share, record Floris: tutti i dati Auditel

Sabrina Ferilli torna a battagliare negli ascolti tv. Ieri martedì 3 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film-sequel della fiction Gloria, mentre su Canale 5 è andata in scena la semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter. I The Jackal hanno debuttato al timone del nuovo show Stasera a letto tardi, mentre Salvo Sottile ha ripreso le redini di Farwest. Nuovo appuntamento anche per Bianca Berlinguer e Giovanni Floris, alla guida rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Gloria – Il ritorno e la Coppa Italia – Como-Inter

Ieri martedì 3 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Gloria – Il ritorno. Il film e sequel della prima stagione con protagonista Sabrina Ferilli ha conquistato 2 milione e 691mila spettatori, registrando il 16,9% di share. Spazio allo sport, invece, su Canale 5, dove è andata in scena la semifinale d’andata di Coppa Italia – Como-Inter, che ha richiamato 3 milioni e 737mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, toccando il 19,2% di share.

Su Rai 2 i The Jackal hanno fatto il loro esordio alla conduzione della prima puntata Stasera a letto tardi. Il nuovo show è partito da un ottimo 5,5% di share, radunando 805mila spettatori. Su Italia 1 è invece andato in onda un nuovo appuntamento de Le Iene presentano: Inside, che ha attirato 1 milione e 82mila spettatori, arrivando al 9,1% di share.

Dopo la ‘pausa’ per la settimana sanremese, Salvo Sottile è tornato al timone di FarWest e del prime time di Rai 3, che ieri ha richiamato 691mila spettatori, ottenendo il 4,8% di share. Nuovo appuntamento anche per Bianca Berlinguer alla guida di È sempre Cartabianca, che ha raccolto 628mila spettatori, raggiungendo il 5% di share su Rete 4. Numeri da record Giovanni Floris e DiMartedì, che su La7 ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 672mila spettatori, pari al 10,8% di share.

Su Tv8, infine, Tutte contro lui ha interessato 297mila spettatori, raggiungendo l’1,7% di share, mentre su Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori condotto da Paolo Conticini ha collezionato 397mila spettatori, pari a uno share dello 2,6%.

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vola (senza Scotti)

Serata col botto per Stefano De Martino nell’access prime time dei dati Auditel. Approfittando dell’assenza della concorrenza di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna (che hanno lasciato spazio alla Coppa Italia), infatti, la puntata di ieri di Affari Tuoi è schizzata al 27,4% di share con ben 5 milioni e 876mila spettatori su Rai 1. Un altro ottimo risultato per il futuro conduttore del Festival di Sanremo, che oggi tornerà anche al timone di Stasera Tutto è Possibile.

