Ascolti tv ieri (27 gennaio): Lino Guanciale fa volare Rai 1, De Martino stacca Gerry Scotti L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro vince col 23,7% di share, Io sono Farah al 12,3%, Affari Tuoi da sogno batte La Ruota: tutti i dati Auditel

Lino Guanciale torna negli ascolti tv. Ieri martedì 3 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la prima parte della nuova miniserie L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Io sono Farah. Elettra Lamborghini ha condotto un nuovo appuntamento di Boss in Incognito, Salvo Sottile una nuova puntata di Farwest. Bianca Berlinguer è tornata al timone È sempre Cartabianca, Giovanni Floris alla guida di DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Morbo K e L’ultima volta che siamo stati bambini

Ieri martedì 3 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la prima parte della nuova miniserie L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro. I primi due episodi della fiction con Lino Guanciale hanno conquistato 4 milioni e 16mila spettatori, debuttando al 23,7% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Io sono Farah. La dizi turca ha richiamato 1 milione e 820mila spettatori, arrivando al 12,3% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 Boss in Incognito condotto da Elettra Lamborghini ha radunato 749mila spettatori, ottenendo il 4,8% di share. Su Italia 1, invece, Le Iene presentano: Il Verdetto ha attirato 1 milione e 82mila spettatori, toccando l’8,5% di share.

Salvo Sottile è tornato al timone di FarWest su Rai 3 e le inchiesta della puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – hanno interessato 547mila spettatori, calando al 3,7% di share. Su Rete 4 Bianca Berlinguer ha invece condotto un nuovo appuntamento di È sempre Cartabianca, che ha raccolto 474mila spettatori, facendo segnare al 3,7% di share. Benissimo ancora Giovanni Floris, che alla guida di DiMartedì ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 357mila spettatori su La7, pari all’8,5% di share.

Su Tv8, infine, il film Bohemian Rhapsody ha collezionato 526mila spettatori, centrando il 3,2% di share, mentre su Nove Cash or Trash – La notte dei tesori condotto da Paolo Conticini ha intrattenuto 586mila spettatori, pari a uno share del 3,4%.

Rai 1 | L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro – 23,7% (4.016.000 spettatori)

| L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro – (4.016.000 spettatori) Canale 5 | Io sono Farah – 12,3% (1.820.000 spettatori)

| Io sono Farah – (1.820.000 spettatori) Rai 2 | Boss in Incognito – 4,8% (749.000 spettatori)

| Boss in Incognito – (749.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Il Verdetto – 8,5% (1.082.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Il Verdetto – (1.082.000 spettatori) Rai 3 | FarWest – 3,7% (547.000 spettatori)

| FarWest – (547.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 3,7% (474.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (474.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 8,5% (1.357.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.357.000 spettatori) Tv8 | Bohemian Rhapsody – 3,2% (536.000 spettatori)

| Bohemian Rhapsody – (536.000 spettatori) Nove | Cash or Trash – La notte dei tesori – 3,4% (576.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino supera (ancora) Scotti

Nonostante la battuta d’arresto di lunedì, Stefano De Martino si conferma in un momento e anche ieri è riuscito a superare la concorrenza Mediaset. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto un 25,7% di share da sogno con 5 milioni e 413mila spettatori. Staccati Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, che ieri hanno toccato il 23,5% di share con 4 milioni e 944mila spettatori.

