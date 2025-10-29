Ascolti tv ieri (28 ottobre): boom storico per Belve, Montalbano vola, batosta enorme per Affari Tuoi
Il commissario Montalbano vince col 16,4% di share, cade Bianca Berlinguer, Le Iene e Floris resistono, Scotti ancora lontano da De Martino: tutti i dati Auditel
Francesca Fagnani irrompe negli ascolti tv. Ieri martedì 28 ottobre 2025, infatti, è iniziata ufficialmente la nuova edizione di Belve, che ha debuttato in una prima serata dominata ovviamente da Il commissario Montalbano. Mediaset ha ‘risposto’ con la dizi turca La Notte nel Cuore su Canale 5 e Le Iene su Italia 1. Nuovo appuntamento con l’attualità per Bianca Berlinguer e Giovanni Floris, al timone rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano, La Notte nel Cuore e Belve
Ieri martedì 28 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta dai romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri. Ieri la puntata ‘Salvo amato, Livia mia’ ha conquistato 2 milioni e 594mila spettatori, raggiungendo il 16,4% di share. Su Canale 5, invece, è andata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha raccolto 2 milioni e 361mila spettatori, registrando una crescita al 16,4% di share.
Su Rai 2 è tornata protagonista Francesca Fagnani, che ha fatto il suo debutto al timone della nuova stagione di Belve. La prima puntata della 13esima edizione del talk show – che visto le interviste a Belén Rodríguez, Isabella Rossellini, Rita De Crescenzo e l’esordio di Maria De Filippi in un ruolo inedito – ha fatto segnare il 12,9% di share con 1 milione e 748mila spettatori sintonizzati. È subito record per il programma, trattandosi della première più vista di sempre e la più alta in termini di share. Su Italia 1 è invece Veronica Gentili e Max Angioni hanno invece condotto un nuovo appuntamento de Le Iene. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha attirato 971mila spettatori, arrivando all’8,2% di share.
Su Rai 3 il film Dogman diretta da Luc Besson ha appassionato 649mila spettatori, pari al 3,6% di share. Nuovo appuntamento per Bianca Berlinguer alla guida del prime time di Rete 4 e di È Sempre Cartabianca, che ieri ha ottenuto il 3,8% di share grazie a 473mila spettatori sintonizzati. Sempre bene Giovanni Floris alla conduzione di DiMartedì, che ieri ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 236mila spettatori, pari al 7,9% di share.
Su Tv8, infine, la settima puntata in chiaro di X Factor condotto da Giorgia ha radunato 555mila spettatori, pari al 4,2% di share, mentre su Nove Only Fun – Comico Show ha interessato 286mila spettatori, pari a uno share dell’1,8%.
- Rai 1 | Il commissario Montalbano – 16,4% (2.594.000 spettatori)
- Canale 5 | La Notte nel Cuore – 16,4% (2.361.000 spettatori)
- Rai 2 | Belve – 12,9% (1.748.000 spettatori)
- Italia 1 | Le Iene– 8,2% (971.000 spettatori)
- Rai 3 | Dogman – 3,6% (649.000 spettatori)
- Rete 4 | È Sempre Cartabianca – 3,8% (473.000 spettatori)
- La7 | DiMartedì – 7,9% (1.236.000 spettatori)
- Tv8 | X Factor – 4,2% (555.000 spettatori)
- Nove | Only Fun – Comico Show – 1,8% (286.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino incassa
Perde ancora terreno Stefano De Martino nei confronti di Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto il 22,4% di share con 4 milioni e mezzo di spettatori su Rai 1, mentre nell’access prime time di Canale 5 La Ruota della Fortuna è volato oltre i 5 milioni di spettatori arrivando a toccare il 25,3% di share.
