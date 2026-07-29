Ascolti Tv ieri (28 luglio): Temptation Island non conosce limiti, il nuovo record fa volare anche Scotti Il reality show condotto da Filippo Bisciglia vince con il 34,1%% di share, Il giovane Montalbano in replica al 13,4%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento nel segno di Temptation Island con gli ascolti tv. Ieri martedì 28 luglio 2026, infatti, su Canale 5 è andata in onda l’ottava puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, mentre su Rai 1 sono proseguite le repliche de Il giovane Montalbano. Nuova sfida nell’accces prime time, invece, tra Marco Liorni e Gerry Scotti. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano e Temptation Island

Ieri martedì 28 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. La replica della terza puntata dell’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ha conquistato 1 milione e 820mila spettatori, registrando il 13,4% di share. Su Canale 5, invece, è tornato per la seconda sera consecutiva Temptation Island. L’ottava puntata del reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia ha radunato 4 milioni e 405mila spettatori, toccando il 34,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset. Infranto il record di ieri: si tratta infatti della puntata più vista nella storia del programma in termini di share (in attesa del gran finale di questa sera).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 è andata in onda la serie tv Ritorno in Paradiso. I nuovi episodi della seconda stagione del secondo spin-off di Delitti in Paradiso hanno appassionato 536mila spettatori, raggiungendo il 3,8% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Bastardi senza gloria. La pellicola del 2009 di Quentin Tarantino con Brad Pitt ha coinvolto 759mila spettatori, arrivando al 5,8% di share.

Su Rai 3 il documentario Lucio per amico – Ricordando Battisti ha interessato 966mila spettatori, ottenendo il 6,3% di share. Su Rete 4 il film Lo chiamavano Bulldozer con Bud Spencer ha intrattenuto 656mila spettatori, facendo segnare il 4,7% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese hanno invece condotto un nuovo appuntamento di In Onda prima serata e totalizzato un a.m. di 626mila spettatori, pari al 4,2% di share.

Su Tv8 il film Casino Royale con Daniel Craig ha attirato 198mila spettatori, pari all’1,6% di share. Su Nove, infine, il film Segnali dal futuro con Nicolas Cage ha collezionato 276mila spettatori, pari a uno share del 2,1%.

Rai 1 | Il giovane Montalbano – 13,4% (1.820.000 spettatori)

| Il giovane Montalbano – (1.820.000 spettatori) Canale 5 | Temptation Island – 34,1% (4.405.000 spettatori)

| Temptation Island – (4.405.000 spettatori) Rai 2 | Ritorno in Paradiso – 3,8% (536.000 spettatori)

| Ritorno in Paradiso – (536.000 spettatori) Italia 1 | Bastardi senza gloria – 5,8% (759.000 spettatori)

| Bastardi senza gloria – (759.000 spettatori) Rai 3 | Lucio per amico – Ricordando Battisti – 6,3% (966.000 spettatori)

| Lucio per amico – Ricordando Battisti – (966.000 spettatori) Rete 4 | Lo chiamavano Bulldozer – 4,7% (656.000 spettatori)

| Lo chiamavano Bulldozer – (656.000 spettatori) La7 | In Onda – 4,2% (626.000 spettatori)

| In Onda – (626.000 spettatori) Tv8 | Casino Royale – 1,6% (198.000 spettatori)

| Casino Royale – (198.000 spettatori) Nove | Segnali dal futuro – 2,1% (276.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti

Si rinnova la sfida dei dati Auditel tra Marco Liorni e il mattatore dell’access prime time Gerry Scotti. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha raccolto 2 milioni e 561mila spettatori, toccando il 16,2% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece richiamato 4 milioni e 2588mila spettatori su Canale 5, arrivando al 28,9% di share.

Potrebbe interessarti anche