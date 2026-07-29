Ascolti Tv ieri (28 luglio): Temptation Island non conosce limiti, il nuovo record fa volare anche Scotti
Il reality show condotto da Filippo Bisciglia vince con il 34,1%% di share, Il giovane Montalbano in replica al 13,4%: tutti i dati Auditel
Nuovo appuntamento nel segno di Temptation Island con gli ascolti tv. Ieri martedì 28 luglio 2026, infatti, su Canale 5 è andata in onda l’ottava puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, mentre su Rai 1 sono proseguite le repliche de Il giovane Montalbano. Nuova sfida nell’accces prime time, invece, tra Marco Liorni e Gerry Scotti. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano e Temptation Island
Ieri martedì 28 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. La replica della terza puntata dell’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ha conquistato 1 milione e 820mila spettatori, registrando il 13,4% di share. Su Canale 5, invece, è tornato per la seconda sera consecutiva Temptation Island. L’ottava puntata del reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia ha radunato 4 milioni e 405mila spettatori, toccando il 34,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset. Infranto il record di ieri: si tratta infatti della puntata più vista nella storia del programma in termini di share (in attesa del gran finale di questa sera).
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Su Rai 2 è andata in onda la serie tv Ritorno in Paradiso. I nuovi episodi della seconda stagione del secondo spin-off di Delitti in Paradiso hanno appassionato 536mila spettatori, raggiungendo il 3,8% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Bastardi senza gloria. La pellicola del 2009 di Quentin Tarantino con Brad Pitt ha coinvolto 759mila spettatori, arrivando al 5,8% di share.
Su Rai 3 il documentario Lucio per amico – Ricordando Battisti ha interessato 966mila spettatori, ottenendo il 6,3% di share. Su Rete 4 il film Lo chiamavano Bulldozer con Bud Spencer ha intrattenuto 656mila spettatori, facendo segnare il 4,7% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese hanno invece condotto un nuovo appuntamento di In Onda prima serata e totalizzato un a.m. di 626mila spettatori, pari al 4,2% di share.
Su Tv8 il film Casino Royale con Daniel Craig ha attirato 198mila spettatori, pari all’1,6% di share. Su Nove, infine, il film Segnali dal futuro con Nicolas Cage ha collezionato 276mila spettatori, pari a uno share del 2,1%.
- Rai 1 | Il giovane Montalbano – 13,4% (1.820.000 spettatori)
- Canale 5 | Temptation Island – 34,1% (4.405.000 spettatori)
- Rai 2 | Ritorno in Paradiso – 3,8% (536.000 spettatori)
- Italia 1 | Bastardi senza gloria – 5,8% (759.000 spettatori)
- Rai 3 | Lucio per amico – Ricordando Battisti – 6,3% (966.000 spettatori)
- Rete 4 | Lo chiamavano Bulldozer – 4,7% (656.000 spettatori)
- La7 | In Onda – 4,2% (626.000 spettatori)
- Tv8 | Casino Royale – 1,6% (198.000 spettatori)
- Nove | Segnali dal futuro – 2,1% (276.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti
Si rinnova la sfida dei dati Auditel tra Marco Liorni e il mattatore dell’access prime time Gerry Scotti. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha raccolto 2 milioni e 561mila spettatori, toccando il 16,2% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece richiamato 4 milioni e 2588mila spettatori su Canale 5, arrivando al 28,9% di share.
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