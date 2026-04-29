Ascolti Tv ieri (28 aprile): Montalbano travolge il Grande Fratello VIP, Belve chiude con un record L’amata fiction con Luca Zingaretti in replica vola oltre i 3 milioni di spettatori, il reality di Ilary Blasi fermo al 15,5% di share: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Nuova serata affollata negli ascolti tv. Ieri martedì 28 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è tornato in replica Il commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti, mentre su Canale 5 è andata in scena una nuova diretta del Grande Fratello VIP di Ilary Blasi. Francesca Fagnani è arrivata al giro di boa della nuova edizione di Belve, mentre Salvo Sottile è tornato al timone di FarWest. Bianca Berlinguer e Giovanni Floris hanno invece ripreso il comando rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano, il Grande Fratello VIP e Belve

Ieri martedì 28 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il commissario Montalbano – Par condicio. La replica dell’amata fiction sul commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti ha conquistato 3 milioni e 7mila spettatori, arrivando al 17,4% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello VIP. La 13esima diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi (che salterà il doppio appuntamento settimanale) ha richiamato 1 milione e 829mila spettatori, facendo segnare il 15,5% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Francesca Fagnani è tornata al timone de prime time di Rai 2 e di Belve. La quarta puntata – che ha visto l’intervista a Sal Da Vinci – ha interessato 1 milione e 502mila spettatori, registrando il 10,2% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda un nuovo appuntamento de Le Iene presentano: Inside. Lo speciale dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha radunato 977mila spettatori, ottenendo l’8,1% di share.

Su Rai 3 Salvo Sottile è tornato alla guida di FarWest (anche per rispondere a Roberta Bruzzone) e le inchieste della puntata di ieri hanno attirato 627mila spettatori, centrando il 4,2% di share. Bianca Berlinguer è invece tornata alla conduzione di È sempre Cartabianca, che ha raggiunto 398mila spettatori su Rete 4, fermandosi al 3,1% di share. Giovanni Floris ha poi totalizzato un a.m. di 1 milione e 533mila spettatori al comando di DiMartedì, che su La7 ha toccato il 9,8% di share.

Su Tv8 l’ottava puntata in chiaro dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent ha coinvolto 292mila spettatori, pari all’1,8% di share. Su Nove, infine, Chernobyl – Nuove verità ha collezionato 536mila spettatori, pari a uno share dell’1,3%.

Rai 1 | Il commissario Montalbano – Par condicio – 17,4% (3.007.000 spettatori)

| Il commissario Montalbano – Par condicio – (3.007.000 spettatori) Canale 5 | Grande Fratello VIP – 15,5% (1.829.000 spettatori)

| Grande Fratello VIP – (1.829.000 spettatori) Rai 2 | Belve – 10,2% (1.502.000 spettatori)

| Belve – (1.502.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 8,1% (977.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (977.000 spettatori) Rai 3 | FarWest – 4,2% (627.000 spettatori)

| FarWest – (627.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 3,1% (398.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (398.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 9,8% (1.533.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.533.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 1,8% (292.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (292.000 spettatori) Nove | Chernobyl – Nuove verità – 1,3% (233.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Stefano De Martino e Gerry Scotti sono tornati a darsi battaglia nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 4 milioni e 848mila spettatori, arrivando a toccare il 23,4% di share su Rai 1, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha conquistato 4 milioni e 603mila spettatori, pari al 22,2% di share.

Sempre benissimo anche Marco Liorni alla guida de L’Eredità. La puntata di ieri – con il flop del campione Flavio – ha radunato 4 milioni e 273mila spettatori su Rai 1, staccando ampiamente Paolo Bonolis è Avanti un altro! (18,2% di share e 2,4 milioni di spettatori) su Canale 5.

Guida TV

Il Commissario Montalbano - La pazienza del ragno Rai 1 21:30

Potrebbe interessarti anche