Ascolti tv ieri (27 gennaio): Morbo K vince al debutto e il testa a testa con Bisio, Scotti allunga su De Martino
La nuova miniserie Rai registra il 15,6% di share, L’ultima vola che siamo stati bambini il 15%, Floris vola al 9,5%: tutti i numeri e dati Auditel
Giornata della Memoria anche negli ascolti tv. Ieri martedì 27 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la prima parte della nuova miniserie Morbo K, mentre su Canale 5 è andato in onda il film di Claudio Bisio L’ultima volta che siamo stati bambini. Elettra Lamborghini è tornata al timone di Boss in Incognito su Rai 2, Salvo Sottile alla guida di Farwest. Nuovo appuntamento anche per Bianca Berlinguer ed È sempre Cartabianca e Giovanni Floris e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Morbo K e L’ultima volta che siamo stati bambini
Ieri martedì 27 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la prima parte della miniserie Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero. Il primo e il secondo episodio della fiction con Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera hanno appassionato 2 milioni e 539mila spettatori, toccando il 15,6% di share. Su Canale 5, invece, la dizi turca Io sono Farah ha lasciato spazio al film L’ultima volta che siamo stati bambini. La pellicola del 2023 che segnò l’esordio di Claudio Bisio alla regia ha radunato 2 milioni e 180mila spettatori, registrando il 15% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
Su Rai 2 Boss in Incognito condotto da Elettra Lamborghini ha richiamato 920mila spettatori, pari al 6% di share. Spazio al calcio, invece, su Italia 1, dove la partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia – Fiorentina-Como ha interessato 1 milione e 600mila spettatori, arrivando all’8,3% di share.
Salvo Sottile è tornato alla guida di FarWest su Rai 3 e le inchiesta della puntata di ieri hanno attirato 715mila spettatori, facendo segnare il 4,9% di share. Su Rete 4, invece, Bianca Berlinguer è ha condotto un nuovo appuntamento di È sempre Cartabianca, che ha collezionato 482mila spettatori, fermandosi al 4% di share. Ottimo ancora Giovanni Floris, che al timone di DiMartedì ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 480mila spettatori su La7, pari al 9,5% di share.
Su Tv8, infine, il film Christmas with a crown ha raggiunto 312mila spettatori, centrando l’1,7% di share, mentre su Nove Cash or Trash – La notte dei tesori condotto da Paolo Conticini ha coinvolto 576mila spettatori, pari a uno share del 3,4%.
- Rai 1 | Morbo K – 15,6% (2.539.000 spettatori)
- Canale 5 | L’ultima volta che siamo stati bambini – 15% (2.180.000 spettatori)
- Rai 2 | Boss in Incognito – 6% (920.000 spettatori)
- Italia 1 | Coppa Italia – Fiorentina-Como – 8,3% (1.600.000 spettatori)
- Rai 3 | FarWest – 4,9% (715.000 spettatori)
- Rete 4 | È sempre Cartabianca – 4% (482.000 spettatori)
- La7 | DiMartedì – 9,5% (1.480.000 spettatori)
- Tv8 | Christmas with a crown – 1,7% (312.000 spettatori)
- Nove | Cash or Trash – La notte dei tesori – 3,4% (576.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti
Stefano De Martino è tornato protagonista dell’access prime time di Rai 1 e la puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 23,6% di share grazie a 4 milioni e 973mila spettatori. Su Canale 5, invece, Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno raggiunto il 25,2% di share con 5 milioni e 273mila spettatori.
