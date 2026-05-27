Ascolti tv ieri (26 maggio): Montalbano da record, Fagnani chiude senza sorriso. Boom Le Iene con Garlasco
La replica di Montalbano si conferma una garanzia per Rai 1. Ottimo risultato anche per Le Iene Inside, mentre DiMartedì supera il milione.
Nuove sfide e nuovi ‘arrivi’ negli ascolti tv. Ieri martedì 26 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è tornato in replica Il commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti, mentre su Canale 5 è iniziata la nuova fiction spagnola Un nuovo inizio. Ultimo appuntamento per Francesca Fagnani e Belve Crime, mentre Bianca Berlinguer e Giovanni Floris sono tornati alla guida rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Un nuovo inizio
Ieri martedì 26 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il commissario Montalbano – La pista di sabbia. La replica dell’amata fiction sul commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti ha conquistato 2.877.000 spettatori, arrivando al 18.7% di share. Su Canale 5, invece, è iniziata la nuova serie tv Un nuovo inizio. La prima puntata della nuova fiction spagnola con Megan Montaner ha radunato 2.147.000 spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, debuttando al 15.1% di share.
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Francesca Fagnani ha concluso la sua avventura stagionale al timone prime time di Rai 2 con Belve Crime. La terza e ultima puntata dello spin-off di Belve ha raggiunto 807.000 spettatori, facendo segnare il 6.2% di share, un dato in ribasso rispetto a quelli delle puntate precedenti. Su Italia 1 è invece andato in scena un nuovo appuntamento de Le Iene presentano: Inside. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti nello speciale dedicato al caso di Garlasco ha interessato 1.361.000 spettatori, centrando il 12.8% di share, un risultato davvero importante,.
Su Rai 3 Sabrina Giannini è tornata alla conduzione di di Indovina chi viene a cena e le inchieste della terza puntata andata in onda ieri hanno raccolto 673.000 spettatori, registrando il 4% di share. Bianca Berlinguer ha ripreso le redini di È sempre Cartabianca, che ha ottenuto 470.000 spettatori su Rete 4, pari al 4% di share. Giovanni Floris ha invece totalizzato un a.m. di 1.322.000 spettatori al timone di DiMartedì, che su La7 ha toccato il 9% di share. Su Tv8 la prima puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo in chiaro ha richiamato 362.000 spettatori, pari all’2.3% di share. Su Nove, infine, il film Bastille Day – Il colpo del secolo ha collezionato 248.000 spettatori, pari a uno share del 1.6%.
- Rai 1 – Il commissario Montalbano: La pista di sabbia: 2.877.000 spettatori (18,7% di share)
- Canale 5 – Un nuovo inizio: 2.147.000 spettatori (15,1% di share)
- Italia 1 – Le Iene presentano: Inside: 1.361.000 spettatori (12,8% di share)
- La7 – DiMartedì: 1.322.000 spettatori (9% di share)
- Rai 2 – Belve Crime: 807.000 spettatori (6,2% di share)
- Rai 3 – Indovina chi viene a cena: 673.000 spettatori (4% di share)
- Rete 4 – È sempre Cartabianca: 470.000 spettatori (4% di share)
- TV8 – Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: 362.000 spettatori (2,3% di share)
- Nove – Bastille Day – Il colpo del secolo: 248.000 spettatori (1,6% di share)
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