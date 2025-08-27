Ascolti tv ieri (26 agosto): acuto Rai 2, Radio Estate si conferma ma vince Rai 1. Tutti i dati Auditel Il segreto di Isabelle vince in prima serata col 14,6% di share, cala Watson, sorpresa Formidabile Discoring, bene Staffelli e Corti: tutti i numeri

Nuova battaglia negli ascolti tv. Ieri martedì 26 agosto 2025, infatti, su Italia 1 è andato in onda il terzo appuntamento di Yoga Radio Estate, condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti. Su Rai 1 ha fatto il suo debutto la nuova miniserie Il segreto di Isabelle, mentre su Canale 5 è tornata in onda la serie tv Watson in prima serata. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il segreto di Isabelle, Watson e Yoga Radio Estate

Ieri martedì 26 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la prima parte della nuova miniserie Il segreto di Isabelle. I primi due episodi (stasera andrà in onda la seconda e ultima parte) hanno debuttato con 1 milione e 875mila spettatori sulla prima rete, facendo segnare il 14,6% e trionfando nel prime time degli ascolti. Su Canale 5, invece, è tornata la serie Watson, con Morris Chestnut nei panni di John Watson impegnato in nuovi casi dopo la morte di Sherlock Holmes. Le nuove puntate andate in onda ieri hanno conquistato 1 milione e 278mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, raggiungendo il 10,6% di share.

Su Rai 2 Formidabile Discoring ha registrato il 7,9% di share volando a 966mila spettatori, mentre su Italia 1 è andato in onda il terzo appuntamento di Yoga Radio Estate, condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti. Dopo gli ottimi numeri delle prime uscite, il nuovo evento musicale dell’estate in tv si è confermato toccando il 9,4% di share e radunando 966mila spettatori.

Su Rai 3 il film del 2020 Rifkin’s Festival diretto da Woody Allen ha appassionato 340mila spettatori, non andando oltre il 2,5% di share. Su Rete 4 il film Babylon di Damien Chazelle con Brad Pitt e Margot Robbie ha invece collezionato 241mila spettatori, ottenendo il 2,4% di share.

Condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, su La7 In Onda prima serata ha totalizzato un a.m. di 693mila spettatori, scendendo al 5% di share. Su Tv8, infine, il film Kill Bill. Vol.1 di Quentin Tarantino con Uma Thurman e Lucy Liu ha coinvolto 345mila spettatori, pari al 2,7% di share, mentre su Nove la pellicola Confusi e felici con Claudio Bisio ha fatto registrare il 3,9% di share grazie a 502mila spettatori sintonizzati.

