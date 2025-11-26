Ascolti tv ieri (25 novembre): Paola Cortellesi trionfa, Francesca Fagnani non sfonda C’è ancora domani vince col 21,6% di share, La Notte del Cuore al 15%, Belve scende al 7,4%, male Veronica Pivetti: tutti i numeri e dati Auditel

Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri martedì 25 novembre 2025, infatti, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne su Rai 1 è andato in onda il film C’è ancora domani di Paola Cortellesi. Su Canale 5 sono invece andati in onda i nuovi episodi della dizi turca La Notte nel Cuore, mentre su Rai 2 è tornata Francesca Fagnani al timone di Belve. Su Italia 1 Veronica Gentili ha condotto una nuova puntata de Le Iene; nuovo appuntamento anche per Bianca Berlinguer ed È sempre Cartabianca e per Giovanni Floris alla guida di DiMartedì, così come per Veronica Pivetti e Amore Criminale. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra C’è ancora domani, La Notte nel Cuore e Belve

Ieri martedì 25 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film C’è ancora domani, in onda per la seconda sera consecutiva. La pellicola del 2023 di e con Paola Cortellesi ha radunato 3 milioni e 869mila spettatori, registrando il 21,6% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha raccolto 2 milioni e 276mila spettatori, ottenendo il 15% di share.

Su Rai 2 Francesca Fagnani ha condotto un nuovo appuntamento di Belve. La quarta puntata della 13esima edizione del talk show (presa di mira dalle critiche del web) ha fatto segnare il 7,4% di share con 1 milione e 176mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1 Veronica Gentili e Max Angioni sono invece tornati al timone de Le Iene. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha attirato 1 milione e 92mila spettatori, raggiungendo il 8,8% di share.

Veronica Pivetti è tornata alla guida di Amore Criminale e la quarta puntata ha collezionato 569mila spettatori, calando al 3% di share. Nuovo appuntamento per Bianca Berlinguer alla guida del prime time di Rete 4 e di È Sempre Cartabianca, che ieri ha toccato il 3,2% di share con 434mila spettatori sintonizzati. Bene Giovanni Floris alla conduzione di DiMartedì, che ieri ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 240mila spettatori, pari al 7,1% di share.

Su Tv8, infine, l’undicesima puntata in chiaro di X Factor condotto da Giorgia ha richiamato 456mila spettatori, pari al 3,2% di share, mentre su Nove Only Fun – Comico Show ha interessato 329mila spettatori, pari a uno share dell’1,9%.

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino contro Gerry Scotti

Niente da fare per Stefano De Martino, con la puntata di ieri di Affari Tuoi al 21,2% di share (4 milioni e 710mila spettatori) su Rai 1. Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, infatti – nonostante il finale disastroso di puntata – hanno raggiunto 5 milioni e 489mila spettatori, pari al 24,8% di share su Canale 5.

