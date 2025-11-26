Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (25 novembre): Paola Cortellesi trionfa, Francesca Fagnani non sfonda

C’è ancora domani vince col 21,6% di share, La Notte del Cuore al 15%, Belve scende al 7,4%, male Veronica Pivetti: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri martedì 25 novembre 2025, infatti, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne su Rai 1 è andato in onda il film C’è ancora domani di Paola Cortellesi. Su Canale 5 sono invece andati in onda i nuovi episodi della dizi turca La Notte nel Cuore, mentre su Rai 2 è tornata Francesca Fagnani al timone di Belve. Su Italia 1 Veronica Gentili ha condotto una nuova puntata de Le Iene; nuovo appuntamento anche per Bianca Berlinguer ed È sempre Cartabianca e per Giovanni Floris alla guida di DiMartedì, così come per Veronica Pivetti e Amore Criminale. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra C’è ancora domani, La Notte nel Cuore e Belve

Ieri martedì 25 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film C’è ancora domani, in onda per la seconda sera consecutiva. La pellicola del 2023 di e con Paola Cortellesi ha radunato 3 milioni e 869mila spettatori, registrando il 21,6% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha raccolto 2 milioni e 276mila spettatori, ottenendo il 15% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 Francesca Fagnani ha condotto un nuovo appuntamento di Belve. La quarta puntata della 13esima edizione del talk show (presa di mira dalle critiche del web) ha fatto segnare il 7,4% di share con 1 milione e 176mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1 Veronica Gentili e Max Angioni sono invece tornati al timone de Le Iene. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha attirato 1 milione e 92mila spettatori, raggiungendo il 8,8% di share.

Veronica Pivetti è tornata alla guida di Amore Criminale e la quarta puntata ha collezionato 569mila spettatori, calando al 3% di share. Nuovo appuntamento per Bianca Berlinguer alla guida del prime time di Rete 4 e di È Sempre Cartabianca, che ieri ha toccato il 3,2% di share con 434mila spettatori sintonizzati. Bene Giovanni Floris alla conduzione di DiMartedì, che ieri ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 240mila spettatori, pari al 7,1% di share.

Su Tv8, infine, l’undicesima puntata in chiaro di X Factor condotto da Giorgia ha richiamato 456mila spettatori, pari al 3,2% di share, mentre su Nove Only Fun – Comico Show ha interessato 329mila spettatori, pari a uno share dell’1,9%.

  • Rai 1 | C’è ancora domani 21,6% (3.869.000 spettatori)
  • Canale 5 | La Notte nel Cuore15% (2.276.000 spettatori)
  • Rai 2 | Belve 7,4% (1.176.000 spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene 8,8% (1.092.000 spettatori)
  • Rai 3 | Amore Criminale3% (569.000 spettatori)
  • Rete 4 | È Sempre Cartabianca 3,2% (434.000 spettatori)
  • La7 | DiMartedì7,1% (1.240.000 spettatori)
  • Tv8 | X Factor 3,2% (456.000 spettatori)
  • Nove | Only Fun – Comico Show 1,9% (329.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino contro Gerry Scotti

Niente da fare per Stefano De Martino, con la puntata di ieri di Affari Tuoi al 21,2% di share (4 milioni e 710mila spettatori) su Rai 1. Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, infatti – nonostante il finale disastroso di puntata – hanno raggiunto 5 milioni e 489mila spettatori, pari al 24,8% di share su Canale 5.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 18 novembre 2025

Ascolti tv ieri 18 novembre: colpo da record di Scotti (e De Martino incassa), testa a testa Belve-Iene

Il commissario Ricciardi cala ma vince col 19% di share, La Notte del Cuore al 15,7%...
Ascolti 4 novembre 2025

Ascolti tv ieri (4 novembre): Francesca Fagnani non fa il bis, De Martino affonda con Montalbano

La Notte nel Cuore vince col 16,6% di share, in crescita Floris, bene Le Iene, Bianc...
Ascolti 11 novembre

Ascolti tv ieri (11 novembre): Rai 1 si arrende, in più di un milione e mezzo per Musetti, Scotti 'scappa' da De Martino

La Notte nel Cuore vince col 14,9% di share, colpo Le Iene (senza Garlasco) e Giovan...
Ascolti 28 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (28 ottobre): boom storico per Belve, Montalbano vola, batosta enorme per Affari Tuoi

Il commissario Montalbano vince col 16,4% di share, cade Bianca Berlinguer, Le Iene ...
Ascolti 14 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (14 ottobre): Gerry Scotti non teme la Nazionale e vola senza De Martino, Belen parte piano

Italia-Israele seguita da più di 7 milioni e mezzo di spettatori tocca il 36,2% di s...
Ascolti 21 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (21 ottobre): Montalbano batte tutti, Le Iene volano con Garlasco, Rocío-Savino un flop

Il commissario vince in prima serata col 16,8% di share, La Notte nel Cuore 13,8%, F...
Ascolti 26 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (26 ottobre): il ritorno di Ranucci è super, De Martino attacca Scotti, cade Mara Venier

Makàri cala ma vince in prima serata (17,1% di share), La Notte nel Cuore 15,3%, ben...
Ascolti 12 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (12 ottobre): colpo Veronica Gentili, Scotti tiene a distanza De Martino, Fazio si conferma

Balene chiude bene al 20,2% di share e vince in prima serata, La Notte nel Cuore 14,...
Ascoli 9 novembre 2025

Ascolti tv ieri (9 novembre): Fazio da record, sale Mara Venier ma Maria De Filippi è irraggiungibile

Màkari 4 chiude bene e vince in prima serata col 18,8% di share, La Notte nel Cuore ...

ENEL

Mobilità elettrica accessibile

La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casa

LEGGI

Personaggi

Irene Pivetti

Irene Pivetti
Michele Ballo

Michele Ballo
Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963