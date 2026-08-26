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Ascolti Tv ieri (25 agosto): Papi e Noemi salutano, Milo Infante si conferma, Insegno vola

Il film Nata per Te vince col 14% di share su Canale 5, su Rai 1 Lassie torna a casa al 10,6%, Yoga Radio Estate chiude al 7,7%, Rai2 vola: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri martedì 25 agosto 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Lassie torna a casa, su Canale 5 Nata per te. Su Italia 1 è invece andata in scena l’ultima puntata di Yoga Radio Estate, mentre Roberto Giacobbo è tornato al timone de Le grandi domande di Freedom. A caccia di conferme Milo Infante nel daytime Mediaset dopo il buon esordio di lunedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Lassie torna a casa, Nata per te e Yoga Radio Estate

Ieri martedì 25 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Lassie torna a casa. Il film del 2021 del celebre Torna a casa, Lassie! ha conquistato 1 milione e 345mila spettatori, registrando il 10,6% di share. Su Canale 5, invece, il film Nata per te diretto da Fabio Mollo ha raccolto 1 milione e 624mila spettatori, ottenendo il 14% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Dopo la figuraccia del finale ‘tagliato’ de Il codice Da Vinci, su Rai 2 è andato in onda Angeli e demoni, il sequel diretto da Ron Howard con Tom Hanks protagonista. La pellicola del 2009 ha appassionato 926mila spettatori, raggiungendo il 7,5% di share. Su Italia 1 è invece andato in scena il gran finale di Yoga Radio Estate. Il quarto e ultimo appuntamento del nuovo evento musicale dell’estate in tv condotto da Enrico Papi e Noemi ha radunato 806mila spettatori, chiudendo al 7,7% di share.

Su Rai 3 è andato in onda Pooh – Un attimo ancora. Il documentario dedicato alla band bolognese di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian ha richiamato 805mila spettatori, toccando il 5,6% di share. Su Rete 4 Roberto Giacobbo è tornato al timone de Le grandi domande di Freedom, che ieri ha coinvolto 425mila spettatori arrivando al 3,9% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese hanno ripreso le redini del prime time con In Onda prima serata, che ha totalizzato un a.m. di 838mila spettatori, centrando il 6% di share.

Su Tv8 il film No Time To Die con Daniel Craig ha intrattenuto 340mila spettatori, pari al 3,3% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone ha collezionato 510mila spettatori, pari a uno share del 4,3%.

  • Rai 1 | Lassie torna a casa 10,6% (1.345.000 spettatori)
  • Canale 5 | Nata per te 14% (1.624.000 spettatori)
  • Rai 2 | Angeli e Demoni 7,5% (926.000 spettatori)
  • Italia 1 | Yoga Radio Estate 7,7% (806.000 spettatori)
  • Rai 3 | Pooh – Un attimo ancora 5,6% (805.000 spettatori)
  • Rete 4 | Le grandi domande di Freedom 3,9% (425.000 spettatori)
  • La7 | In Onda 6% (838.000 spettatori)
  • Tv8 | No Time To Die 3,3% (340.000 spettatori)
  • Nove | Alessandro Siani – Offline 4,3% (410.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti, la seconda prova per Infante

Secondo atto della settimana della sfida dell’access prime time dei dati Auditel tra Marco Liorni e Gerry Scotti. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha radunato 2 milioni e 352mila spettatori, toccando il 14,9% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 4 milioni e 532mila spettatori su Canale 5, segnando il 28,7% di share.

Bene anche Pino Insegno al timone di Reazione a Catena nella fascia preserale di Rai 1, con la puntata di ieri (e l’ennesima vincita delle ‘Pappardelle’) volato al 25,2% di share grazie a 3 milioni e 71mila spettatori sintonizzati.

Chiamato alla conferma dopo gli ottimi numeri dell’esordio in Mediaset, Milo Infante è tornato su Rete 4 per condurre la seconda puntata di Ore 11, che (oltre a scatenare la reazione di Roberta Bruzzone) ha registrato l’8,2% di share con 412mila spettatori nel daytime del mattino, con 569mila spettatori (6,9% di share) nella seconda parte. Nel pomeriggio, invece, Verità Nascoste – Il diario su Canale 5 ha attirato 1 milione e 176mila spettatori, pari al 16% di share (1 milione e 43mila spettatori e il 13,9% di share nella seconda parte, in concomitanza con Vita in Diretta di Manuela Moreno, che con la nuova strategia ha retto alla grande strappando il 18,6% di share e 1,4 milioni di spettatori su Rai 1).

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