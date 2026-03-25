Ascolti Tv ieri 24 marzo: il Grande Fratello Vip non si rialza, Lino Guanciale saluta (e vince), Floris da sogno Le Libere Donne chiude al 18,1% di share, il reality show di Ilary Blasi si ferma al 15,3% di share, DiMartedì tocca uno stellare 14,6%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Lino Guanciale saluta e vince negli ascolti tv. Ieri martedì 24 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è andato in scena il gran finale della fiction Le Libere Donne, mentre su Canale 5 Ilary Blasi ha condotto la terza puntata del Grande Fratello VIP. Salvo Sottile è tornato al timone di Farwest, Bianca Berlinguer si È sempre Cartabianca, mentre Giovanni Floris ha condotto un nuovo appuntamento di DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Le Libere Donne e il Grande Fratello VIP

Ieri martedì 24 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena il gran finale de Le Libere Donne. L’ultima puntata della fiction Rai con Lino Guanciale ha richiamato 2 milioni e 989mila spettatori, chiudendo con un’altra vittoria al 18,1% di share. Su Canale 5, invece, è andata in ona la terza diretta stagionale del Grande Fratello VIP. La puntata di ieri del reality show condotto da Ilary Blasi ha conquistato 1 milione e 813mila spettatori, registrando il 15,3% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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I The Jackal sono tornati protagonisti del prime time di Rai 2 con Stasera a letto tardi. La quarta puntata ha ottenuto il 3% di share, segnando un ascolto medio di 463mila spettatori. Su Italia 1 è invece andato onda il film Spider-Man 2. La pellicola cult del 2004 diretta da Sam Raimi con Tobey Maguire ha appassionato 934mila spettatori, toccando il 5,6% di share.

Su Rai 3 Salvo Sottile è tornato al timone di FarWest, che ieri ha attirato 678mila spettatori centrando il 4,4% di share. Bianca Berlinguer è tornata invece alla guida di È sempre Cartabianca, che ha interessato 523mila spettatori, facendo segnare il 4% di share su Rete 4. Vero e proprio boom per Giovanni Floris, che ha totalizzato un a.m. di 2 milioni e 196mila spettatori alla conduzione di DiMartedì, che su La7 è arrivato al 14,6% di share.

Su Tv8, infine, la terza puntata in chiaro dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent ha intrattenuto 329mila spettatori, pari al 2,5% di share, mentre su Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori condotto da Paolo Conticini ha collezionato 387mila spettatori, pari a uno share dello 2,2%.

Rai 1 | Le Libere Donne – 18,1% (2.989.000 spettatori)

| Le Libere Donne – (2.989.000 spettatori) Canale 5 | Grande Fratello VIP – 15,3% (1.813.000 spettatori)

| Grande Fratello VIP – (1.813.000 spettatori) Rai 2 | Stasera a letto tardi – 3% (463.000 spettatori)

| Stasera a letto tardi – (463.000 spettatori) Italia 1 | Spider-Man 2 – 5,6% (934.000 spettatori)

| Spider-Man 2 – (934.000 spettatori) Rai 3 | FarWest – 4% (599.000 spettatori)

| FarWest – (599.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 4% (523.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (523.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 14,6% (2.196.000 spettatori)

| DiMartedì – (2.196.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 2,5% (329.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (329.000 spettatori) Nove | Cash or Trash – La Notte dei Tesori – 2,2% (387.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

In attesa di tornare protagonista del prime time con Stasera tutto è possibile (in onda stasera su Rai 2), Stefano De Martino deve incassare il controsorpasso di Gerry Scotti nella ‘battaglia’ dei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi si è infatti fermata il 20,8% di share con 4 milioni e 928mila spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha toccato il 24,6% di share con 5 milioni e 248mila spettatori su Canale 5.

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