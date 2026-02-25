Ascolti tv ieri (24 febbraio): Sanremo cala, Carlo Conti non si ripete. I numeri (deludenti) del debutto La prima serata del Festival vince col 58% di share ma perde quasi 3 milioni di spettatori rispetto allo scorso anno, Floris tiene: tutti i dati Auditel

Si apre la settimana del Festival di Sanremo, che irrompe negli ascolti tv. Ieri martedì 24 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 Carlo Conti ha condotto la prima serata della kermesse, mentre su Canale 5 è tornata in onda la dizi turca Io sono Farah. In ‘pausa’ per la settimana sanremese Salvo Sottile e Farwest, mentre Bianca Berlinguer e Giovanni Floris sono andati in onda regolarmente al timone rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra il Festival di Sanremo 2026 e Io sono Farah

Ieri martedì 24 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il debutto del Festival di Sanremo 2026. La serata d’apertura della 76esima edizione del Festival della canzone italiana condotta da Carlo Conti (affiancato da Laura Pausini) al teatro Ariston ha monopolizzato gli ascolti: nell’anteprima Sanremo Start ha esordito al 50,9% di share con 12 milioni e 818mila spettatori, poi ha fatto segnare il 58% di share con 9 milioni e 600mila spettatori. Nel dettaglio, la kermesse ha radunato 12 milioni e 771mila spettatori (pari al 57,5% di share) nella prima parte e 5 milioni e 846mila spettatori (pari al 58,2% di share) nella seconda parte. Ottimi numeri che, tuttavia, non sfiorano l’edizione dei record dello scorso anno, quando Conti inaugurò il Festival con addirittura il 63,61% di share nella prima parte e il 68,71% di share nella seconda parte. Nel 2024 10,6 milioni di telespettatori per il 65,1% di share

Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Io sono Farah. La puntata di ieri della dizi turca ha richiamato 1 milione e 623mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 9,7% di share.

Su Rai 2 è andato in onda The Americas – La Costa Atlantica. Il documentario ha radunato 300mila spettatori, registrando l’1,2% di share (il secondo episodio all’1,5% di share e 347mila spettatori, il terzo al 2,1% di share con 357mila spettatori). Nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, che su Italia 1 ha invece interessato 861mila spettatori toccando il 5% di share.

Con Salvo Sottile e FarWest ai box per la settimana sanremese, su Rai 3 il film Un Eroe ha appassionato 229mila spettatori, non andando oltre l’1% di share. Confermatissima, invece, Bianca Berlinguer al timone del prime time di Rete 4, dove ieri È sempre Cartabianca ha raccolto 273mila spettatori, ottenendo l’1,6% di share. Anche Giovanni Floris è tornato regolarmente alla guida di DiMartedì, che su La7 ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 156mila spettatori, pari al 5,6% di share.

Su Tv8, infine, Robin Hood – Principe dei ladri ha attirato 250mila spettatori, raggiungendo l’1,2% di share, mentre su Nove Maschi contro femmine ha collezionato 164mila spettatori, pari a uno share dello 0,7%.

Rai 1 | Festival di Sanremo 2026 – 58% (9.600.000 spettatori)

| Festival di Sanremo 2026 – (9.600.000 spettatori) Canale 5 | Io sono Farah – 9,7% (1.623.000 spettatori)

| Io sono Farah – (1.623.000 spettatori) Rai 2 | The Americas – La Costa Atlantica – 1,2% (300.000 spettatori)

| The Americas – La Costa Atlantica – (300.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 5% (861.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (861.000 spettatori) Rai 3 | Un Eroe – 1% (229.000 spettatori)

| Un Eroe – (229.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 1,6% (273.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (273.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 5,6% (1.3156.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.3156.000 spettatori) Tv8 | Robin Hood – Principe dei ladri – 1,2% (250.000 spettatori)

| Robin Hood – Principe dei ladri – (250.000 spettatori) Nove | Maschi contro femmine – 0,7% (164.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti senza De Martino (ma contro Sanremo)

Nell’access prime time degli ascolti tv Gerry Scotti ha potuto ‘approfittare’ dell’assenza di Stefano De Martino e Affari Tuoi (in pausa fino al termine di Sanremo), ma si è scontrato con il Primafestival, ieri al 36,2% di share con quasi 8 milioni di spettatori su Rai 1. La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto il 14,5% di share con 3 milioni 719mila spettatori su Canale 5.

Nessun acuto per il daytime di Rai 1 nonostante l’apertura della settimana sanremese, con Caterina Balivo e La Volta Buona al 17,1-19,6% di share e Alberto Matano e La vita in diretta al 19,1-21,8% di share.

