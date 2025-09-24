Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri 23 settembre: Raoul Bova cede ancora a Montalbano (ma Rocío non se la passa meglio)

Il commissario vince la prima serata con più di 2 milioni e mezzo di spettatori, Freeze cala al 4,5% di share, Berlinguer risale: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Raoul Bova prova a sfidare Luca Zingaretti negli ascolti tv, ma ancora una volta senza successo. Ieri martedì 23 settembre 2025, infatti, su Canale 5 la seconda puntata di Buongiorno, mamma! 3 si è ‘scontrata’ con il sempiterno Il commissario Montalbano in onda in prima serata su Rai 1. Secondo appuntamento per Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales al timone di Freeze, mentre gli immancabili Bianca Berlinguer e Giovanni Floris sono tornati alla guida rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Buongiorno, mamma! 3

Ieri martedì 23 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato protagonista Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta dai romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri. Ieri la puntata ‘Una lama di luce’ ha conquistato 2 milioni e 705mila spettatori, trionfando con il 16,7% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il secondo episodio di Buongiorno, mamma! 3. La fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta ha registrato un ascolto medio di 2 milioni e 282mila spettatori, facendo segnare il 15% di share.

Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales sono tornati al timone di Freeze – Chi sta fermo vince. Dopo il debutto non propriamente esaltante della scorsa settimana (4,9% di share e poco più di 700mila spettatori), la seconda puntata del nuovo show di Rai 2 ha raccolto 701mila spettatori, fermandosi al 4,5% di share. Spazio al calcio su Italia 1, dove è andata in scena la partita valevole per la Coppa Italia – Milan-Lecce, che ha attirato 2 milioni e 194mila spettatori arrivando a toccare l’11,5% di share.

Su Rai 3 Quaranta anni senza Giancarlo Siani ha interessato 361mila spettatori, pari al 2% di share, mentre su Rete 4 Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È Sempre Cartabianca. Dopo la chiacchieratissima puntata della scorsa settimana, il talk show è cresciuto fino al 5,7% di share con 716mila spettatori. Benissimo anche Giovanni Floris, tornato alla guida di DiMartedì, che ieri ha raggiunto l’8,5%, totalizzando un a.m. di 1 milione e 315mila spettatori.

Su Tv8, infine, il secondo appuntamento in chiaro di X Factor condotto da Giorgia ha richiamato 857mila spettatori, pari al 5,6% di share, mentre su Nove Giustizia privata ha collezionato 411mila spettatori, pari a uno share del 2,5% di share.

  • Rai 1 | Il commissario Montalbano 16,7% (2.705.000 spettatori)
  • Canale 5 | Buongiorno, mamma! 315% (2.282.000 spettatori)
  • Rai 2 | Freeze – Chi sta fermo vince 4,5% (701.000spettatori)
  • Italia 1 | Coppa Italia – Milan-Lecce11,5% (2.194.000 spettatori)
  • Rai 3 | Quaranta anni senza Giancarlo Siani2% (361.000spettatori)
  • Rete 4 | È Sempre Cartabianca 5,7% (716.000 spettatori)
  • La7 | DiMartedì8,5% (1.135.000 spettatori)
  • Tv8 | X Factor 5,6% (857.000 spettatori)
  • Nove | Giustizia privata2,5% (411.000 spettatori)

