Ascolti Tv ieri (23 giugno): dominio Mondiali con Inghilterra-Ghana, boom Iannacone La partita tocca il 29% di share, Gigi e Vanessa Insieme in replica su Canale 5 al 14,3% Che Ci Faccio Qui oltre il milione di spettatori: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Tornano i Mondiali di calcio negli ascolti tv. Ieri martedì 23 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andata scena la partita della fase a gironi tra Inghilterra e Ghana, mentre su Canale 5 è andato in onda lo show Gigi e Vanessa Insieme con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Monica Setta è tornata in prima serata con Storie al bivio di sera, mentre Bianca Berlinguer ha ripreso le redini di È sempre Cartabianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Inghilterra-Ghana e Gigi e Vanessa Insieme

Ieri martedì 23 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita valevole per il girone L dei Mondiali 2026 – Inghilterra-Ghana. Il pareggio tra i ‘tre leoni’ e le black stars ha radunato 3 milioni e 839mila spettatori, registrando il 29% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Gigi e Vanessa Insieme. La replica dello show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada ha richiamato 1 milione e 654mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, non andando oltre al 14,3% di share.

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Monica Setta è tornata protagonista del prime time del martedì di Rai 2 al timone di Storie al bivio di sera. La terza puntata dello spin-off serale di Storie di donne al bivio ha conquistato 432mila spettatori, raggiungendo il 4,6% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Mi presenti i tuoi? con Ben Stiller, che ha raccolto 825mila spettatori ottenendo il 5,7% di share.

Su Rai 3 Domenico Iannacone ha condotto un nuovo appuntamento di Che ci faccio qui, raggiungendo 1 milione e 180mila spettatori e toccando il 7,6% di share. Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È sempre Cartabianca, con la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – che ha interessato 544mila spettatori su Rete 4, pari al 4,9% di share. Epstein – Sopravvissute all’incubo ha invece totalizzato un a.m. di 444mila spettatori su La7, centrando il 2,9% di share.

Su Tv8 la quinta puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo in chiaro ha coinvolto 401mila spettatori, pari al 2,7% di share. Su Nove, infine, il film Le crociate con Orlando Bloom ha collezionato 289mila spettatori, pari a uno share del 2,3%.

Rai 1 | Mondiali 2026 – Inghilterra-Ghana – 29% (3.839.000 spettatori)

| Mondiali 2026 – Inghilterra-Ghana – (3.839.000 spettatori) Canale 5 | Gigi e Vanessa Insieme – 14,3% (1.672.000 spettatori)

| Gigi e Vanessa Insieme – (1.672.000 spettatori) Rai 2 | Storie al bivio di sera – 4,6% (432.000 spettatori)

| Storie al bivio di sera – (432.000 spettatori) Italia 1 | Mi presenti i tuoi? – 5,7% (825.000 spettatori)

| Mi presenti i tuoi? – (825.000 spettatori) Rai 3 | Che ci faccio qui – 7,6% (1.180.000 spettatori)

| Che ci faccio qui – (1.180.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 4,9% (544.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (544.000 spettatori) La7 | Epstein – Sopravvissute all’incubo – 2,9% (444.000 spettatori)

| Epstein – Sopravvissute all’incubo – (444.000 spettatori) Tv8 | Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – 2,7% (401.000 spettatori)

| Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – (401.000 spettatori) Nove | Le crociate – 2,3% (289.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Tornato nel suo consueto slot dell’access prime time di Rai 1, Stefano De Martino ha rilanciato la sfida a Gerry Scotti nei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi in versione ‘mundial’ ha raccolto 3 milioni e 767mila, pari al 22,6% di share su Rai 1. La Ruota della Fortuna ha invece appassionato 4 milioni e 282mila spettatori su Canale 5, toccando il 25,3% di share.

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