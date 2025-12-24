Ascolti tv ieri (23 dicembre): Antonella Clerici non sfonda, Gerry Scotti surclassa Affari Tuoi, Liorni da record

Il Natale si prepara ad arrivare anche negli ascolti tv. Ieri martedì 23 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 è andata in onda la serata evento condotta da Antonella Clerici Cena di Natale, mentre su Canale 5 sono andati in onda i nuovi episodi della dizi turca Io sono Farah. Bianca Berlinguer, invece, è tornata alla guida di È sempre Cartabianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Cena di Natale e Io sono Farah

Ieri martedì 23 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Cena di Natale – La festa della cucina. La serata speciale condotto da Antonella Clerici per celebrare la tradizione del Natale e l’ingresso della cucina italiana nel patrimonio immateriale Unesco ha radunato 2 milioni e 437mila spettatori, arrivando al 16,8% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Io sono Farah. La dizi turca ha raccolto 2 milioni e 495mila spettatori, registrando il 15,1% di share.

Su Rai 2 il film Uno Rosso ha appassionato 828mila spettatori, pari al 5,3% di share, mentre su Italia 1 il classico natalizio del 1994 Miracolo nella 34esima strada ha conquistato 1 milione e 289mila spettatori, ottenendo il 7,9% di share.

Su Rai 3 il film Gloria ha collezionato 640mila spettatori, pari al 3,6% di share. Nuovo appuntamento per Bianca Berlinguer al timone del prime time di Rete 4 e di È Sempre Cartabianca, che ieri ha toccato il 5% di share grazie a 631mila spettatori sintonizzati. Su La7 lo speciale Tutto Trump – Un anno da presidente ha totalizzato un a.m. di 659mila spettatori, facendo segnare il 3,9% di share.

Su Tv8, infine, il film del 2024 A Merry Royal Christmas ha interessato 385mila spettatori, non andando oltre il 2,2% di share, mentre su Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori condotto da Paolo Conticini ha attirato 571mila spettatori, pari a uno share del 3,6%.

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti allunga ancora su De Martino

Nell’access prime time di ieri nuovo boom per Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, che hanno raggiunto il 27,9% di share con l’ospitata di Nancy Comelli in grado di coinvolgere quasi 5 milioni e mezzo milioni di spettatori. La puntata di ieri di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino si è invece fermata al 22,7% di share con 4 milioni e 474mila di spettatori su Rai 1.

Ancora in difficoltà Max Giusti e Caduta Libera, fermi al 15,7% di share con 2 milioni e 395mila spettatori. L’Eredità di Marco Liorni (ieri al 27,2% di share con quasi 4 milioni e mezzo di spettatori su Rai 1) resta inavvicinabile.

