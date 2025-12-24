Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (23 dicembre): Antonella Clerici non sfonda, Gerry Scotti surclassa Affari Tuoi, Liorni da record

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Natale si prepara ad arrivare anche negli ascolti tv. Ieri martedì 23 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 è andata in onda la serata evento condotta da Antonella Clerici Cena di Natale, mentre su Canale 5 sono andati in onda i nuovi episodi della dizi turca Io sono Farah. Bianca Berlinguer, invece, è tornata alla guida di È sempre Cartabianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Cena di Natale e Io sono Farah

Ieri martedì 23 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Cena di Natale – La festa della cucina. La serata speciale condotto da Antonella Clerici per celebrare la tradizione del Natale e l’ingresso della cucina italiana nel patrimonio immateriale Unesco ha radunato 2 milioni e 437mila spettatori, arrivando al 16,8% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Io sono Farah. La dizi turca ha raccolto 2 milioni e 495mila spettatori, registrando il 15,1% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 il film Uno Rosso ha appassionato 828mila spettatori, pari al 5,3% di share, mentre su Italia 1 il classico natalizio del 1994 Miracolo nella 34esima strada ha conquistato 1 milione e 289mila spettatori, ottenendo il 7,9% di share.

Su Rai 3 il film Gloria ha collezionato 640mila spettatori, pari al 3,6% di share. Nuovo appuntamento per Bianca Berlinguer al timone del prime time di Rete 4 e di È Sempre Cartabianca, che ieri ha toccato il 5% di share grazie a 631mila spettatori sintonizzati. Su La7 lo speciale Tutto TrumpUn anno da presidente ha totalizzato un a.m. di 659mila spettatori, facendo segnare il 3,9% di share.

Su Tv8, infine, il film del 2024 A Merry Royal Christmas ha interessato 385mila spettatori, non andando oltre il 2,2% di share, mentre su Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori condotto da Paolo Conticini ha attirato 571mila spettatori, pari a uno share del 3,6%.

  • Rai 1 | Cena di Natale 16,8% (2.437.000 spettatori)
  • Canale 5 | Io sono Farah15,1% (2.495.000 spettatori)
  • Rai 2 | Uno Rosso 5,3% (828.000 spettatori)
  • Italia 1 | Miracolo nella 34esima strada 7,9% (1.289.000 spettatori)
  • Rai 3 | Gloria3,6% (640.000 spettatori)
  • Rete 4 | È Sempre Cartabianca 5% (631.000 spettatori)
  • La7 | Tutto Trump – Un anno da presidente3,9% (659.000 spettatori)
  • Tv8 | A Merry Royal Christmas 2,2% (385.000 spettatori)
  • Nove | Cash or Trash – La Notte dei Tesori 3,6% (571.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti allunga ancora su De Martino

Nell’access prime time di ieri nuovo boom per Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, che hanno raggiunto il 27,9% di share con l’ospitata di Nancy Comelli in grado di coinvolgere quasi 5 milioni e mezzo milioni di spettatori. La puntata di ieri di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino si è invece fermata al 22,7% di share con 4 milioni e 474mila di spettatori su Rai 1.

Ancora in difficoltà Max Giusti e Caduta Libera, fermi al 15,7% di share con 2 milioni e 395mila spettatori. L’Eredità di Marco Liorni (ieri al 27,2% di share con quasi 4 milioni e mezzo di spettatori su Rai 1) resta inavvicinabile.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 22 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (22 dicembre): vince Rai 1, Gerry Scotti torna ad allungare su De Martino

In 4 milioni per la finale di Supercoppa, Love Again (13,4% di share) meglio di Io s...
Ascolti 2 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (2 dicembre): Francesca Fagnani chiude in risalita, batosta De Martino

L’Altro Ispettore vince col 18% di share, La Notte del Cuore sale al 16,5%, La Ruota...
Ascolti 18 novembre 2025

Ascolti tv ieri 18 novembre: colpo da record di Scotti (e De Martino incassa), testa a testa Belve-Iene

Il commissario Ricciardi cala ma vince col 19% di share, La Notte del Cuore al 15,7%...
Ascolti 10 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (10 dicembre): Benigni a San Pietro fa il botto, De Martino e Federica Sciarelli deludono

Lo speciale monologo su San Pietro vince la prima serata col 17,1% di share, La Nott...
Ascolti 25 novembre 2025

Ascolti tv ieri (25 novembre): Paola Cortellesi trionfa, Francesca Fagnani non sfonda

C’è ancora domani vince col 21,6% di share, La Notte del Cuore al 15%, Belve scende ...
Ascolti 9 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (9 dicembre): Veronica Gentili torna e colpisce, il preserale di Canale 5 in ‘caduta libera’

L’Altro Ispettore chiude al 16,7% di share, La Notte del Cuore 14,9%, colpo Le Iene,...
Ascolti 21 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (21 dicembre): Gerry Scotti meglio anche di Marco Liorni

Chi vuole essere milionario vince col 18,8% di share, L’Eredità Telethon al 13,4%, b...
The Voice Senior e Io sono Farah

Ascolti tv ieri (12 dicembre): Antonella Clerici da record contro Io sono Farah, Nuzzi travolge Salvo Sottile

Una nuova serata di numeri che racconta equilibri ormai chiari tra le reti principal...
Ascolti 28 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (28 ottobre): boom storico per Belve, Montalbano vola, batosta enorme per Affari Tuoi

Il commissario Montalbano vince col 16,4% di share, cade Bianca Berlinguer, Le Iene ...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

John Hannah

John Hannah
Angie

Angie
Pier C - Piercesare Fagioli

Pier C
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963