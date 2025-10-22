Ascolti tv ieri (21 ottobre): Montalbano inscalfibile, Le Iene volano con Garlasco, Rocío-Savino un flop Il commissario vince in prima serata col 16,8% di share, La Notte nel Cuore 13,8%, Freeze chiude in caduta libera, benissimo Floris: tutti i dati Auditel

Montalbano torna mattatore degli ascolti tv. Ieri martedì 21 ottobre 2025, infatti, le repliche dell’amata serie con Luca Zingaretti hanno dominato ancora una volta la prima serata, mentre su Canale 5 è andata in onda la dizi turca La Notte nel Cuore. Ultima puntata per Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales alla guida Freeze, mentre su Italia 1 Le Iene presentano: Inside è ripartito da Garlasco. Nuovo appuntamento per Bianca Berlinguer e Giovanni Floris al timone rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Italia-Israele e La Notte nel Cuore

Ieri martedì 21 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta dai romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri. Ieri la puntata ‘L’altro capo del filo’ ha conquistato 2 milioni e 783mila spettatori, trionfando col 16,8% di share. Su Canale 5, invece, spazio alla serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha raccolto 2 milioni e 160mila spettatori, registrando il 13,8% di share.

Su Rai 2 è finita l’avventura di Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales alla conduzione di Freeze – Chi sta fermo vince. Il sesto e ultimo appuntamento dello show (con Caterina Balivo e Francesco Paolantoni tra i vip in gara) ha richiamato 429mila spettatori, facendo segnare al 2,7% di share. Partito dal 4,9% di share dell’esordio e poi in caduta libera, il programma chiude così la sua prima edizione con una media tutt’altro che esaltante del 3,7% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il debutto della nuova stagione de Le Iene presentano: Inside. Lo speciale dedicato al delitto di Garlasco ha conquistato 1 milione e 358mila spettatori, raggiungendo il 10,6% di share.

Su Rai 3 il film Il coraggio di Blanche ha collezionato 487mila spettatori, pari al 2,5% di share. Nuovo appuntamento Bianca Berlinguer al timone del prime time di Rete 4 e di È Sempre Cartabianca, che ieri ha ottenuto il 4,1% di share grazie a 534mila spettatori sintonizzati. Ancora ottimo Giovanni Floris alla guida di DiMartedì, che ieri ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 479mila spettatori, pari all’8,9% di share.

Su Tv8, infine, la sesta puntata in chiaro di X Factor condotto da Giorgia ha radunato 795mila spettatori, pari al 5,1% di share, mentre su Nove Only Fun – Comico Show ha attirato 320mila spettatori, pari a uno share del 2%.

Ascolti, i numeri di ieri: la sfida De Martino-Scotti (a suon di vincite)

Dopo le polemiche per le vincite stellari ad Affari Tuoi, nell’access prime time di ieri martedì 21 ottobre 2025 si è ribaltata la situazione. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna la campionessa Daniela Petrilli ha vinto 100mila euro per la seconda sera di fila e il game show di Gerry Scotti è volato al 24,1% di share con 5 milioni e 199mila spettatori negli ascolti tv. Il game show di Stefano De Martino si è dovuto accontentare del 22% di share su Rai 1 con un ascolto medio di 4 milioni e 757mila spettatori.

