Ascolti Tv ieri (21 luglio): Conti e Delogu non sbagliano, ma Gerry Scotti prende già il largo su Liorni
Tim Summer Hits vince con il 18,6%% di share, il film turco Delibal al 12,4%: tutti i dati Auditel
Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri martedì 21 luglio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la seconda serata di Tim Summer Hits, mentre su Canale 5 è andato in onda il film turco Delibal – Dolce veleno. Monica Setta è tornata alla guida di Storie al bivio di sera; nell’access prime time, invece, Marco Liorni ha provato a (ri)lanciare la sfida a Gerry Scotti. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Tim Summer Hits 2026 e Delibal – Dolce veleno
Ieri martedì 21 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena Tim Summer Hits 2026. Il secondo appuntamento dell’evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu ha fatto sintonizzare 2 milioni e 15mila spettatori, registrando il 18,6% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in onda Delibal – Dolce veleno. Il film turco ha radunato 1 milione e 397mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, ottenendo il 12,4% di share.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Monica Setta è tornata protagonista del prime time di Rai 2 al timone di Storie al bivio di sera. La settima puntata dello spin-off serale di Storie di donne al bivio ha interessato 336mila spettatori, raggiungendo il 3,5% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Safe House – Non fidarti di nessuno, che ha intrattenuto 879mila spettatori facendo segnare il 6,4% di share.
Su Rai 3 il documentario L’Italia che guarda ha attirato 319mila spettatori, centrando il 2,3% di share. Su Rete 4 il film Poveri ma ricchi con Christian De Sica ed Enrico Brignano ha collezionato 647mila spettatori, segnando il 4,9% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese hanno invece condotto un nuovo appuntamento di In Onda prima serata e totalizzato un a.m. di 951mila spettatori, pari al 6,7% di share.
Su Tv8 le repliche di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo hanno conquistato 257mila spettatori, pari al 2% di share. Su Nove, infine, la replica della prima stagione di Save the dating – Amori in corso ha appassionato 388mila spettatori, pari a uno share del 3%.
- Rai 1 | Tim Summer Hits 2026 – 18,6% (2.015.000 spettatori)
- Canale 5 | Delibal – Dolce veleno – 12,4% (1.397.000 spettatori)
- Rai 2 | Storie al bivio di sera – 3,5% (336.000 spettatori)
- Italia 1 | Safe House – Non fidarti di nessuno– 6,4% (879.000 spettatori)
- Rai 3 | L’Italia che guarda – 2,3% (319.000 spettatori)
- Rete 4 | Poveri ma ricchi – 4,9% (647.000 spettatori)
- La7 | In Onda – 6,7% (951.000 spettatori)
- Tv8 | Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – 2% (257.000 spettatori)
- Nove | Save the dating – Amori in corso – 3% (388.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti
Secondo atto della nuova sfida dell’access prime time dei dati Auditel tra Marco Liorni (a cui Stefano De Martino e Affari Tuoi hanno passato il testimone) e il mattatore Gerry Scotti. Dopo l’esordio di lunedì, la puntata di ieri de L’Eredità Summer ha radunato 2 milioni e 672mila spettatori, toccando il 17% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha però richiamato 4 milioni e 209mila spettatori su Canale 5, arrivando al 26,7% di share.
Bene, come sempre, Pino Insegno nella fascia del preserale. La puntata di ieri di Reazione a catena (con la vittoria dei nuovi campioni, ‘I terzo tempo’) ha infatti raccolto 2 milioni e 992mila spettatori, pari al 24,8% di share su Rai 1. Staccati Max Giusti e The Wall, al 17,3% di share su Canale 5 con 1 milione e 876mila spettatori.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti Tv ieri (14 luglio): la semifinale dei Mondiali Francia-Spagna è da record, Gerry Scotti festeggia un anno da mattatore
La partita su Rai 1 domina e tocca il 48,2%% di share, Mio Figlio su Canale 5 di fer...
Ascolti Tv ieri (7 luglio): altro trionfo ‘mondiale’ con Svizzera-Colombia, De Martino lontano da Scotti
La partita su Rai 1 vince col 34% di share, Memories su Canale 5 registra il 13%, de...
Ascolti Tv ieri (30 giugno): vince Notti Mondiali e Francia-Svezia è un trionfo su Rai 1, De Martino raggiunge Scotti
Il programma di Alessandro Antinelli al 16,9% di share spiana la strada alla partita...
Ascolti Tv ieri (23 giugno): dominio Mondiali con Inghilterra-Ghana, boom Iannacone
La partita tocca il 29% di share, Gigi e Vanessa Insieme in replica su Canale 5 al 1...
Ascolti tv ieri (20 luglio): Temptation Island dominatore assoluto, Liorni non riesce nell’impresa contro Scotti
Il reality condotto da Filippo Bisciglia trionfa col 31,1% di share, bene Il giovane...
Ascolti Tv ieri (9 giugno): Floris chiude col botto, Berlinguer doppiata da Rai 3. E Gerry Scotti travolge ancora De Martino
Il film di Rai 1 Il Matrimonio del mio migliore amico al 14,1% di share, Un Nuovo In...
Ascolti Tv ieri (16 giugno): i Mondiali fanno il botto su Rai 1 con Francia-Senegal e sbaragliano D’Alessio e Incontrada
La partita tocca il 31,6% di share con 5,6 milioni di spettatori, Gigi e Vanessa Ins...
Ascolti Tv ieri (5 luglio): record Mondiali col boom di Brasile-Norvegia, Scotti asfalta De Martino in replica
La partita tocca addirittura il 42% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte ca...