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Ascolti Tv ieri (21 luglio): Conti e Delogu non sbagliano, ma Gerry Scotti prende già il largo su Liorni

Tim Summer Hits vince con il 18,6%% di share, il film turco Delibal al 12,4%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri martedì 21 luglio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la seconda serata di Tim Summer Hits, mentre su Canale 5 è andato in onda il film turco Delibal – Dolce veleno. Monica Setta è tornata alla guida di Storie al bivio di sera; nell’access prime time, invece, Marco Liorni ha provato a (ri)lanciare la sfida a Gerry Scotti. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Tim Summer Hits 2026 e Delibal – Dolce veleno

Ieri martedì 21 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena Tim Summer Hits 2026. Il secondo appuntamento dell’evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu ha fatto sintonizzare 2 milioni e 15mila spettatori, registrando il 18,6% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in onda Delibal – Dolce veleno. Il film turco ha radunato 1 milione e 397mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, ottenendo il 12,4% di share.

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Monica Setta è tornata protagonista del prime time di Rai 2 al timone di Storie al bivio di sera. La settima puntata dello spin-off serale di Storie di donne al bivio ha interessato 336mila spettatori, raggiungendo il 3,5% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Safe House – Non fidarti di nessuno, che ha intrattenuto 879mila spettatori facendo segnare il 6,4% di share.

Su Rai 3 il documentario L’Italia che guarda ha attirato 319mila spettatori, centrando il 2,3% di share. Su Rete 4 il film Poveri ma ricchi con Christian De Sica ed Enrico Brignano ha collezionato 647mila spettatori, segnando il 4,9% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese hanno invece condotto un nuovo appuntamento di In Onda prima serata e totalizzato un a.m. di 951mila spettatori, pari al 6,7% di share.

Su Tv8 le repliche di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo hanno conquistato 257mila spettatori, pari al 2% di share. Su Nove, infine, la replica della prima stagione di Save the dating – Amori in corso ha appassionato 388mila spettatori, pari a uno share del 3%.

  • Rai 1 | Tim Summer Hits 2026 18,6% (2.015.000 spettatori)
  • Canale 5 | Delibal – Dolce veleno12,4% (1.397.000 spettatori)
  • Rai 2 | Storie al bivio di sera 3,5% (336.000 spettatori)
  • Italia 1 | Safe House – Non fidarti di nessuno6,4% (879.000 spettatori)
  • Rai 3 | L’Italia che guarda2,3% (319.000 spettatori)
  • Rete 4 | Poveri ma ricchi 4,9% (647.000 spettatori)
  • La7 | In Onda 6,7% (951.000 spettatori)
  • Tv8 | Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo 2% (257.000 spettatori)
  • Nove | Save the dating – Amori in corso 3% (388.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti

Secondo atto della nuova sfida dell’access prime time dei dati Auditel tra Marco Liorni (a cui Stefano De Martino e Affari Tuoi hanno passato il testimone) e il mattatore Gerry Scotti. Dopo l’esordio di lunedì, la puntata di ieri de L’Eredità Summer ha radunato 2 milioni e 672mila spettatori, toccando il 17% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha però richiamato 4 milioni e 209mila spettatori su Canale 5, arrivando al 26,7% di share.

Bene, come sempre, Pino Insegno nella fascia del preserale. La puntata di ieri di Reazione a catena (con la vittoria dei nuovi campioni, ‘I terzo tempo’) ha infatti raccolto 2 milioni e 992mila spettatori, pari al 24,8% di share su Rai 1. Staccati Max Giusti e The Wall, al 17,3% di share su Canale 5 con 1 milione e 876mila spettatori.

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