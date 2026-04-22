Ascolti Tv ieri (21 aprile): De Martino stellare senza Gerry Scotti, Fagnani da record Affari Tuoi vola oltre 5 milioni e mezzo di spettatori in una serata dominata dalla Coppa Italia, Montalbano tiene in replica, bene Belén: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri martedì 21 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è tornato in replica Il commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti, mentre su Canale 5 il Grande Fratello VIP ha lasciato spazio alla diretta della partita di Coppa Italia – Inter-Como. Francesca Fagnani ha condotto un nuovo appuntamento di Belve, Salvo Sottile di FarWest, mentre Bianca Berlinguer e Giovanni Floris sono tornati al comando rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano, la Coppa Italia e Belve

Ieri martedì 21 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il commissario Montalbano – Il Giro di Boa. La replica (applaudita sui social) dell’amata fiction sul commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti ha appassionato 2 milioni e 853mila spettatori, toccando il 16,2% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia – Inter-Como. La vittoria dei nerazzurri ha radunato 4 milioni e 851mila spettatori, registrando il 24% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Francesca Fagnani è tornata regina del prime time di Rai 2 con Belve. La terza puntata della 14esima edizione – che ha visto le interviste a Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva – ha conquistato 1 milione e 761mila spettatori, centrando l’11,4% di share. Si tratta del record stagionale e di una delle puntate più viste nella storia del programma. Su Italia 1 è invece andato in onda Le Iene presentano: Il verdetto. Lo speciale dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha raggiunto 913mila spettatori, arrivando al 7,1% di share.

Su Rai 3 Salvo Sottile è tornato al timone di FarWest e le inchieste della puntata di ieri hanno interessato 457mila spettatori, ottenendo il 3% di share; Bianca Berlinguer è invece tornata alla guida di È sempre Cartabianca, che ha attirato 456mila spettatori su Rete 4, facendo segnare il 3,5% di share. Giovanni Floris ha totalizzato un a.m. di 1 milioni e 573mila spettatori alla conduzione di DiMartedì, che su La7 ha registrato il 9,8% di share.

Su Tv8, infine, la settima puntata in chiaro dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent ha intrattenuto 320mila spettatori, pari al 2% di share, mentre su Nove Belén Rodríguez ha ha condotto un nuovo appuntamento di Only Fun – Comico Show, che ieri ha collezionato 536mila spettatori, pari a uno share del 3,4%.

Rai 1 | Il commissario Montalbano – Gatto e cardellino – 16,2% (2.853.000 spettatori)

| Il commissario Montalbano – Gatto e cardellino – (2.853.000 spettatori) Canale 5 | Coppa Italia – Inter-Como – 24% (4.851.000 spettatori)

| Coppa Italia – Inter-Como – (4.851.000 spettatori) Rai 2 | Belve – 11,4% (1.761.000 spettatori)

| Belve – (1.761.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Il verdetto – 7,1% (913.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Il verdetto – (913.000 spettatori) Rai 3 | FarWest – 3% (457.000 spettatori)

| FarWest – (457.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 3,5% (456.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (456.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 9,8% (1.573.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.573.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 2% (320.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (320.000 spettatori) Nove | Only Fun – Comico Show – 3,4% (536.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino dominante

In un access prime time senza Gerry Scotti (con La Ruota della Fortuna che ha lasciato spazio alla diretta della Coppa Italia) Stefano De Martino ne ha approfittato per macinare numeri da urlo, volando oltre i 5 milioni e mezzo di spettatori. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto 5 milioni e 590mila spettatori, arrivando a toccare il 25,9% di share su Rai 1.

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