Ascolti tv ieri 20 gennaio: De Martino (in lutto) resiste a Scotti, le ammiraglie deludono
Prima di noi registra il 12,5% di share in prima serata, Io sono Farah il 13,3%
Battaglia a suon di nuovi episodi negli ascolti tv. Ieri martedì 20 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la fiction Prima di noi, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Io sono Farah. Elettra Lamborghini è tornata alla conduzione di Boss in Incognito su Rai 2, così come Bianca Berlinguer al timone di È sempre Cartabianca e Giovanni Floris alla guida di DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Prima di noi e Io sono Farah
Ieri martedì 20 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata di Prima di noi. Il settimo e ottavo episodio della fiction con Linda Caridi e Andrea Arcangeli – tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana – hanno conquistato 2 milioni e 131mila spettatori, facendo segnare il 12,5% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Io sono Farah. La dizi turca ha raccolto 1 milione e 921mila spettatori, arrivando ancora al 13,3% di share.
Su Rai 2 Boss in Incognito condotto da Elettra Lamborghini ha radunato 1 milione e 4mila spettatori, pari al 6,3% di share. Su Italia 1, invece, il film del 1988 Il principe cerca moglie con Eddie Murphy ha richiamato 1 milione e 108mila spettatori, registrando il 6,2% di share.
Salvo Sottile è tornato al timone di FarWest su Rai 3; la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 767mila spettatori toccando il 5% di share. Su Rete 4, invece, Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È sempre Cartabianca, che ha collezionato 567mila spettatori, calando al 4,3% di share. Bene ancora Giovanni Floris, che ha condotto un nuovo appuntamento di DiMartedì totalizzando un a.m. di 1 milione e 509mila spettatori, pari al 9% di share.
Su Tv8, infine, Un Natale regale ha raggiunto 335mila spettatori, centrando l’1,8% di share, mentre su Nove Cash or Trash – La notte dei tesori condotto da Paolo Conticini ha interessato 577mila spettatori, pari a uno share del 3,3%.
- Rai 1 | Prima di noi – 12,5% (2.131.000 spettatori)
- Canale 5 | Io sono Farah – 13,3% (1.921.000 spettatori)
- Rai 2 | Boss in Incognito – 6,3% (1.004.000 spettatori)
- Italia 1 | Il principe cerca moglie – 6,2% (1.108.000 spettatori)
- Rai 3 | FarWest – 5% (767.000 spettatori)
- Rete 4 | È sempre Cartabianca – 4,3% (567.000 spettatori)
- La7 | DiMartedì – 9% (1.509.000 spettatori)
- Tv8 | Un Natale regale – 1,8% (335.000 spettatori)
- Nove | Cash or Trash – La notte dei tesori – 3,3% (577.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti
Alle prese con il lutto per la scomparsa del padre, Stefano De Martino non si è fermato ed è tornato protagonista dell’access prime time di Rai 1. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto il 23,6% di share, volando a 5 milioni e 195mila spettatori. Su Canale 5 Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno invece toccato il 24,4% di share grazie a 5 milioni e 334mila spettatori.
