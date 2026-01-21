Ascolti tv ieri 20 gennaio: De Martino (in lutto) resiste a Scotti, le ammiraglie deludono Prima di noi registra il 12,5% di share in prima serata, Io sono Farah il 13,3%

Battaglia a suon di nuovi episodi negli ascolti tv. Ieri martedì 20 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la fiction Prima di noi, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Io sono Farah. Elettra Lamborghini è tornata alla conduzione di Boss in Incognito su Rai 2, così come Bianca Berlinguer al timone di È sempre Cartabianca e Giovanni Floris alla guida di DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Prima di noi e Io sono Farah

Ieri martedì 20 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata di Prima di noi. Il settimo e ottavo episodio della fiction con Linda Caridi e Andrea Arcangeli – tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana – hanno conquistato 2 milioni e 131mila spettatori, facendo segnare il 12,5% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Io sono Farah. La dizi turca ha raccolto 1 milione e 921mila spettatori, arrivando ancora al 13,3% di share.

Su Rai 2 Boss in Incognito condotto da Elettra Lamborghini ha radunato 1 milione e 4mila spettatori, pari al 6,3% di share. Su Italia 1, invece, il film del 1988 Il principe cerca moglie con Eddie Murphy ha richiamato 1 milione e 108mila spettatori, registrando il 6,2% di share.

Salvo Sottile è tornato al timone di FarWest su Rai 3; la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 767mila spettatori toccando il 5% di share. Su Rete 4, invece, Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È sempre Cartabianca, che ha collezionato 567mila spettatori, calando al 4,3% di share. Bene ancora Giovanni Floris, che ha condotto un nuovo appuntamento di DiMartedì totalizzando un a.m. di 1 milione e 509mila spettatori, pari al 9% di share.

Su Tv8, infine, Un Natale regale ha raggiunto 335mila spettatori, centrando l’1,8% di share, mentre su Nove Cash or Trash – La notte dei tesori condotto da Paolo Conticini ha interessato 577mila spettatori, pari a uno share del 3,3%.

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Alle prese con il lutto per la scomparsa del padre, Stefano De Martino non si è fermato ed è tornato protagonista dell’access prime time di Rai 1. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto il 23,6% di share, volando a 5 milioni e 195mila spettatori. Su Canale 5 Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno invece toccato il 24,4% di share grazie a 5 milioni e 334mila spettatori.

