Ascolti tv ieri (2 settembre), tonfo clamoroso per De Martino: Affari Tuoi cade contro Gerry Scotti La Ragazza della Palude al 15% di share contro il 15,4% de La Notte del Cuore, Bianca Berlinguer riparte dal 5,5%, crollo Amadeus: tutti i numeri e dati Auditel

Stefano De Martino piomba negli ascolti tv. Ieri martedì 2 settembre 2025, infatti, il conduttore campano è tornato al timone di Affari Tuoi per lanciare la sfida a Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. In prima serata, invece, Rai 1 ha fatto spazio al film La ragazza della palude, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca La Notte nel Cuore. Yoga Radio Estate è arrivato ai saluti, mentre Bianca Berlinguer è tornata saldamente al comando del martedì di Rete 4 con la nuova edizione di È Sempre Cartabianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La ragazza della palude e La Notte nel Cuore

Ieri martedì 2 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda La ragazza della palude. Il film tratto dall’omonimo bestseller di Delia Owens ha appassionato 2 milioni e 200mila spettatori sulla prima rete, registrando il 14,6% e trionfando nel prime time degli ascolti tv. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv La Notte nel Cuore. I nuovi episodi della dizi turca hanno conquistato 2 milioni e 46mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 10,6% di share.

Spazio allo sport su Rai 2, dove è andato in scena il quarto incontro della Nazionale di Gianmarco Pozzecco impegnata agli Europei di basket 2025. La grande vittoria degli Azzurri a EuroBasket – Italia-Spagna ha entusiasmato 1 milione e 76mila spettatori, volando al 6,1% di share. Su Italia 1 è calato il sipario su Yoga Radio Estate, condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti. L’ultimo appuntamento del nuovo evento musicale dell’estate in tv ha fatto registrare ottimi numeri e ieri ha chiuso in calo al 6,2% di share, raccogliendo 802mila spettatori.

Su Rai 3 Finale a sorpresa ha interessato 343mila spettatori, pari al 2,2% di share, mentre su Rete 4 Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È Sempre Cartabianca. La prima puntata della nuova edizione del talk show ha richiamato 654mila spettatori, raggiungendo il 5,5% di share.

Condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, su La7 In Onda prima serata ha totalizzato un a.m. di 822mila spettatori, scendendo al 4,7% di share. Su Tv8, infine, Radio Zeta Future Hits Live 2025 ha coinvolto 231mila spettatori, pari all’1,5% di share, mentre Comedy Match ha ottenuto il 3,2% di share grazie a 484mila spettatori sintonizzati.

Rai 1 | La ragazza della palude – 15% (2.200.000 spettatori)

| La ragazza della palude – (2.200.000 spettatori) Canale 5 | La Notte nel Cuore – 15,4% (2.046.000 spettatori)

| La Notte nel Cuore – (2.046.000 spettatori) Rai 2 | Eurobasket – Italia-Spagna – 6,1% (1.076.000spettatori)

| Eurobasket – Italia-Spagna – (1.076.000spettatori) Italia 1 | Yoga Radio Estate – 6,2% (802.000 spettatori)

| Yoga Radio Estate – (802.000 spettatori) Rai 3 | Finale a sorpresa – 2,2% (343.000spettatori)

| Finale a sorpresa – (343.000spettatori) Rete 4 | È Sempre Cartabianca – 5,5% (654.000 spettatori)

| È Sempre Cartabianca – (654.000 spettatori) La7 | In Onda prima serata – 4,7% (822.000 spettatori)

| In Onda prima serata – (822.000 spettatori) Tv8 | Radio Zeta Future Hits 2025 – 1,5% (231.000 spettatori)

| Radio Zeta Future Hits 2025 – (231.000 spettatori) Nove | Comedy Match – 3,3% (484.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: il ritorno di Stefano De Martino contro Gerry Scotti

Nell’access prime time di ieri martedì 2 settembre – come anticipato – c’era tantissima attesa per il ritorno in tv di Stefano De Martino, ‘richiamato’ in anticipo dalla Rai per dare battaglia a Gerry Scotti negli ascolti. La prima puntata della nuova edizione di Affari Tuoi, però, non ce l’ha fatta, radunando 4 milioni e 222mila spettatori su Rai 1 (pari al 22,6% di share) su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha toccato il 24,17% di share con 4 milioni e 514mila spettatori. La sfida è appena iniziata ma, al momento, il bilancio dice 1 a 0 per ‘zio Gerry’.Nella stessa fascia oraria crolla The Cage – Prendi e Scappa di Amadeus, al 2,6% di share.

Bene Pino Insegno che, nonostante il ritorno di Paolo Bonolis, continua a tenere senza problemi a distanza la concorrenza Mediaset. Ieri Reazione a Catena ha registrato un ascolto medio di 3 milioni e 130mila spettatori (23% di share), affondando Avanti un altro! fermo al 17,1% di share e poco più di 2 milioni di spettatori.

