Ascolti Tv ieri (2 giugno): Rai 1 domina, ma De Martino (accorciato) viene travolto da Gerry Scotti
Lo speciale I Volti della Repubblica Italiana raduna quasi 2,5 milioni di spettatori, Un Nuovo Inizio al 14,2% di share, ottimo Floris: tutti i dati Auditel
Giornata festiva nel pieno della settimana degli ascolti tv. Ieri martedì 2 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la grande celebrazione da Piazza del Quirinale 80 anni dal referendum – I volti della Repubblica italiana in occasione della Festa della Repubblica, mentre su Canale 5 è tornata la fiction spagnola Un nuovo inizio. Rai 2 ha ripercorso la storia di Formidabile Discoring, mentre Bianca Berlinguer e Giovanni Floris sono tornati al timone rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra I volti della Repubblica italiana e Un nuovo inizio
Ieri martedì 2 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena 80 anni dal referendum – I volti della Repubblica italiana. La grande celebrazione in diretta da Piazza del Quirinale in occasione dell’80esimo anniversario della nascita della Repubblica ha radunato 2 milioni e 480mila spettatori, registrando il 16,2% di share. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv Un nuovo inizio. La seconda puntata della nuova fiction spagnola con Megan Montaner ha raccolto 2 milioni e 52mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 14,8% di share.
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Dopo avere ‘salutato’ Francesca Fagnani e Belve, la prima serata di Rai 2 ha lasciato spazio ai ricordi e a Formidabile Discoring Forever. Lo speciale per ripercorrere la storia dell’iconico programma musicale ideato da Gianni Boncompagni ha conquistato 662mila spettatori, raggiungendo il 4,8% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Chief of Station – Verità a tutti i costi, che ha appassionato 974mila spettatori ottenendo il 6% di share.
Su Rai 3 Sabrina Giannini è tornata al timone di Indovina chi viene a cena e le inchieste della quarta puntata andata in onda ieri hanno interessato 728mila spettatori, centrando il 4,4% di share. Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È sempre Cartabianca (dove ha litigato in diretta con Enzo Iacchetti), che ha attirato 595mila spettatori su Rete 4, risalendo al 5,2% di share. Giovanni Floris ha invece totalizzato un a.m. di 1 milione e 319mila spettatori al timone di DiMartedì, che su La7 ha toccato il 9,4% di share.
Su Tv8 la seconda puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo in chiaro ha richiamato 483mila spettatori, pari al 3,1% di share. Su Nove, infine, il film Corpi da reato ha collezionato 310mila spettatori, pari a uno share del 2,2%.
- Rai 1 | I volti della Repubblica italiana – 16,2% (2.480.000 spettatori)
- Canale 5 | Un nuovo inizio – 14,8% (2.052.000 spettatori)
- Rai 2 | Formidabile Discoring Forever – 4,8% (662.000 spettatori)
- Italia 1 | Chief of Station – Verità a tutti i costi – 6% (974.000 spettatori)
- Rai 3 | Indovina chi viene a cena – 4,4% (728.000 spettatori)
- Rete 4 | È sempre Cartabianca – 5,2% (595.000 spettatori)
- La7 | DiMartedì – 9,4% (1.319.000 spettatori)
- Tv8 | Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – 3,1% (483.000 spettatori)
- Nove | Corpi da reato – 2,2% (310.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti
Non si è fermata nemmeno in occasione del 2 giugno la consueta sfida dell’access prime time dei dati Auditel tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 2 milioni e 722mila spettatori, arrivando al 20,5% di share su Rai 1 (chiudendo alle 21:20), mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha conquistato 4 milioni e 724mila spettatori, toccando il 25,6% di share.
Nel daytime del mattino di Rai 1 la Parata Militare per la Festa della Repubblica ha raggiunto ben 3 milioni e 253mila spettatori, arrivando a toccare il 44,1% di share.
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