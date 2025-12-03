Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (2 dicembre): Francesca Fagnani chiude in risalita, batosta De Martino

L’Altro Ispettore vince col 18% di share, La Notte del Cuore sale al 16,5%, La Ruota stacca Affari Tuoi di oltre un milione di spettatori: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento e nuove sfide negli ascolti tv. Ieri martedì 2 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 ha fatto il suo debutto la nuova fiction L’altro ispettore, mentre Su Canale 5 sono andati in onda i nuovi episodi della dizi turca La Notte nel Cuore. Su Rai 2 Francesca Fagnani ha chiuso la sua avventura alla guida Belve, mentre Bianca Berlinguer è tornata al timone di È sempre Cartabianca e Giovanni Floris di DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra L’altro ispettore e La Notte nel Cuore

Ieri martedì 2 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è iniziata la nuova fiction L’altro ispettore. La prima puntata della serie con Alessio Vassallo e Cesare Bocci ha radunato 3 milioni e 184mila spettatori, debuttando al 18% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha raccolto 2 milioni e 511mila spettatori, crescendo fino a raggiungere il 16,5% di share.

Ultimo appuntamento stagionale per Francesca Fagnani al timone di Belve su Rai 2. La quinta e ultima puntata della 13esima edizione del talk show (con le interviste a Stefania Sandrelli, Sabrina Salerno, Fabio Fognini e Maria De Filippi) ha conquistato 1 milione e 390mila spettatori sintonizzati, risalendo al 8,9% di share. La stagione chiude così con una media del 9,32% di share- Su Italia 1 Veronica Gentili e Le Iene hanno lasciato spazio al calcio, con la sfida tutta bianconera di Coppa Italia – Juventus-Udinese che ha interessato 2 milioni e 623mila spettatori, facendo segnare il 12,8% di share.

Veronica Pivetti è tornata alla guida di Amore Criminale e la quinta puntata ha attirato 776mila spettatori, ottenendo il 4,3% di share. Nuovo appuntamento per Bianca Berlinguer alla guida del prime time di Rete 4 e di È Sempre Cartabianca, che ieri ha registrato il 4,2% di share con 562mila spettatori sintonizzati. Bene Giovanni Floris alla conduzione di DiMartedì, che ieri ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 278mila spettatori, pari al 7,6% di share.

Su Tv8, infine, la dodicesima puntata in chiaro di X Factor condotto da Giorgia ha richiamato 555mila spettatori, pari al 3,6% di share, mentre su Nove Only Fun – Comico Show ha collezionato 533mila spettatori, pari a uno share del 3,1%.

  • Rai 1 | L’altro ispettore 18% (3.184.000 spettatori)
  • Canale 5 | La Notte nel Cuore16,5% (2.511.000 spettatori)
  • Rai 2 | Belve 8,9% (1.390.000 spettatori)
  • Italia 1 | Coppa Italia – Juventus-Udinese 12,8% (2.623.000 spettatori)
  • Rai 3 | Amore Criminale4,3% (776.000 spettatori)
  • Rete 4 | È Sempre Cartabianca 4,2% (562.000 spettatori)
  • La7 | DiMartedì7,6% (1.278.000 spettatori)
  • Tv8 | X Factor 3,6% (555.000 spettatori)
  • Nove | Only Fun – Comico Show 3,1% (533.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino affonda contro Gerry Scotti

Altro brutto colpo per Stefano De Martino che, dopo essersi avvicinato a Gerry Scotti, è crollato ancora una volta a più di un milione di spettatori dalla concorrenza Mediaset. La puntata di ieri di Affari Tuoi si è infatti fermata al 21% di share con 4 milioni e 631mila spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha registrato un ascolto medio di 5 milioni e 743mila spettatori, pari al 26,2% di share su Canale 5.

Programmi

