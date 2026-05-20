Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti Tv ieri (19 maggio): il Grande Fratello Vip fa il botto in finale, certezza Montalbano, Gerry Scotti travolge De Martino

L’amata fiction con Luca Zingaretti tocca i 2,8 milioni di spettatori in replica, il reality di Ilary Blasi chiude al 23,1% di share: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuove sfide negli ascolti tv. Ieri martedì 19 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è tornato in replica Il commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti, mentre su Canale 5 è andata in scena la finale del Grande Fratello VIP di Ilary Blasi. Spazio a Francesca Fagnani e Belve Crime su Rai 2, mentre Bianca Berlinguer e Giovanni Floris sono tornati al timone rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano, il Grande Fratello VIP e Belve Crime

Ieri martedì 19 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il commissario Montalbano – Le ali della sfinge. La replica dell’amata fiction sul commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti ha richiamato 2 milioni e 850mila spettatori, toccando il 17,6% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena l’ultima puntata del Grande Fratello VIP. La finale del reality show condotto da Ilary Blasi – che ha visto la vittoria di Alessandra Mussolini – ha raccolto 2 milioni e 444mila spettatori, chiudendo al 23,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Dopo avere lasciato spazio a Sal Da Vinci e all’Eurovision la scorsa settimana, Francesca Fagnani è tornata protagonista del prime time di Rai 2 con Belve Crime, che ha interessato 981mila spettatori, ottenendo il 6,4% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda un nuovo appuntamento de Le Iene presentano: Inside. Lo speciale dedicato al Mostro di Firenze dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha attirato 942mila spettatori, raggiungendo al 7,8% di share.

Su Rai 3 Sabrina Giannini è tornata al timone della nuova edizione di Indovina chi viene a cena e le inchieste della seconda puntata andata in onda ieri hanno radunato 677mila spettatori, calando al 3,8% di share. Bianca Berlinguer è tornata al comando di È sempre Cartabianca, che ha raggiunto 468mila spettatori su Rete 4, centrando il 3,7% di share. Giovanni Floris ha invece totalizzato un a.m. di 1 milione e 433mila spettatori alla guida di DiMartedì, che su La7 ha toccato il 9,3% di share.

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of ha coinvolto 211mila spettatori, pari all’1,8% di share. Su Nove, infine, Mechanic: Resurrection ha collezionato 402mila spettatori, pari a uno share del 2,5%.

  • Rai 1 | Il commissario Montalbano 17,6% (2.850.000 spettatori)
  • Canale 5 | Grande Fratello VIP23,1% (2.444.000 spettatori)
  • Rai 2 | Belve Crime 6,4% (981.000 spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene presentano: Inside 7,8% (942.000 spettatori)
  • Rai 3 | Indovina chi viene a cena3,8% (677.000 spettatori)
  • Rete 4 | È sempre Cartabianca 3,7% (468.000 spettatori)
  • La7 | DiMartedì 9,3% (1.433.000 spettatori)
  • Tv8 | Italia’s Got Talent – Best of 1,8% (211.000 spettatori)
  • Nove | Mechanic: Resurrection 2,5% (402.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Nell’access prime time dei dati Auditel è andata in scena la solita battaglia all’ultimo spettatore tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 4 milioni e 647mila spettatori, arrivando al 23,1% di share su Rai 1, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha conquistato 4 milioni e 994mila spettatori, toccando il 24,9% di share.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 28 aprile 2026

Ascolti Tv ieri (28 aprile): Montalbano travolge il Grande Fratello VIP, Belve chiude con un record

L’amata fiction con Luca Zingaretti in replica vola oltre i 3 milioni di spettatori,...
Ascolti 14 aprile 2026

Ascolti Tv ieri (14 aprile): Grande Fratello VIP precipita, intramontabile Montalbano, De Martino stavolta va giù

L’amata serie Rai vince in replica col 15,9% di share, il reality di Ilary Blasi si ...
Ascolti 5 maggio 2026

Ascolti Tv ieri (5 maggio): Montalbano da urlo in replica, il Grande Fratello VIP respira, Fagnani cala

L’amata fiction con Luca Zingaretti sfiora i 3 milioni di spettatori, il reality di ...
Ascolti 12 maggio 2026

Ascolti Tv ieri (12 maggio): l’Eurovision di Sal Da Vinci non sfonda e il Grande Fratello Vip risale, ma vince sempre Montalbano

L’amata fiction con Luca Zingaretti trionfa con più di 2 milioni e mezzo di spettato...
Ascolti 7 aprile 2026

Ascolti Tv ieri (31 marzo): Montalbano batte il Grande Fratello Vip, la belva Fagnani non sorride e Floris la supera

L’amata fiction Rai vince col 16% di share, Belve e il reality di Ilary Blasi non sf...
Ascolti 21 aprile 2026

Ascolti Tv ieri (21 aprile): De Martino stellare senza Gerry Scotti, Fagnani da record

Affari Tuoi vola oltre 5 milioni e mezzo di spettatori in una serata dominata dalla ...
Ascolti 24 marzo 2026

Ascolti Tv ieri 24 marzo: il Grande Fratello Vip non si rialza, Lino Guanciale saluta (e vince), Floris da sogno

Le Libere Donne chiude al 18,1% di share, il reality show di Ilary Blasi si ferma al...
Ascolti 17 marzo 2026

Ascolti Tv ieri (17 marzo), delusione Grande Fratello Vip: record negativo. Lino Guanciale è inarrestabile

Le Libere Donne registra più di 3 milioni di spettatori, il reality show di Ilary Bl...
Ascolti 13 maggio 2026

Ascolti Tv ieri (13 maggio): Sciarelli (con Garlasco) resiste alla Coppa Italia e De Martino fa festa grossa senza Gerry Scotti

La finale Lazio-Inter trionfa con oltre 5 milioni e mezzo di spettatori, Rai 1 si fe...

Pasta Garofalo

Carboidrati e sport

Ecco i miti da sfatare

LEGGI

Personaggi

Zingaretti in Salvo Montalbano

Salvo Montalbano
Angelo Russo

Angelo Russo
La nuotatrice Federica Pellegrini

Federica Pellegrini
Enrico Brignano

Enrico Brignano

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963