Ascolti Tv ieri (19 maggio): il Grande Fratello Vip fa il botto in finale, certezza Montalbano, Gerry Scotti travolge De Martino L’amata fiction con Luca Zingaretti tocca i 2,8 milioni di spettatori in replica, il reality di Ilary Blasi chiude al 23,1% di share: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuove sfide negli ascolti tv. Ieri martedì 19 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è tornato in replica Il commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti, mentre su Canale 5 è andata in scena la finale del Grande Fratello VIP di Ilary Blasi. Spazio a Francesca Fagnani e Belve Crime su Rai 2, mentre Bianca Berlinguer e Giovanni Floris sono tornati al timone rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano, il Grande Fratello VIP e Belve Crime

Ieri martedì 19 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il commissario Montalbano – Le ali della sfinge. La replica dell’amata fiction sul commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti ha richiamato 2 milioni e 850mila spettatori, toccando il 17,6% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena l’ultima puntata del Grande Fratello VIP. La finale del reality show condotto da Ilary Blasi – che ha visto la vittoria di Alessandra Mussolini – ha raccolto 2 milioni e 444mila spettatori, chiudendo al 23,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Dopo avere lasciato spazio a Sal Da Vinci e all’Eurovision la scorsa settimana, Francesca Fagnani è tornata protagonista del prime time di Rai 2 con Belve Crime, che ha interessato 981mila spettatori, ottenendo il 6,4% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda un nuovo appuntamento de Le Iene presentano: Inside. Lo speciale dedicato al Mostro di Firenze dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha attirato 942mila spettatori, raggiungendo al 7,8% di share.

Su Rai 3 Sabrina Giannini è tornata al timone della nuova edizione di Indovina chi viene a cena e le inchieste della seconda puntata andata in onda ieri hanno radunato 677mila spettatori, calando al 3,8% di share. Bianca Berlinguer è tornata al comando di È sempre Cartabianca, che ha raggiunto 468mila spettatori su Rete 4, centrando il 3,7% di share. Giovanni Floris ha invece totalizzato un a.m. di 1 milione e 433mila spettatori alla guida di DiMartedì, che su La7 ha toccato il 9,3% di share.

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of ha coinvolto 211mila spettatori, pari all’1,8% di share. Su Nove, infine, Mechanic: Resurrection ha collezionato 402mila spettatori, pari a uno share del 2,5%.

Rai 1 | Il commissario Montalbano – 17,6% (2.850.000 spettatori)

| Il commissario Montalbano – (2.850.000 spettatori) Canale 5 | Grande Fratello VIP – 23,1% (2.444.000 spettatori)

| Grande Fratello VIP – (2.444.000 spettatori) Rai 2 | Belve Crime – 6,4% (981.000 spettatori)

| Belve Crime – (981.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 7,8% (942.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (942.000 spettatori) Rai 3 | Indovina chi viene a cena – 3,8% (677.000 spettatori)

| Indovina chi viene a cena – (677.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 3,7% (468.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (468.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 9,3% (1.433.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.433.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – Best of – 1,8% (211.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – Best of – (211.000 spettatori) Nove | Mechanic: Resurrection – 2,5% (402.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Nell’access prime time dei dati Auditel è andata in scena la solita battaglia all’ultimo spettatore tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 4 milioni e 647mila spettatori, arrivando al 23,1% di share su Rai 1, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha conquistato 4 milioni e 994mila spettatori, toccando il 24,9% di share.

Guida TV

Il commissario Montalbano - La pista di sabbia Rai 1 21:30

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