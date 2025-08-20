Ascolti tv ieri (19 agosto): Rebecca Staffelli e Yoga Radio Estate si confermano, Gerry Scotti padrone La nuova serie di Canale 5 Watson vince la prima serata col 12,2% di share, il film di Rai 1 fermo al 9,6%, bene Restiamo Amici: tutti i numeri e dati Auditel

La musica continua a stupire negli ascolti tv. Ieri martedì 19 agosto 2025, infatti, su Italia 1 è andato in onda il secondo appuntamento di Yoga Radio Estate, condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti. Su Rai 1 spazio al miniciclo di film Amore sul Danubio, scontratosi con la nuova serie di Canale 5 Watson in prima serata. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Amore sul Danubio, Watson e Yoga Radio Estate

Ieri martedì 19 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Amore sul Danubio – Una canzone d’amore. La pellicola del 2024 con Nazneen Contractor e Wes Brown ha appassionato 928mila spettatori sulla prima rete, fermandosi al 9,6% di share. A seguire è continuato il miniciclo dedicato con Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle; l’ultimo capitolo della trilogia previsto per stasera non verrà trasmesso per fare spazio allo speciale Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo nel giorno dei funerali del conduttore. Su Canale 5, invece, è iniziata la nuova serie Watson, con Morris Chestnut nei panni di John Watson impegnato in nuovi casi dopo la morte di Sherlock Holmes. Le prime tre puntate andate in onda ieri hanno conquistato 1 milione e 387mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, ottenendo il 12,2% di share e trionfando nel prime time degli ascolti.

Su Rai 2 è andata in onda la storica serie televisiva tedesca Squadra Speciale Cobra 11, che ha radunato 522mila spettatori facendo segnare il 5,2% di share. Spazio alla musica, invece, su Italia 1, dove è andato in onda il secondo appuntamento di Yoga Radio Estate, condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana (al 9,4% di share), il nuovo evento musicale dell’estate della tv ha registrato l’8,7% di share, coinvolgendo 903mila spettatori.

Su Rai 3 è andato in onda il film Restiamo amici. La pellicola del 2018 con Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido e il compianto Libero De Rienzo ha raccolto 581mila spettatori, toccando il 4,4% di share. Su Rete 4 Roberto Giacobbo ha recuperato l’appuntamento saltato lunedì di Freedom – Oltre il confine, che ha totalizzato un a.m. di 605mila spettatori, ottenendo il 5,5% di share.

Condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, su La7 In Onda prima serata ha collezionato 869mila spettatori, pari al 6,1% di share nei suoi 43 minuti di messa in onda. Su Tv8, infine, Vulcano: Los Angeles 1997 ha ottenuto 271mila spettatori, pari al 2,2% di share, mentre su Nove Prospettive di un delitto ha fatto registrare il 2,7% di share grazie a 346mila spettatori sintonizzati.

Rai 1 | Amore sul Danubio – 9,6% (928.000 spettatori)

| Amore sul Danubio – (928.000 spettatori) Canale 5 | Watson – 12,2% (1.387.000 spettatori)

| Watson – (1.387.000 spettatori) Rai 2 | Squadra Speciale Cobra 11 – 5,2% (522.000spettatori)

| Squadra Speciale Cobra 11 – (522.000spettatori) Italia 1 | Yoga Radio Estate – 8,7% (903.000 spettatori)

| Yoga Radio Estate – (903.000 spettatori) Rai 3 | Restiamo amici – 4,4% (581.000spettatori)

| Restiamo amici – (581.000spettatori) Rete 4 | Freedom – Oltre il confine – 5,5% (605.000 spettatori)

| Freedom – Oltre il confine – (605.000 spettatori) La7 | In Onda prima serata – 4,5% (639.000 spettatori)

| In Onda prima serata – (639.000 spettatori) Tv8 | Vulcano: Los Angeles 1997 – 2,2% (271.000 spettatori)

| Vulcano: Los Angeles 1997 – (271.000 spettatori) Nove | Prospettive di un delitto – 2,7% (346.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time è di Gerry Scotti

Ancora dominante Gerry Scotti nell’access prime time, alla guida de La Ruota della Fortuna. Ieri martedì 19 agosto 2025 lo storico game show di Canale 5 è volato nuovamente oltre i 4 milioni di spettatori, arrivando al 27,1% di share. Su Rai 1 Techetechetè ha registrato il 17,3% di share e 2 milioni e 399mila di spettatori su Rai 1.

