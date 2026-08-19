Ascolti Tv ieri (18 agosto): vince Canale 5, Noemi-Papi certezza, Scotti padrone incontrastato
Il film Il mio amico Tempesta vince col 15,7% di share, Rai 1 al 12,8% con Emma e il giaguaro nero, Yoga Radio Estate si conferma: tutti i dati Auditel
Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri martedì 18 agosto 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Emma e il giaguaro nero, su Canale 5 Il mio amico Tempesta. Su Italia 1 è invece andata in scena la seconda puntata Yoga Radio Estate, mentre Roberto Giacobbo è tornato al timone de Le grandi domande di Freedom. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Emma e il giaguaro nero, Il mio amico Tempesta e Yoga Radio Estate
Ieri martedì 18 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Emma e il giaguaro nero. Il film del 2024 diretto da Gilles de Maistre con Lumi Pollack ha appassionato 1 milione e 497mila spettatori, registrando il 12,8% di share. Su Canale 5, invece, il film Il mio amico Tempesta ha richiamato 1 milione e 721mila spettatori, facendo segnare il 15,7% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
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Su Rai 2 il film Palermo-Milano solo andata con Raoul Bova ha collezionato 617mila spettatori, totalizzando il 4,9% di share. Su Italia 1 è invece andato in scena Yoga Radio Estate. Il terzo appuntamento del nuovo evento musicale dell’estate in tv condotto da Enrico Papi e Noemi ha raccolto 839mila spettatori, raggiungendo il 7,9% di share.
Su Rai 3 è andato in onda Io, noi e Gaber, che ha conquistato 562mila spettatori e ottenuto il 4,7% di share. Su Rete 4 Roberto Giacobbo è tornato alla guida de Le grandi domande di Freedom, che ieri ha interessato 349mila spettatori arrivando al 3,4% di share. Su La7 il film Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che ha totalizzato un a.m. di 420mila spettatori, centrando il 3,8% di share.
Su Tv8 il film Spectre con Daniel Craig ha intrattenuto 319mila spettatori, pari al 3% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo di Alessandro Siani – Offline ha collezionato 412mila spettatori, pari a uno share del 3,4%.
- Rai 1 | Emma e il giaguaro nero – 12,8% (1.497.000 spettatori)
- Canale 5 | Il mio amico Tempesta – 15,7% (1.721.000 spettatori)
- Rai 2 | Palermo-Milano solo andata – 4,9% (617.000 spettatori)
- Italia 1 | Yoga Radio Estate – 7,9% (839.000 spettatori)
- Rai 3 | Io, noi e Gaber – 4,7% (562.000 spettatori)
- Rete 4 | Le grandi domande di Freedom – 3,4% (420.000 spettatori)
- La7 | Tre manifesti a Ebbing, Missouri – 3,8% (420.000 spettatori)
- Tv8 | Spectre – 3% (319.000 spettatori)
- Nove | Alessandro Siani – Offline – 3,4% (412.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti
Nuova sfida dell’access prime time dei dati Auditel tra Marco Liorni e Gerry Scotti. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha coinvolto 2 milioni e 197mila spettatori, toccando il 15% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 4 milioni e 196mila spettatori su Canale 5, segnando il 28,7% di share.
Bene anche Pino Insegno al timone di Reazione a Catena, con la puntata di ieri (e la conferma, tra qualche protesta, delle ‘Pappardelle’) schizzata al 22% di share grazie a 2 milioni e 654mila spettatori sintonizzati su Rai 1.
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