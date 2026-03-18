Ascolti Tv ieri (17 marzo), delusione Grande Fratello Vip: record negativo. Lino Guanciale è inarrestabile Le Libere Donne registra più di 3 milioni di spettatori, il reality show di Ilary Blasi non va oltre il 18,4% di share, è record negativo: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il Grande Fratello VIP torna e si inserisce nella ‘battaglia’ degli ascolti tv. Ieri martedì 17 marzo 2026, infatti, su Canale 5 è iniziata la nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, mentre su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della fiction con Lino Guanciale Le Libere Donne. I The Jackal sono tornati a condurre il loro show Stasera a letto tardi, mentre Salvo Sottile è tornato al timone di Farwest. Nuovo appuntamento anche per Bianca Berlinguer e Giovanni Floris, alla guida rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Le Libere Donne e il Grande Fratello VIP

Ieri martedì 17 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie tv Le Libere Donne. La seconda puntata della nuova fiction Rai con Lino Guanciale ha conquistato 3 milioni e 46mila spettatori, salendo al 18,7% di share. Su Canale 5, invece, è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello VIP. La prima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha radunato 2 milione e 146mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, debuttando al 18,4% di share. Si tratta della première meno vista di sempre nella storia del programma, che lo scorso anno – in versione ‘nip’ con Simona Ventura – andò oltre il 20% di share.

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Su Rai 2 i The Jackal sono tornati alla conduzione di Stasera a letto tardi. La terza puntata ha fatto segnare il 2,8% di share, registrando a un ascolto medio di 409mila spettatori. Su Italia 1 è invece andato onda il film Spider-Man. La pellicola cult del 2002 diretta da Sam Raimi con Tobey Maguire ha richiamato 912mila spettatori, raggiungendo il 5,4% di share.

Su Rai 3 Salvo Sottile è tornato alla guida di FarWest, che ieri ha interessato 599mila spettatori ottenendo il 4% di share. Bianca Berlinguer è tornata invece al timone di È sempre Cartabianca, che ha attirato 495mila spettatori, centrando il 3,9% di share su Rete 4, mentre Giovanni Floris ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 690mila spettatori alla conduzione di DiMartedì, che su La7 ha toccato il 10,6% di share.

Su Tv8, infine, la seconda puntata in chiaro dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent ha coinvolto 487mila spettatori, pari al 2,8% di share, mentre su Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori condotto da Paolo Conticini ha collezionato 381mila spettatori, pari a uno share dello 2,2%.

Rai 1 | Le Libere Donne – 18,7% (3.046.000 spettatori)

| Le Libere Donne – (3.046.000 spettatori) Canale 5 | Grande Fratello VIP – 18,4% (2.146.000 spettatori)

| Grande Fratello VIP – (2.146.000 spettatori) Rai 2 | Stasera a letto tardi – 2,8% (409.000 spettatori)

| Stasera a letto tardi – (409.000 spettatori) Italia 1 | Spider-Man – 5,4% (912.000 spettatori)

| Spider-Man – (912.000 spettatori) Rai 3 | FarWest – 4% (599.000 spettatori)

| FarWest – (599.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 3,9% (495.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (495.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 10,6% (1.690.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.690.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 2,8% (487.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (487.000 spettatori) Nove | Cash or Trash – La Notte dei Tesori – 2,2% (381.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

In attesa di tornare nel prime time con Stasera tutto è possibile (in onda stasera su Rai 2), Stefano De Martino ha sfondato nuovamente il muro dei 5 milioni di spettatori nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti toccato il 24% di share con 5 milioni e 110mila spettatori su Rai 1. Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna sono riusciti a fare addirittura di meglio facendo registrare il 24,8% di share con 5 milioni e 244mila spettatori su Canale 5.

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