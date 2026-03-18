Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti Tv ieri (17 marzo), delusione Grande Fratello Vip: record negativo. Lino Guanciale è inarrestabile

Le Libere Donne registra più di 3 milioni di spettatori, il reality show di Ilary Blasi non va oltre il 18,4% di share, è record negativo: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Grande Fratello VIP torna e si inserisce nella ‘battaglia’ degli ascolti tv. Ieri martedì 17 marzo 2026, infatti, su Canale 5 è iniziata la nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, mentre su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della fiction con Lino Guanciale Le Libere Donne. I The Jackal sono tornati a condurre il loro show Stasera a letto tardi, mentre Salvo Sottile è tornato al timone di Farwest. Nuovo appuntamento anche per Bianca Berlinguer e Giovanni Floris, alla guida rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Le Libere Donne e il Grande Fratello VIP

Ieri martedì 17 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie tv Le Libere Donne. La seconda puntata della nuova fiction Rai con Lino Guanciale ha conquistato 3 milioni e 46mila spettatori, salendo al 18,7% di share. Su Canale 5, invece, è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello VIP. La prima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha radunato 2 milione e 146mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, debuttando al 18,4% di share. Si tratta della première meno vista di sempre nella storia del programma, che lo scorso anno – in versione ‘nip’ con Simona Ventura – andò oltre il 20% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

DJ JAD – GUARDA LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA COMPLETA


Su Rai 2 i The Jackal sono tornati alla conduzione di Stasera a letto tardi. La terza puntata ha fatto segnare il 2,8% di share, registrando a un ascolto medio di 409mila spettatori. Su Italia 1 è invece andato onda il film Spider-Man. La pellicola cult del 2002 diretta da Sam Raimi con Tobey Maguire ha richiamato 912mila spettatori, raggiungendo il 5,4% di share.

Su Rai 3 Salvo Sottile è tornato alla guida di FarWest, che ieri ha interessato 599mila spettatori ottenendo il 4% di share. Bianca Berlinguer è tornata invece al timone di È sempre Cartabianca, che ha attirato 495mila spettatori, centrando il 3,9% di share su Rete 4, mentre Giovanni Floris ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 690mila spettatori alla conduzione di DiMartedì, che su La7 ha toccato il 10,6% di share.

Su Tv8, infine, la seconda puntata in chiaro dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent ha coinvolto 487mila spettatori, pari al 2,8% di share, mentre su Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori condotto da Paolo Conticini ha collezionato 381mila spettatori, pari a uno share dello 2,2%.

  • Rai 1 | Le Libere Donne 18,7% (3.046.000 spettatori)
  • Canale 5 | Grande Fratello VIP18,4% (2.146.000 spettatori)
  • Rai 2 | Stasera a letto tardi 2,8% (409.000 spettatori)
  • Italia 1 | Spider-Man 5,4% (912.000 spettatori)
  • Rai 3 | FarWest4% (599.000 spettatori)
  • Rete 4 | È sempre Cartabianca 3,9% (495.000 spettatori)
  • La7 | DiMartedì 10,6% (1.690.000 spettatori)
  • Tv8 | Italia’s Got Talent 2,8% (487.000 spettatori)
  • Nove | Cash or Trash – La Notte dei Tesori 2,2% (381.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

In attesa di tornare nel prime time con Stasera tutto è possibile (in onda stasera su Rai 2), Stefano De Martino ha sfondato nuovamente il muro dei 5 milioni di spettatori nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti toccato il 24% di share con 5 milioni e 110mila spettatori su Rai 1. Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna sono riusciti a fare addirittura di meglio facendo registrare il 24,8% di share con 5 milioni e 244mila spettatori su Canale 5.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 10 marzo 2026

Ascolti tv ieri (10 marzo): vince Lino Guanciale, De Martino ‘riprende’ Gerry Scotti

Le Libere Donne parte dal 17,9% di share, il meglio di Taratata si ferma al 13,4%, F...
Gloria - Sabrina Ferilli

Ascolti tv ieri (3 marzo): De Martino dilaga senza Gerry Scotti, Sabrina Ferilli non sbaglia con la Coppa Italia

Gloria raggiunge il 16,9% di share in prima serata, dominata dalla partita Como-Inte...
Ascolti 3 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (27 gennaio): Lino Guanciale fa volare Rai 1, De Martino stacca Gerry Scotti

L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro vince col 23,7% di share, Io sono...
Ascolti 17 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (17 febbraio): Gabriel Garko chiude in calo, Cuori 3 con un trionfo, Gerry Scotti raggiunge De Martino

La fiction con Pilar Fogliati vince col 17,8% di share, Colpa Dei Sensi saluta al 17...
Ascolti 10 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (10 febbraio): Gabriel Garko vince senza sforzo, Scotti prende il largo su De Martino

A Colpa dei Sensi basta il 15,4% di share per vincere, Il Marciatore al 13%, bene Ol...
Ascolti 27 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (27 gennaio): Morbo K vince il testa a testa con Claudio Bisio, Affari Tuoi (senza Martina) staccato da Gerry Scotti

La nuova miniserie Rai registra il 15,6% di share, L’ultima vola che siamo stati bam...
Ascolti 20 gennaio 2026

Ascolti tv ieri 20 gennaio: De Martino (in lutto) resiste a Scotti, Sottile meglio di Bianca Berlinguer

Prima di noi registra il 12,5% di share, Io sono Farah il 13,3%, cala Bianca Berling...
Ascolti 24 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (24 febbraio): Sanremo cala, Carlo Conti non si ripete. I numeri (deludenti) del debutto

La prima serata del Festival vince col 58% di share ma perde quasi 3 milioni di spet...
Ascolti 16 marzo 2026

Ascolti tv ieri (16 marzo): Gassmann vince ancora, Max Giusti giù, la riscossa di Gerry Scotti contro Affari Tuoi

Guerrieri trionfa col 22,4% di share e 3 milioni e mezzo di spettatori, Scherzi a Pa...

Explore Minnesota

Minnesota selvaggio

Un'avventura in cui perdersi tra laghi, foreste e cascate mozzafiato

LEGGI

Personaggi

Claudio Lauretta

Claudio Lauretta
Nicolò Brigante

Nicolò Brigante
Filippo Laurino

Filippo Laurino
Lucia Ilardo

Lucia Ilardo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963