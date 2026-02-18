Ascolti tv ieri (17 febbraio): Gabriel Garko chiude in calo, Cuori 3 con un trionfo, Gerry Scotti raggiunge De Martino La fiction con Pilar Fogliati vince col 17,8% di share, Colpa Dei Sensi saluta al 17,8%, bene il pattinaggio alle Olimpiadi: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Cuori 3 saluta e trionfa negli ascolti tv. Ieri martedì 17 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il gran finale della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari, mentre su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata della fiction con Gabriel Garko Colpa dei sensi. Nuovo appuntamento per Salvo Sottile alla guida di Farwest e per Bianca Berlinguer è al timone È sempre Cartabianca, così come per Giovanni Floris alla conduzione di DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Cuori 3 e Colpa dei sensi

Ieri martedì 17 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la sesta e ultima puntata di Cuori 3. La fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari ha fatto ‘tripletta’ dopo i successi degli ultimi due giorni e il gran finale della serie ha vinto in prima serata con il 17,8% di share; l’undicesimo e dodicesimo episodio hanno infatti radunato 3 milioni e 34mila spettatori sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Colpa dei sensi. Ultimo appuntamento anche per la fiction con Gabriel Garko, che ha conquistato 2 milioni e 78mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset chiudendo in calo al 13,8% di share.

Su Rai 2 le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno toccato l’11,6% di share, con il bob e il pattinaggio di figura che hanno appassionato 2 milioni e 160mila spettatori. Nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside su Italia 1, che ha invece attirato 1 milione e 96mila spettatori toccando il 9,4% di share.

Salvo Sottile è tornato al timone di FarWest su Rai 3 e le inchieste della puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – hanno interessato 578mila spettatori, centrando il 3,8% di share. Su Rete 4 Bianca Berlinguer è invece tornata alla guida di È sempre Cartabianca e ha raccolto 531mila spettatori, ottenendo il 4,1% di share. Sempre bene Giovanni Floris che, al timone di DiMartedì, ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 360mila spettatori, pari all’8,3% di share su La7.

Su Tv8, infine, The Idea of You ha coinvolto 246mila spettatori, raggiungendo l’1,4% di share, mentre su Nove Cash or Trash – La notte dei tesori condotto da Paolo Conticini ha collezionato 437mila spettatori, pari a uno share del 2,7%.

Rai 1 | Cuori 3 – 17,8% (3.034.000 spettatori)

| Cuori 3 – (3.034.000 spettatori) Canale 5 | Colpa dei sensi – 13,8% (2.078.000 spettatori)

| Colpa dei sensi – (2.078.000 spettatori) Rai 2 | Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – 11,6% (2.160.000 spettatori)

| Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – (2.160.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 9,4% (1.096.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (1.096.000 spettatori) Rai 3 | FarWest – 3,8% (578.000 spettatori)

| FarWest – (578.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 4,1% (531.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (531.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 8,3% (1.360.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.360.000 spettatori) Tv8 | The Idea of You – 1,4% (246.000 spettatori)

| The Idea of You – (246.000 spettatori) Nove | Cash or Trash – La notte dei tesori – 2,7% (437.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Dopo le sconfitte rimediate negli ultimi giorni Gerry Scotti ha raggiunto Stefano De Martino nei dati Auditel dell’access prime time. La Ruota della Fortuna ha infatti toccato il 22% di share con 4 milioni 733mila spettatori su Canale 5, mentre su Rai 1 la puntata di ieri di Affari Tuoi ha fatto registrare il 21,8% di share con 4 milioni e 723mila spettatori.

