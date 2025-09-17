Ascolti tv ieri (16 settembre): Montalbano rovina la prima di Michelle Hunziker, Affari Tuoi non sa più vincere Il commissario vince la prima serata con quasi 2 milioni e mezzo di spettatori, Io Canto Family parte dal 15,2% di share, torna Floris: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Michelle Hunziker lancia la sfida a Luca Zingaretti negli ascolti tv. Ieri martedì 16 settembre 2025, infatti, su Canale 5 è iniziata la nuova edizione di Io Canto Family, mentre su Rai 1 è andato in onda un altro episodio de Il commissario Montalbano per celebrare il centenario di Andrea Camilleri. Nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rete 4, mentre su Rai 2 ha debuttato il nuovo show con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales Freeze. Al via anche la nuova stagione di DiMartedì di Giovanni Floris su La7. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Io Canto Family

Ieri martedì 16 settembre 2025 Il commissario Montalbano è tornato protagonista della prima serata di Rai 1. In occasione del recente centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri. Ieri la puntata ‘Il gioco degli specchi’ ha appassionato 2 milioni e 475mila spettatori, volando al 16,4% di share. Su Canale 5, invece, Michelle Hunziker ha esordito al timone della nuova edizione di Io Canto Family. Il primo appuntamento del talent show musicale della rete ammiraglia Mediaset ha registrato un ascolto medio di 2 milioni e 16mila spettatori, facendo segnare il 15,2% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tempo di debutti anche su Rai 2, dove Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales hanno condotto la prima puntata di Freeze – Chi sta fermo vince. Il nuovo show è partito dal 4,9% di share con 719mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1 è andato in onda il film Shark – Il primo squalo. Il film del 2018 diretto da Jon Turteltaub ha conquistato 907mila spettatori, ottenendo il 5,6% di share.

Su Rai 3 Old Man & the Gun ha attirato 596mila spettatori, pari al 3,4% di share, mentre su Rete 4 Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È Sempre Cartabianca. Il terzo appuntamento stagionale del talk show (con lo ‘sfogo’ di Enzo Iacchetti) ha raggiunto il 4,5% di share con 549mila spettatori. Giovanni Floris è tornato al timone di DiMartedì, appuntamento fisso con la politica e l’attualità di La7. La nuova edizione ha debuttato al 7,9%, totalizzando un a.m. di 1 milione e 176mila spettatori.

Su Tv8, infine, X Factor in chiaro condotto da Giorgia ha interessato 678mila spettatori, pari al 4,6% di share, mentre su Nove il film Femmine contro Maschi ha richiamato 278mila spettatori, pari a uno share dell’1,7% di share.

Rai 1 | Il commissario Montalbano – 16,4% (2.475.000 spettatori)

| Il commissario Montalbano – (2.475.000 spettatori) Canale 5 | Io Canto Family – 15,2% (2.016.000 spettatori)

| Io Canto Family – (2.016.000 spettatori) Rai 2 | Freeze – Chi sta fermo vince – 4,9% (719.000spettatori)

| Freeze – Chi sta fermo vince – (719.000spettatori) Italia 1 | Shark – Il primo squalo – 5,6% (907.000 spettatori)

| Shark – Il primo squalo – (907.000 spettatori) Rai 3 | Old Man & the Gun – 3,4% (596.000spettatori)

| Old Man & the Gun – (596.000spettatori) Rete 4 | È Sempre Cartabianca – 4,5% (549.000 spettatori)

| È Sempre Cartabianca – (549.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 7,9% (1.176.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.176.000 spettatori) Tv8 | X Factor – 4,6% (678.000 spettatori)

| X Factor – (678.000 spettatori) Nove | Femmine contro Maschi – 1,7% (278.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs Gerry Scotti

Non è bastato il ‘veggente’ Giuseppe a Stefano De Martino per risalire negli ascolti tv al timone di Affari Tuoi. La puntata di ieri del game show di Rai 1 ha toccato il 21,4% di share (4,2 milioni di spettatori), con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ancora staccata al 24% di share e un ascolto medio di 4,7 milioni di spettatori.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche