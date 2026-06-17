Ascolti Tv ieri (16 giugno): i Mondiali fanno il botto su Rai 1 con Francia-Senegal e sbaragliano D’Alessio e Incontrada La partita tocca il 31,6% di share con 5,6 milioni di spettatori, Gigi e Vanessa Insieme in replica al 13,2%, cresce Bianca Berlinguer: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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I Mondiali continuano a dominare gli ascolti tv. Ieri martedì 16 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andata scena la partita d’apertura del girone I Francia-Senegal, mentre su Canale 5 è andato in onda lo show Gigi e Vanessa Insieme con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Monica Setta è tornata in prima serata con Storie al bivio di sera, mentre Bianca Berlinguer ha ripreso il comando di È sempre Cartabianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Francia-Senegal e Gigi e Vanessa Insieme

Ieri martedì 16 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita di calcio valevole per il girone I dei Mondiali 2026 – Francia-Senegal. La vittoria dei bleus di Kylian Mbappè ha richiamato 5 milioni e 686mila spettatori, registrando il 31,6% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Gigi e Vanessa Insieme. La replica dello show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada ha raccolto 1 milione e 654mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, fermandosi al 13,2% di share.

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Dopo il buon esordio della scorsa settimana, Monica Setta è tornata protagonista del prime time del martedì di Rai 2 alla guida di Storie al bivio di sera. La seconda puntata dello spin-off serale di Storie di donne al bivio ha interessato 506mila spettatori, facendo segnare il 4,8% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Ti presento i miei con Robert De Niro e Ben Stiller, che ha radunato 720mila spettatori toccando il 4,5% di share.

Su Rai 3 Domenico Iannacone ha condotto Che ci faccio qui – Quel che resta dei giorni, conquistando 679mila spettatori e centrando il 4% di share. Bianca Berlinguer è tornata al timone di È sempre Cartabianca ospitando anche Roberto Vannacci, con la puntata di ieri – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – che ha raggiunto 715mila spettatori su Rete 4, pari al 6,2% di share. Epstein – Sopravvissute all’incubo ha invece totalizzato un a.m. di 534mila spettatori su La7, ottenendo il 3,1% di share.

Su Tv8 la quarta puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo in chiaro ha raggiunto 396mila spettatori, pari al 2,4% di share. Su Nove, infine, Spy ha collezionato 310mila spettatori, pari a uno share del 2,2%.

Rai 1 | Mondiali 2026 – Francia-Senegal – 31,6% (5.686.000 spettatori)

| Mondiali 2026 – Francia-Senegal – (5.686.000 spettatori) Canale 5 | Gigi e Vanessa Insieme – 13,42 (1.654.000 spettatori)

| Gigi e Vanessa Insieme – (1.654.000 spettatori) Rai 2 | Storie al bivio di sera – 4,8% (506.000 spettatori)

| Storie al bivio di sera – (506.000 spettatori) Italia 1 | Ti presento i miei – 4,5% (720.000 spettatori)

| Ti presento i miei – (720.000 spettatori) Rai 3 | Che ci faccio qui – 4% (679.000 spettatori)

| Che ci faccio qui – (679.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 6,2% (715.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (715.000 spettatori) La7 | Epstein – Sopravvissute all’incubo – 3,1% (534.000 spettatori)

| Epstein – Sopravvissute all’incubo – (534.000 spettatori) Tv8 | Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – 2,4% (396.000 spettatori)

| Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – (396.000 spettatori) Nove | Spy – 2,4% (345.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Stefano De Martino ha dovuto ancora una volta rinunciare al consueto appuntamento nell’access prime time per fare spazio ai Mondiali (Affari Tuoi tornerà in onda stasera) e ha lasciato campo libero a Gerry Scotti nei dati Auditel. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha così raggiunto 4 milioni e 777mila spettatori, toccando il 25,1% di share.

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