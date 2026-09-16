Ascolti Tv ieri (8 settembre): Il giovane Montalbano più forte di Michelle Hunziker, il ritorno di Floris e Infante affossano Monteleone L’amata fiction con Michele Riondino vince in replica, Super Karaoke fermo al 13,7% di share, flop Filorosso al 2,6%, bene Verità Nascoste: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri martedì 15 settembre 2026, infatti, su Rai 1 è continuato il ciclo di repliche de Il giovane Montalbano, mentre su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Super Karaoke condotta da Michelle Hunziker. Antonino Monteleone e Adele Grossi sono stati confermati al timone di Filorosso; Milo Infante è invece tornato alla guida di Verità Nascoste. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano e Super Karaoke

Ieri martedì 15 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. La replica della penultima puntata della seconda stagione dell’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ha conquistato 2 milioni e 274mila spettatori, registrando il 15,2% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il secondo appuntamento della nuova edizione di Super Karaoke. Lo show musicale condotto da Michelle Hunziker ha radunato 1 milione e 507mila spettatori, facendo segnare il 13,7% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Spazio allo sport su Rai 2, dove è andata in scena la partita degli Europei di pallavolo – Repubblica Ceca-Italia. La vittoria dell’Italvolley ha chiamato a raccolta 1 milione e 794mila spettatori, toccando il 10,2% di share. Il calcio è invece stato protagonista della prima serata di Italia 1, dove è andata in scena la partita di Coppa Italia – Fiorentina-Pisa, che ha interessato 1 milione e 61mila spettatori e ottenuto il 6% di share.

Freschi di conferma nel palinsesto di Rai 3, Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati alla guida di Filorosso, che ieri ha segnato il 2,6% di share con 343mila spettatori sintonizzati. Milo Infante è invece tornato protagonista del prime time di Rete 4 con Verità Nascoste e la puntata di ieri – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha raccolto 888mila spettatori, raggiungendo il 7,6% di share. Giovanni Floris ha ripreso le redini del martedì di La7 con DiMartedì. La prima puntata della nuova edizione ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 106mila spettatori, debuttando al 7,7% di share.

Su Tv8 è andata in onda la prima puntata in chiaro delle audizioni di X Factor 2026, che ha attirato 637mila spettatori, pari al 4,6% di share. Dopo il buon esordio della scorsa settimana, infine, su Nove è andato in scena il secondo appuntamento di Geopop racconta dello youtuber Andrea Moccia, che ha incuriosito 387mila spettatori e fatto registrare il 3,1% di share.

Rai 1 | Il giovane Montalbano – 15,2% (2.274.000 spettatori)

| Il giovane Montalbano – (2.274.000 spettatori) Canale 5 | Super Karaoke – 13,7% (1.507.000 spettatori)

| Super Karaoke – (1.507.000 spettatori) Rai 2 | Europei di pallavolo – Repubblica Ceca-Italia – 10,2% (1.794.000 spettatori)

| Europei di pallavolo – Repubblica Ceca-Italia – (1.794.000 spettatori) Italia 1 | Coppa Italia – Fiorentina-Pisa – 6% (1.061.000 spettatori)

| Coppa Italia – Fiorentina-Pisa – (1.061.000 spettatori) Rai 3 | Filorosso – 2,6% (343.000 spettatori)

| Filorosso – (343.000 spettatori) Rete 4 | Verità Nascoste – 7,6% (888.000 spettatori)

| Verità Nascoste – (888.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 7,7% (1.106.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.106.000 spettatori) Tv8 | X Factor – 4,6% (637.000 spettatori)

| X Factor – (637.000 spettatori) Nove | Geopop racconta – 4,6% (632.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti e Insegno vs Max Giusti

Nuova sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha intrattenuto 3 milioni e 657mila spettatori, arrivando al 19,3% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece coinvolto 4 milioni e 368mila spettatori, raggiungendo il 23% di share.

Al comando della fascia preserale di Rai 1, Pino Insegno è tornato alla conduzione di Reazione a Catena. La puntata di ieri (e la nuova impresa delle ‘Pappardelle’) ha toccato il 24,9% di share con 3 milioni e 751mila spettatori. Caduta Libera di Max Giusti ha invece ottenuto il 14,1% di share con 1 milione e 856mila spettatori sintonizzati su Canale 5.

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