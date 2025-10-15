Ascolti tv ieri (14 ottobre): Gerry Scotti non teme la Nazionale e vola senza De Martino, Belen parte piano Italia-Israele seguita da più di 7 milioni e mezzo di spettatori tocca il 36,2% di share, benissimo Floris con DiMartedì: tutti i numeri e i dati Auditel

La Nazionale vince in campo e negli ascolti tv. Ieri martedì 14 ottobre 2025, infatti, la partita dell’Italia contro Israele ha dominato la prima serata, mentre su Canale 5 è andata in onda la dizi turca La Notte nel Cuore. Nuovo appuntamento per Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales alla guida Freeze, così come per Bianca Berlinguer e Giovanni Floris al timone rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Italia-Israele e La Notte nel Cuore

Ieri martedì 14 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 Il commissario Montabano ha lasciato spazio al calcio, con la Nazionale impegnata nella partita valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Israele. Il successo degli Azzurri di Gennaro Gattuso a Udine valso l’accesso ai playoff è stato seguito da 7 milioni e 666mila spettatori, toccando il 36,2% di share sulla prima rete. Dopo il gran finale di Buongiorno, mamma! 3 con Raoul Bova, invece, il prima time di Canale 5 ha fatto spazio alla serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha retto al boom della Nazionale e raccolto 2 milioni e 319mila spettatori, registrando il 15,1% di share.

Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales sono tornati alla conduzione di Freeze – Chi sta fermo vince. Il quinto appuntamento dello show di Rai 2 ha radunato 471mila spettatori, calando ancora al 2,9% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Greenland, che ha 783mila spettatori raggiungendo il 7,9% di share.

Su Rai 3 I figli degli altri ha collezionato 639mila spettatori, pari al 3,2% di share. Nuovo appuntamento su Rete 4 per Bianca Berlinguer al timone di È Sempre Cartabianca, che ieri ha ottenuto il 4,6% di share con 621mila spettatori sintonizzati. Ancora benissimo Giovanni Floris alla guida di DiMartedì, che ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 342mila spettatori, pari all’8,2% di share.

Su Tv8, infine, la quinta puntata in chiaro di X Factor condotto da Giorgia ha richiamato 678mila spettatori, pari al 4,3% di share, mentre su Nove Only Fun – Comico Show di Belen ha interessato 347mila spettatori, pari a uno share del 2%.

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti da urlo anche con la Nazionale

In una serata senza Stefano De Martino e Affari Tuoi, Gerry Scotti è riuscito a ‘reggere’ il richiamo della Nazionale in prima serata volando ancora a 5,2 milioni di spettatori per La Ruota Della Fortuna, che ieri martedì 14 ottobre 2025 ha raggiunto il 23,5% di share nell’access prime time di Canale 5.

