Ascolti Tv ieri (14 luglio): la semifinale dei Mondiali Francia-Spagna è da record, Gerry Scotti festeggia un anno da mattatore La partita su Rai 1 domina e tocca il 48,2%% di share, Mio Figlio su Canale 5 di ferma al 10,2%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il calcio domina ancora gli ascolti tv. Ieri martedì 14 luglio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la prima semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna, mentre su Canale 5 è andato in onda il film turco Mio Figlio. Monica Setta è tornata al timone di Storie al bivio di sera; nell’access prime time, invece, Gerry Scotti ha festeggiato un anno alla guida de La Ruota della Fortuna. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Francia-Spagna e Mio Figlio

Ieri martedì 14 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la semifinale dei Mondiali 2026 – Francia-Spagna. La vittoria della roja ha radunato 8 milioni e 559mila spettatori, registrando il 48,2% di share sulla prima rete. Si tratta del match più visto di questa edizione della Coppa del Mondo. Su Canale 5, invece, è andato in onda Mio Figlio. Il film turco con Kıvanç Tatlıtuğ (protagonista di The Family) ha raccolto 1 milione e 386mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, raggiungendo il 10,2% di share.

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Monica Setta è tornata protagonista del prime time di Rai 2 alla conduzione di Storie al bivio di sera. La sesta puntata dello spin-off serale di Storie di donne al bivio ha attirato 435mila spettatori, ottenendo il 3,2% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Mamma ho preso il morbillo, che ha conquistato 607mila spettatori facendo segnare il 3,7% di share.

Su Rai 3 il film francese È andato tutto bene ha appassionato 412mila spettatori, arrivando al 2,4% di share. Su Rete 4 Roberto Giacobbo è stato costretto a fare le valigie e lasciare la prima serata al film Il pesce innamorato di Leonardo Pieraccioni, che ha intrattenuto 427mila spettatori centrando il 2,6% di share. Su La7 il film The Insider – Dietro la verità con Al Pacino e Russell Crowe ha invece totalizzato un a.m. di 303mila spettatori su La7, pari al 2,2% di share.

Su Tv8 le repliche di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo hanno coinvolto 210mila spettatori, pari all’1,3% di share. Su Nove, infine, le repliche della prima stagione di Save the dating – Amori in corso ha collezionato 321mila spettatori, pari a uno share del 2%.

Rai 1 | Mondiali 2026 – Francia-Spagna – 48,2% (8.559.000 spettatori)

| Mondiali 2026 – Francia-Spagna – (8.559.000 spettatori) Canale 5 | Mio Figlio – 10,2% (1.386.000 spettatori)

| Mio Figlio – (1.386.000 spettatori) Rai 2 | Storie al bivio di sera – 3,2% (435.000 spettatori)

| Storie al bivio di sera – (435.000 spettatori) Italia 1 | Mamma ho preso il morbillo – 3,7% (607.000 spettatori)

| Mamma ho preso il morbillo – (607.000 spettatori) Rai 3 | È andato tutto bene – 2,4% (412.000 spettatori)

| È andato tutto bene – (412.000 spettatori) Rete 4 | Il pesce innamorato – 2,6% (427.000 spettatori)

| Il pesce innamorato – (427.000 spettatori) La7 | The Insider – Dietro la verità – 2,2% (303.000 spettatori)

| The Insider – Dietro la verità – (303.000 spettatori) Tv8 | Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – 1,3% (210.000 spettatori)

| Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – (210.000 spettatori) Nove | Save the dating – Amori in corso – 2% (321.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti e il traguardo de La Ruota

Con Stefano De Martino e Affari Tuoi in ‘pausa’ per fare spazio alla diretta della semifinale dei Mondiali, Gerry Scotti ha potuto festeggiare un anno al timone dell’access prime time Mediaset, dove ha macinato numeri da record nei dati Auditel. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha conquistato 3 milioni e 881mila spettatori su Canale 5, toccando il 21,3% di share.

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