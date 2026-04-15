Ascolti Tv ieri (14 aprile): Grande Fratello VIP precipita, intramontabile Montalbano, De Martino stavolta va giù L’amata serie Rai vince in replica col 15,9% di share, il reality di Ilary Blasi si ferma al 15,1%, Belve e Francesca Fagnani all’8,6%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri martedì 14 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è tornato in replica Il commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti, mentre su Canale 5 Ilary Blasi ha condotto la nona puntata del Grande Fratello VIP. Francesca Fagnani è tornata al timone di Belve, Salvo Sottile di FarWest, mentre Bianca Berlinguer e Giovanni Floris hanno ripreso le redini rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano, il Grande Fratello VIP e Belve

Ieri martedì 14 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il commissario Montalbano – Gatto e cardellino. La replica dell’amata fiction sul commissario nata dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti ha radunato 2 milioni e 811mila spettatori, registrando il 15,9% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello VIP. La nona diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi ha richiamato 1 milione e 801mila spettatori, crollando al 15,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Dopo l’esordio della scorsa settimana (8,8% di share) su Rai 2 è proseguita la nuova edizione di Belve. La seconda puntata del programma condotto da Francesca Fagnani – con le interviste a Carlo Conti, Francesco Chiofalo e Giulia Michelini – ha raggiunto 1 milione e 280mila spettatori, facendo segnare l’8,6% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda Le Iene presentano: La cura. Lo speciale dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha conquistato 804mila spettatori, toccando il 7% di share.

Su Rai 3 Salvo Sottile è tornato alla guida di FarWest e le inchieste della puntata di ieri hanno attirato 487mila spettatori, raggiungendo il 3,2% di share; Bianca Berlinguer è invece tornata al timone di È sempre Cartabianca, che ha interessato 546mila spettatori su Rete 4, ottenendo il 4,2% di share. Giovanni Floris ha totalizzato un a.m. di 1 milioni e 810mila spettatori alla conduzione di DiMartedì, che su La7 ha centrato l’11,1% di share.

Su Tv8, infine, la sesta puntata in chiaro dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent ha intrattenuto 411mila spettatori, pari al 2,4% di share, mentre su Nove Belén Rodríguez ha ripreso le redini di Only Fun – Comico Show, che ieri ha collezionato 600mila spettatori, pari a uno share del 3,5%.

Rai 1 | Il commissario Montalbano – Gatto e cardellino – 15,9% (2.811.000 spettatori)

| Il commissario Montalbano – Gatto e cardellino – (2.811.000 spettatori) Canale 5 | Grande Fratello VIP – 15,1% (1.809.000 spettatori)

| Grande Fratello VIP – (1.809.000 spettatori) Rai 2 | Belve – 8,6% (1.280.000 spettatori)

| Belve – (1.280.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: La cura – 7% (804.000 spettatori)

| Le Iene presentano: La cura – (804.000 spettatori) Rai 3 | FarWest – 3,2% (487.000 spettatori)

| FarWest – (487.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 4,2% (546.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (546.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 11,1% (1.810.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.810.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 2,4% (411.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (411.000 spettatori) Nove | Only Fun – Comico Show – 3,5% (600.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Nell’access prime time dei dati Auditel Stefano De Martino (che oggi chiuderà la sua avventura in prima serata con il gran finale di Stasera tutto è possibile su Rai 2) ha dovuto cedere a Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raccolto 4 milioni e 779mila spettatori, arrivando al 22,1% di share su Rai 1, ma su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha toccato il 23,1% di share con un ascolto medio di 4 milioni e 987mila spettatori.

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