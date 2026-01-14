Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (12 gennaio): battaglia serrata De Martino-Scotti, spicca la Coppa Italia. Ritorno super di Floris

Zvanì registra il 14,4% di share in prima serata, Io sono Farah il 13,9%, il ritorno di Bianca Berlinguer su Rete 4 (6,1%): tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento negli ascolti tv. Ieri martedì 12 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, mentre su Canale 5 i nuovi episodi della dizi turca Io sono Farah. Terza puntata de Il Collegio 9 su Rai 2, mentre su Rete 4 Bianca Berlinguer è tornata al timone di È sempre Cartabianca per il primo appuntamento dell’anno. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli e Io sono Farah

Ieri martedì 12 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli. Il film sul poeta romagnolo con Federico Cesari, Benedetta Porcaroli e con la partecipazione straordinaria di Riccardo Scamarcio e Margherita Buy ha appassionato 2 milioni e 304mila spettatori, registrando il 14,4% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Io sono Farah. La dizi turca ha radunato 1 milione e 923mila spettatori, toccando il 13,9% di share.

Su Rai 2 la terza puntata de Il Collegio 9 ha richiamato 535mila spettatori, pari al 3,1% di share. Spazio al calcio, invece, su Italia 1, dove è andata in scena la partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia – Roma-Torino ha raccolto 2 milioni e 186mila spettatori, raggiungendo l’11% di share.

Su Rai 3 il film Tremila anni di attesa ha conquistato 657mila spettatori, facendo segnare il 3,4% di share. Su Rete 4, invece, Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È sempre Cartabianca. Al suo primo appuntamento del 2026, il talk show del martedì ha collezionato 765mila spettatori, arrivando al 6,1% di share. Tempo di attesi ritorni anche su La7, dove Giovanni Floris ha ripreso le redini di DiMartedì, che ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 500mila spettatori, pari al 9,4% di share.

Su Tv8, infine, Una principessa a Natale ha attirato 605mila spettatori, centrando il 3,3% di share, mentre su Nove Costa Concordia – Cronaca di un disastro ha interessato 456mila spettatori, pari a uno share del 2,8%.

  • Rai 1 | Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli 14,4% (2.304.000 spettatori)
  • Canale 5 | Io sono Farah13,9% (1.923.000 spettatori)
  • Rai 2 | Il Collegio 9 3,1% (535.000 spettatori)
  • Italia 1 | Coppa Italia – Roma-Torino 11% (2.186.000 spettatori)
  • Rai 3 | Tremila anni di attesa3,4% (657.000 spettatori)
  • Rete 4 | È sempre Cartabianca 6,1% (765.000 spettatori)
  • La7 | DiMartedì 9,4% (1.500.000 spettatori)
  • Tv8 | Una principessa a Natale 3,3% (605.000 spettatori)
  • Nove | Costa Concordia – Cronaca di un disastro 2,8% (456.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti, access serrato

Serata super per Stefano De Martino in access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 24,1% di share volando a 5 milioni e 269mila spettatori su Rai 1, mentre su Canale 5 Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno raggiunto il 25,1% di share grazie a 5 milioni e 456mila spettatori.

