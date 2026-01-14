Ascolti tv ieri (12 gennaio): battaglia serrata De Martino-Scotti, spicca la Coppa Italia. Ritorno super di Floris
Zvanì registra il 14,4% di share in prima serata, Io sono Farah il 13,9%, il ritorno di Bianca Berlinguer su Rete 4 (6,1%): tutti i dati Auditel
Nuovo appuntamento negli ascolti tv. Ieri martedì 12 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, mentre su Canale 5 i nuovi episodi della dizi turca Io sono Farah. Terza puntata de Il Collegio 9 su Rai 2, mentre su Rete 4 Bianca Berlinguer è tornata al timone di È sempre Cartabianca per il primo appuntamento dell’anno. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli e Io sono Farah
Ieri martedì 12 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli. Il film sul poeta romagnolo con Federico Cesari, Benedetta Porcaroli e con la partecipazione straordinaria di Riccardo Scamarcio e Margherita Buy ha appassionato 2 milioni e 304mila spettatori, registrando il 14,4% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Io sono Farah. La dizi turca ha radunato 1 milione e 923mila spettatori, toccando il 13,9% di share.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 la terza puntata de Il Collegio 9 ha richiamato 535mila spettatori, pari al 3,1% di share. Spazio al calcio, invece, su Italia 1, dove è andata in scena la partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia – Roma-Torino ha raccolto 2 milioni e 186mila spettatori, raggiungendo l’11% di share.
Su Rai 3 il film Tremila anni di attesa ha conquistato 657mila spettatori, facendo segnare il 3,4% di share. Su Rete 4, invece, Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È sempre Cartabianca. Al suo primo appuntamento del 2026, il talk show del martedì ha collezionato 765mila spettatori, arrivando al 6,1% di share. Tempo di attesi ritorni anche su La7, dove Giovanni Floris ha ripreso le redini di DiMartedì, che ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 500mila spettatori, pari al 9,4% di share.
Su Tv8, infine, Una principessa a Natale ha attirato 605mila spettatori, centrando il 3,3% di share, mentre su Nove Costa Concordia – Cronaca di un disastro ha interessato 456mila spettatori, pari a uno share del 2,8%.
- Rai 1 | Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli – 14,4% (2.304.000 spettatori)
- Canale 5 | Io sono Farah – 13,9% (1.923.000 spettatori)
- Rai 2 | Il Collegio 9 – 3,1% (535.000 spettatori)
- Italia 1 | Coppa Italia – Roma-Torino – 11% (2.186.000 spettatori)
- Rai 3 | Tremila anni di attesa – 3,4% (657.000 spettatori)
- Rete 4 | È sempre Cartabianca – 6,1% (765.000 spettatori)
- La7 | DiMartedì – 9,4% (1.500.000 spettatori)
- Tv8 | Una principessa a Natale – 3,3% (605.000 spettatori)
- Nove | Costa Concordia – Cronaca di un disastro – 2,8% (456.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti, access serrato
Serata super per Stefano De Martino in access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 24,1% di share volando a 5 milioni e 269mila spettatori su Rai 1, mentre su Canale 5 Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno raggiunto il 25,1% di share grazie a 5 milioni e 456mila spettatori.
Guida TV
-
15 Gennaio 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv ieri (22 dicembre): vince Rai 1, Gerry Scotti torna ad allungare su De Martino
In 4 milioni per la finale di Supercoppa, Love Again (13,4% di share) meglio di Io s...
Ascolti tv ieri (23 dicembre): Antonella Clerici non sfonda, Gerry Scotti surclassa Affari Tuoi, Liorni da record
Il Natale si prepara ad arrivare anche negli ascolti tv. Ieri martedì 23 dicembre 20...
Ascolti tv ieri 30 dicembre: trionfa Chiara Francini su Rai 1 (ma Gerry Scotti ‘scappa’), Brindisi fa il botto con Garlasco
La voce di Cupido trionfa col 16,8% di share, Io sono Farah cala al 13,2%, colpo Bri...
Ascolti tv ieri (9 dicembre): Veronica Gentili torna e colpisce, il preserale di Canale 5 in ‘caduta libera’
L’Altro Ispettore chiude al 16,7% di share, La Notte del Cuore 14,9%, colpo Le Iene,...
Ascolti tv ieri (25 novembre): Paola Cortellesi trionfa, Francesca Fagnani non sfonda
C’è ancora domani vince col 21,6% di share, La Notte del Cuore al 15%, Belve scende ...
Ascolti tv ieri (2 dicembre): Francesca Fagnani chiude in risalita, batosta De Martino
L’Altro Ispettore vince col 18% di share, La Notte del Cuore sale al 16,5%, La Ruota...
Ascolti tv ieri (4 gennaio): Gerry Scotti ferma anche la nuova fiction Rai, Brindisi saluta con Garlasco e un altro colpo
Prima di Noi non sfonda e si ferma al 15,5% di share, Chi Vuol Essere Milionario sal...
Ascolti tv ieri 18 novembre: colpo da record di Scotti (e De Martino incassa), testa a testa Belve-Iene
Il commissario Ricciardi cala ma vince col 19% di share, La Notte del Cuore al 15,7%...