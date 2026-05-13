Ascolti Tv ieri (12 maggio): l’Eurovision di Sal Da Vinci non sfonda e il Grande Fratello Vip risale, ma vince sempre Montalbano L’amata fiction con Luca Zingaretti trionfa con più di 2 milioni e mezzo di spettatori, il reality di Ilary Blasi oltre i 2, ESC al 10,1%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Grandi classici del piccolo schermo e tanta musica negli ascolti tv. Ieri martedì 12 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è tornato in replica Il commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti, mentre su Canale 5 è andata in scena una nuova diretta del Grande Fratello VIP di Ilary Blasi. Tempo di Eurovision e del debutto di Sal Da Vinci, invece, su Rai 2. Bianca Berlinguer e Giovanni Floris sono infine tornati al timone rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano, il Grande Fratello VIP e l’Eurovision Song Contest

Ieri martedì 12 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte. La replica dell’amata fiction sul commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti ha appassionato 2 milioni e 762mila spettatori, toccando il 16,9% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello VIP. La 16esima diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi ha radunato 2 milioni e 52mila spettatori, centrando il 18,2% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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In diretta su Rai 2 è andata in scena la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. La prima semifinale – che ha visto l’esordio di Sal Da Vinci – ha conquistato 1 milione e 856mila spettatori, registrando il 10,1% di share. Un buon risultato che, tuttavia, non ha niente a che vedere con la partenza super dello scorso anno con 2,2 milioni di spettatori sintonizzati per l’esibizione di Lucio Corsi e il trionfo in prima serata. Su Italia 1 è invece andato in onda un nuovo appuntamento de Le Iene presentano: Inside. Lo speciale dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha attirato 780mila spettatori, ottenendo al 6,7% di share.

Su Rai 3 Sabrina Giannini ha raccolto l’eredità di Salvo Sottile e FarWest debuttando al timone della nuova edizione di Indovina chi viene a cena. Le inchieste della prima puntata di ieri hanno interessato 874mila spettatori, esordendo al 4,8% di share. Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È sempre Cartabianca, che ha raccolto 657mila spettatori su Rete 4, risalendo il 5,4% di share. Giovanni Floris ha invece totalizzato un a.m. di 1 milione e 386mila spettatori al timone di DiMartedì, che su La7 ha raggiunto il 9,2% di share.

Su Tv8 l’ultima edizione di Italia’s Got Talent in chiaro ha coinvolto 244mila spettatori, pari al 2% di share. Su Nove, infine, Michael Jackson – Anatomia di una caduta ha collezionato 246mila spettatori, pari a uno share dell’1,5%.

Rai 1 | Il commissario Montalbano – 16,9% (2.762.000 spettatori)

| Il commissario Montalbano – (2.762.000 spettatori) Canale 5 | Grande Fratello VIP – 18,2% (2.052.000 spettatori)

| Grande Fratello VIP – (2.052.000 spettatori) Rai 2 | Eurovision Song Contest 2026 – 10,1% (1.856.000 spettatori)

| Eurovision Song Contest 2026 – (1.856.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 6,7% (780.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (780.000 spettatori) Rai 3 | Indovina chi viene a cena – 4,8% (874.000 spettatori)

| Indovina chi viene a cena – (874.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 5,4% (657.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (657.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 9,2% (1.386.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.386.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 2% (244.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (244.000 spettatori) Nove | Michael Jackson – Anatomia di una caduta – 1,5% (246.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Nuova battaglia all’ultimo spettatore nell’access prime time dei dati Auditel tra Stefano De Martino e Gerry Scotti (che stasera non andrà in onda). La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 4 milioni e 560mila spettatori, arrivando al 22,3% di share su Rai 1, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha conquistato 4 milioni e 517mila spettatori, toccando il 22,1% di share.

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