Trova nel Magazine
Libero Magazine

Ascolti tv ieri (12 agosto): flop Siani su Rai 1, Rebecca Staffelli e Yoga Radio Estate partono alla grande

Belle e Sebastien vince in prima serata col 15% di share, Tramite Amicizia fermo all’11%, Italia 1 vola al 9,4%: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La musica non si ferma negli ascolti tv. Ieri martedì 12 agosto 2025, infatti, su Italia 1 ha esordito il nuovo evento Yoga Radio Estate, condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti. Su Rai 1 è invece andato in onda il film di Alessandro Siani Tramite amicizia, scontrandosi con Belle e Sebastien – L’avventura continua in prima serata su Canale 5. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Tramite Amicizia e Belle e Sebastien – L’avventura continua

Ieri martedì 12 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Tramite Amicizia. La pellicola del 2022 di e con Alessandro Siani ha radunato 1 milione e 333mila spettatori sulla prima rete, fermandosi all’11% di share. Su Canale 5 è invece andato in onda Belle e Sebastien – L’avventura continua. Il secondo film della trilogia tratta dai romanzi di Cécile Aubry ha ottenuto il 15% di share appassionando 1 milione e 821mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Spazio ancora a Enrico Brignano nel prime time di Rai 2 con le repliche di Ma… Diamoci del Tour! In Europa. Lo show comico ha conquistato 560mila spettatori, pari al 4,3% di share. Tempo di debutti, invece, su Italia 1, dove è andata in onda la prima puntata di Yoga Radio Estate. Condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti, il nuovo evento musicale dell’estate della tv ha esordito al 9,4% di share, raccogliendo 923mila spettatori.

Su Rai 3 è andata in scena La Grande Opera all’Arena di Verona – Il Barbiere di Siviglia. Il capolavoro di Gioacchino Rossini ha collezionato 304mila spettatori, arrivando al 2,6% di share. Su Rete 4 la serie Delitti ai Caraibi ha invece totalizzato un a.m. di 653mila spettatori, ottenendo il 5,5% di share.

Condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, su La7 In Onda prima serata ha interessato 639mila spettatori, facendo segnare il 5,1% di share. Su Tv8, infine, Cani sciolti ha coinvolto 453mila spettatori, pari al 3,7% di share, mentre su Nove il cult Ghostbusters – Acchiappafantasmi ha registrato il 2,9% di share grazie a 353mila spettatori sintonizzati.

  • Rai 1 | Tramite amicizia11% (1.333.000 spettatori)
  • Canale 5 | Belle e Sebastien – L’avventura continua15% (1.821.000 spettatori)
  • Rai 2 | Ma… Diamoci del Tour! In Europa 4,3% (560.000spettatori)
  • Italia 1 | Yoga Radio Estate9,4% (923.000 spettatori)
  • Rai 3 | Il Barbiere di Siviglia2,6% (304.000spettatori)
  • Rete 4 | Delitti ai Caraibi 5,5% (653.000 spettatori)
  • La7 | In Onda prima serata5,1% (639.000 spettatori)
  • Tv8 | Cani sciolti3,7% (453.000 spettatori)
  • Nove | Ghostbusters – Acchiappafantasmi2,9% (353.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: le ‘teche’ di Sandra e Raimondo contro Gerry Scotti

Continua il dominio di Gerry Scotti nell’access prime time al timone de La Ruota della Fortuna, ieri al 26,6% di share con 3,7 milioni di spettatori su Canale 5. Reggono le ‘teche’ Rai con la puntata di Techetechetè dedicata a Sandra e Raimondo Vianello al 17,3% di share e quasi due milioni e mezzo di spettatori su Rai 1.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 7 agosto 2025

Ascolti tv ieri (7 agosto): batosta per il 'professore' Gassman, trionfo inatteso di Canale 5. Tutti i dati Auditel

Belle & Sebastien vince in prima serata col 15% di share, la replica di Un professor...
Stasera in tv 12 agosto cosa vedere

Stasera in tv (12 agosto), Alessandro Siani più Enrico Brignano, la Rai prepara una serata col botto. Perché

I programmi da vedere stasera in tv, martedì 12 agosto 2025. Da Diamoci del Tour al ...
Ascolti 5 agosto 2025

Ascolti tv ieri (5 agosto): vince Sissi 4, Max Angioni chiude col botto e Rai 1 affonda

La quarta stagione di Sissi vince la prima serata col 15,5% di share, Simon Coleman ...
Ascolti 29 luglio 2025

Ascolti tv ieri (29 luglio): Temptation senza limiti ed è nuovo record, Rai 1 affonda

La sesta puntata del reality show di Filippo Bisciglia stravince col 30,2% di share,...
Ascolti 28 luglio 2025

Ascolti tv ieri (28 luglio): Ilary Blasi vola ma Alberto Angela chiude bene. Gerry Scotti domina contro Rai 1

Battiti Live vince la prima serata salendo al 22,2% di share, Noos chiude confermand...
Ascolti 4 agosto 2025

Ascolti tv ieri (4 agosto): Ilary Blasi chiude e vince, Rai 1 arranca ma Pino Insegno si difende

L’ultima puntata di Battiti Live vince la prima serata col 19,3% di share, Califano ...
Ascolti 24 luglio 2025

Ascolti tv ieri 24 luglio: record storico per Temptation Island, Raoul Bova chiude e Gerry Scotti domina

Il reality show di Filippo Bisciglia domina in prima serata al 30% di share, Don Mat...
Ascolti 31 luglio 2025

Ascolti tv ieri 31 luglio: Temptation Island chiude col botto (e il nuovo record assoluto), Raoul Bova annichilito

L’ultima puntata del reality show di Filippo Bisciglia domina in prima serata con il...
Ascolti tv ieri (3 agosto): nuovo colpo di Gerry Scotti, Tataranni stupisce in replica, la 'seconda vita' di Amadeus

Ascolti tv ieri (3 agosto): nuovo colpo di Gerry Scotti, Tataranni stupisce in replica, la 'seconda vita' di Amadeus

La Notte nel Cuore vince la prima serata col 17,4% di share, Report si conferma al 7...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker
Sonia Barrile

Sonia Barrile
Francesca Chillemi

Francesca Chillemi
Angelo Madonia

Angelo Madonia

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963