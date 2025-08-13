Ascolti tv ieri (12 agosto): flop Siani su Rai 1, Rebecca Staffelli e Yoga Radio Estate partono alla grande
Belle e Sebastien vince in prima serata col 15% di share, Tramite Amicizia fermo all’11%, Italia 1 vola al 9,4%: tutti i numeri e dati Auditel
La musica non si ferma negli ascolti tv. Ieri martedì 12 agosto 2025, infatti, su Italia 1 ha esordito il nuovo evento Yoga Radio Estate, condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti. Su Rai 1 è invece andato in onda il film di Alessandro Siani Tramite amicizia, scontrandosi con Belle e Sebastien – L’avventura continua in prima serata su Canale 5. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Tramite Amicizia e Belle e Sebastien – L’avventura continua
Ieri martedì 12 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Tramite Amicizia. La pellicola del 2022 di e con Alessandro Siani ha radunato 1 milione e 333mila spettatori sulla prima rete, fermandosi all’11% di share. Su Canale 5 è invece andato in onda Belle e Sebastien – L’avventura continua. Il secondo film della trilogia tratta dai romanzi di Cécile Aubry ha ottenuto il 15% di share appassionando 1 milione e 821mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.
Spazio ancora a Enrico Brignano nel prime time di Rai 2 con le repliche di Ma… Diamoci del Tour! In Europa. Lo show comico ha conquistato 560mila spettatori, pari al 4,3% di share. Tempo di debutti, invece, su Italia 1, dove è andata in onda la prima puntata di Yoga Radio Estate. Condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti, il nuovo evento musicale dell’estate della tv ha esordito al 9,4% di share, raccogliendo 923mila spettatori.
Su Rai 3 è andata in scena La Grande Opera all’Arena di Verona – Il Barbiere di Siviglia. Il capolavoro di Gioacchino Rossini ha collezionato 304mila spettatori, arrivando al 2,6% di share. Su Rete 4 la serie Delitti ai Caraibi ha invece totalizzato un a.m. di 653mila spettatori, ottenendo il 5,5% di share.
Condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, su La7 In Onda prima serata ha interessato 639mila spettatori, facendo segnare il 5,1% di share. Su Tv8, infine, Cani sciolti ha coinvolto 453mila spettatori, pari al 3,7% di share, mentre su Nove il cult Ghostbusters – Acchiappafantasmi ha registrato il 2,9% di share grazie a 353mila spettatori sintonizzati.
- Rai 1 | Tramite amicizia – 11% (1.333.000 spettatori)
- Canale 5 | Belle e Sebastien – L’avventura continua – 15% (1.821.000 spettatori)
- Rai 2 | Ma… Diamoci del Tour! In Europa – 4,3% (560.000spettatori)
- Italia 1 | Yoga Radio Estate – 9,4% (923.000 spettatori)
- Rai 3 | Il Barbiere di Siviglia – 2,6% (304.000spettatori)
- Rete 4 | Delitti ai Caraibi – 5,5% (653.000 spettatori)
- La7 | In Onda prima serata – 5,1% (639.000 spettatori)
- Tv8 | Cani sciolti – 3,7% (453.000 spettatori)
- Nove | Ghostbusters – Acchiappafantasmi – 2,9% (353.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: le ‘teche’ di Sandra e Raimondo contro Gerry Scotti
Continua il dominio di Gerry Scotti nell’access prime time al timone de La Ruota della Fortuna, ieri al 26,6% di share con 3,7 milioni di spettatori su Canale 5. Reggono le ‘teche’ Rai con la puntata di Techetechetè dedicata a Sandra e Raimondo Vianello al 17,3% di share e quasi due milioni e mezzo di spettatori su Rai 1.
