Ascolti tv ieri (11 novembre): Rai 1 si arrende, in più di un milione e mezzo per Musetti, Scotti 'scappa' da De Martino
La Notte nel Cuore vince col 14,9% di share, colpo Le Iene (senza Garlasco) e Giovanni Floris, La Ruota scappa: tutti i numeri e dati Auditel
Martedì ‘anomalo’ negli ascolti tv. Ieri martedì 11 novembre 2025, infatti, su Rai 1 non è andato in onda Il commissario Montalbano (al suo posto La ragazza del mare) per non rovinare la festa all’insegna dello sport di Rai 2, dove Francesca Fagnani e le sue Belve hanno lasciato spazio all’incontro delle ATP Finals – Musetti-De Minaur. Su Canale 5 è invece tornata in onda la dizi turca La Notte nel Cuore. Bianca Berlinguer è tornata al timone di È sempre Cartabianca, così come Giovanni Floris alla guida di DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La ragazza del mare, La Notte nel Cuore e le ATP Finals
Ieri martedì 11 novembre 2025 – come anticipato – Il commissario Montalbano non è andato in onda e ha lasciato la prima serata di Rai 1 al film La ragazza del mare. La pellicola del 2024 diretta da Joachim Rønning e scritta da Jeff Nathanson ha registrato un ascolto medio di 1 milione e 950mila spettatori, fermandosi al 12,3% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha richiamato 2 milioni e 369mila spettatori, toccando il 14,9% di share.
Dopo il boom per Jannik Sinner di lunedì, spazio ancora al tennis su Rai 2, dove è andato in scena il match delle ATP Finals – Musetti-De Minaur. La prima vittoria dell’azzurro a Torino ha appassionato 1 milione e 693mila spettatori, arrivando al 9% di share. Su Italia 1 Veronica Gentili e Max Angioni sono invece tornati a condurre una nuova puntata de Le Iene, travolta dalle polemiche per il servizio sul delitto di Garlasco non andato in onda. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha interessato 1 milione e 338mila spettatori, raggiungendo l’11,4% di share.
Dopo il debutto della scorsa settimana, Veronica Pivetti è tornata al timone della nuova edizione di Amore Criminale. La seconda puntata ha collezionato 670mila spettatori, pari al 3,7% di share. Nuovo appuntamento anche per Bianca Berlinguer alla guida del prime time di Rete 4 e di È Sempre Cartabianca, che ieri ha ottenuto il 4% di share con 512mila spettatori sintonizzati. Ottimo Giovanni Floris alla conduzione di DiMartedì, che ieri ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 431mila spettatori, pari all’8,9% di share.
Su Tv8, infine, la nona puntata in chiaro di X Factor condotto da Giorgia ha radunato 588mila spettatori, pari al 4,1% di share, mentre su Nove Only Fun – Comico Show ha attirato 416mila spettatori, pari a uno share del 2,5%.
- Rai 1 | La ragazza del mare – 12,3% (1.950.000 spettatori)
- Canale 5 | La Notte nel Cuore – 14,9% (2.369.000 spettatori)
- Rai 2 | ATP Finals – Musetti-DeMinaur – 9% (1.693.000 spettatori)
- Italia 1 | Le Iene – 11,4% (1.338.000 spettatori)
- Rai 3 | Amore Criminale – 3,7% (670.000 spettatori)
- Rete 4 | È Sempre Cartabianca – 4% (512.000 spettatori)
- La7 | DiMartedì – 8,9% (1.431.000 spettatori)
- Tv8 | X Factor – 4,1% (588.000 spettatori)
- Nove | Only Fun – Comico Show – 2,5% (416.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti ‘scappa’ da De Martino
Un’altra serata fiacca per Stefano De Martino; la puntata di ieri di Affari Tuoi, ridimensionata dal tennis su Rai 2, si è fermato al 21,5% di share e a 4,6 milioni di spettatori nell’access prime time di Rai 1. Colpo di Gerry Scotti, invece, su Canale 5, dove La Ruota della Fortuna ha toccato i 5 milioni e mezzo di spettatori e ottenuto il 25,8% di share.
