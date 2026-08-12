Ascolti Tv ieri (11 agosto): Marcell Jacobs fa volare Rai 2, Papi e Noemi si confermano Il film Fino all’ultimo indizio vince col 15,7% di share su Canale 5, Upgraed su Rai 1 si ferma al 10,7%, Yoga Radio Estate sale all’8,3%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri martedì 11 agosto 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Upgraded: amore, arte e bugie, su Canale 5 Fino all’ultimo indizio. Spazio alla musica su Italia 1, dove è andato in scena la seconda puntata Yoga Radio Estate. Altra sfida nell’acces prime time, invece, tra Marco Liorni e Gerry Scotti. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Upgraded: amore, arte e bugie e Fino all’ultimo indizio

Ieri martedì 11 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Upgraded: amore, arte e bugie. Il film con Camila Mendes e Archie Renaux ha collezionato 1 milione e 227mila spettatori, registrando il 10,7% di share. Su Canale 5, invece, il film Fino all’ultimo indizio con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto ha raccolto 1 milione e 617mila spettatori, facendo segnare il 15,7% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spazio allo sport su Rai 2 con gli Europei di atletica leggera di Birmingham 2026 che hanno conquistato 1 milione e 823mila spettatori, toccando il 13,8% di share. Su Italia 1 è invece andato in scena Yoga Radio Estate. Il secondo appuntamento del nuovo evento musicale dell’estate in tv condotto da Enrico Papi e Noemi ha coinvolto 766mila spettatori, centrando l’8,3% di share.

Su Rai 3 è andato in onda Jannaciami!. Lo spettacolo di Enzo Jannacci ha appassionato 338mila spettatori, ottenendo il 2,7% di share. Su Rete 4 è andato in scena il terzo appuntamento della nuova edizione de Le grandi domande di Freedom di Roberto Giacobbo, che ha attirato 420mila spettatori e raggiunto il 4% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese hanno invece condotto In Onda prima serata, che ha totalizzato un a.m. di 619mila spettatori, arrivando al 4,9% di share.

Su Tv8 il film 007 Skyfall con Daniel Craig ha intrattenuto 261mila spettatori, pari al 2,3% di share. Su Nove, infine, Save the dating – Amori in corso con Marta Zoboli e Gianluca De Angelis ha collezionato 311mila spettatori, pari a uno share del 2%.

Rai 1 | Upgraded: amore, arte e bugie– 10,7% (1.227.000 spettatori)

| Upgraded: amore, arte e bugie– (1.227.000 spettatori) Canale 5 | Fino all’ultimo indizio– 15,7% (1.617.000 spettatori)

| Fino all’ultimo indizio– (1.617.000 spettatori) Rai 2 | Europei di atletica leggera – 13,8% (1.823.000 spettatori)

| Europei di atletica leggera – (1.823.000 spettatori) Italia 1 | Yoga Radio Estate – 8,3% (766.000 spettatori)

| Yoga Radio Estate – (766.000 spettatori) Rai 3 | Jannacciami! – 2,7% (338.000 spettatori)

| Jannacciami! – (338.000 spettatori) Rete 4 | Le grandi domande di Freedom – 4% (420.000 spettatori)

| Le grandi domande di Freedom – (420.000 spettatori) La7 | In Onda – 4,9% (619.000 spettatori)

| In Onda – (619.000 spettatori) Tv8 | 007 Skyfall – 2,3% (261.000 spettatori)

| 007 Skyfall – (261.000 spettatori) Nove | Save the dating – Amori in corso – 2% (311.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti

Si rinnova la sfida dei dati Auditel dell’access prime time tra Marco Liorni e Gerry Scotti. La puntata di ieri de L’Eredità Summer (con la beffa per il campione Andrea e i 190mila euro andati in fumo alla Ghigliottina) ha richiamato 2 milioni e 169mila spettatori, ottenendo il 15,2% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 3 milioni e 775mila spettatori su Canale 5, arrivando a toccare il 26,4% di share.

Bene anche Pino Insegno al timone di Reazione a Catena, con la puntata di ieri (e il nuovo trionfo delle ‘Pappardelle’) volata al 23,1% di share grazie a 2 milioni e 597mila spettatori sintonizzati su Rai 1. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche