Ascolti tv ieri (10 marzo): vince Lino Guanciale, De Martino ‘riprende’ Gerry Scotti Le Libere Donne parte dal 17,9% di share, il meglio di Taratata si ferma al 13,4%, Floris da sogno, Affari Tuoi raggiunge La Ruota: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Lino Guanciale torna protagonista anche negli ascolti tv. Ieri martedì 10 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della nuova fiction Le Libere Donne, mentre su Canale 5 è andato in scena Taratata – Tutto in una notte, condotto da Paolo Bonolis. I The Jackal hanno ripreso le redini del loro show Stasera a letto tardi, mentre Salvo Sottile ha condotto una nuova puntata di Farwest. Nuovo appuntamento anche per Bianca Berlinguer e Giovanni Floris, alla guida rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Le Libere Donne e Taratata – Tutto in una notte

Ieri martedì 10 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 iniziata al serie tv Le Libere Donne. La prima puntata della nuova fiction Rai con Lino Guanciale ha appassionato 2 milione e 851mila spettatori, debuttando al 17,9% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Taratata – Tutto in una notte. Il best of delle due puntate dello show musicale condotto da Paolo Bonolis ha raccolto 1 milione e 531mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, fermandosi al 13,4% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I FINLEY, LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA ESCLUSIVA





Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, i The Jackal sono tornati a condurre Stasera a letto tardi. La seconda puntata ha registrato il 4,1% di share su Rai 2, radunando 576mila spettatori. Su Italia 1 è invece andato in scena un nuovo appuntamento de Le Iene presentano: Inside, che ha interessato 1 milione e 21mila spettatori, facendo segnare il 9,2% di share.

Su Rai 3 Salvo Sottile è tornato al timone di FarWest, che ieri ha attirato 592mila spettatori, raggiungendo il 3,7% di share. Bianca Berlinguer è tornata invece alla guida di È sempre Cartabianca, che ha conquistato 540mila spettatori, ottenendo il 4,4% di share su Rete 4, mentre Giovanni Floris ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 600mila spettatori alla conduzione di DiMartedì, che su La7 ha toccato nuovamente il 10,4% di share.

Su Tv8, infine, la prima puntata trasmessa in chiaro dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent ha intrattenuto 343mila spettatori, pari al 2,6% di share, mentre su Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori condotto da Paolo Conticini ha collezionato 372mila spettatori, pari a uno share dello 2,2%.

Rai 1 | Le Libere Donne – 17,9% (2.851.000 spettatori)

| Le Libere Donne – (2.851.000 spettatori) Canale 5 | Taratata – Tutto in una notte – 13,4% (1.531.000 spettatori)

| Taratata – Tutto in una notte – (1.531.000 spettatori) Rai 2 | Stasera a letto tardi – 4,1% (576.000 spettatori)

| Stasera a letto tardi – (576.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 9,2% (1.021.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (1.021.000 spettatori) Rai 3 | FarWest – 4,8% (691.000 spettatori)

| FarWest – (691.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 4,4% (540.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (540.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 10,4% (1.600.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.600.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 2,6% (343.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (343.000 spettatori) Nove | Cash or Trash – La Notte dei Tesori – 2,2% (372.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

In attesa di un nuovo record di Stasera Tutto è Possibile (in onda stasera), Stefano De Martino ha sfondato la parete dei 5 milioni di spettatori e raggiunto nuovamente Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 23,5% di share con ben 5 milioni e 38mila spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha segnato 23,3% di share con 4 milioni e969mila spettatori su Canale 5.

Potrebbe interessarti anche