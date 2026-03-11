Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (10 marzo): vince Lino Guanciale, De Martino ‘riprende’ Gerry Scotti

Le Libere Donne parte dal 17,9% di share, il meglio di Taratata si ferma al 13,4%, Floris da sogno, Affari Tuoi raggiunge La Ruota: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Lino Guanciale torna protagonista anche negli ascolti tv. Ieri martedì 10 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della nuova fiction Le Libere Donne, mentre su Canale 5 è andato in scena Taratata – Tutto in una notte, condotto da Paolo Bonolis. I The Jackal hanno ripreso le redini del loro show Stasera a letto tardi, mentre Salvo Sottile ha condotto una nuova puntata di Farwest. Nuovo appuntamento anche per Bianca Berlinguer e Giovanni Floris, alla guida rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Le Libere Donne e Taratata – Tutto in una notte

Ieri martedì 10 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 iniziata al serie tv Le Libere Donne. La prima puntata della nuova fiction Rai con Lino Guanciale ha appassionato 2 milione e 851mila spettatori, debuttando al 17,9% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Taratata – Tutto in una notte. Il best of delle due puntate dello show musicale condotto da Paolo Bonolis ha raccolto 1 milione e 531mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, fermandosi al 13,4% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

I FINLEY, LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA ESCLUSIVA


Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, i The Jackal sono tornati a condurre Stasera a letto tardi. La seconda puntata ha registrato il 4,1% di share su Rai 2, radunando 576mila spettatori. Su Italia 1 è invece andato in scena un nuovo appuntamento de Le Iene presentano: Inside, che ha interessato 1 milione e 21mila spettatori, facendo segnare il 9,2% di share.

Su Rai 3 Salvo Sottile è tornato al timone di FarWest, che ieri ha attirato 592mila spettatori, raggiungendo il 3,7% di share. Bianca Berlinguer è tornata invece alla guida di È sempre Cartabianca, che ha conquistato 540mila spettatori, ottenendo il 4,4% di share su Rete 4, mentre Giovanni Floris ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 600mila spettatori alla conduzione di DiMartedì, che su La7 ha toccato nuovamente il 10,4% di share.

Su Tv8, infine, la prima puntata trasmessa in chiaro dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent ha intrattenuto 343mila spettatori, pari al 2,6% di share, mentre su Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori condotto da Paolo Conticini ha collezionato 372mila spettatori, pari a uno share dello 2,2%.

  • Rai 1 | Le Libere Donne 17,9% (2.851.000 spettatori)
  • Canale 5 | Taratata – Tutto in una notte13,4% (1.531.000 spettatori)
  • Rai 2 | Stasera a letto tardi 4,1% (576.000 spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene presentano: Inside 9,2% (1.021.000 spettatori)
  • Rai 3 | FarWest4,8% (691.000 spettatori)
  • Rete 4 | È sempre Cartabianca 4,4% (540.000 spettatori)
  • La7 | DiMartedì 10,4% (1.600.000 spettatori)
  • Tv8 | Italia’s Got Talent 2,6% (343.000 spettatori)
  • Nove | Cash or Trash – La Notte dei Tesori 2,2% (372.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

In attesa di un nuovo record di Stasera Tutto è Possibile (in onda stasera), Stefano De Martino ha sfondato la parete dei 5 milioni di spettatori e raggiunto nuovamente Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 23,5% di share con ben 5 milioni e 38mila spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha segnato 23,3% di share con 4 milioni e969mila spettatori su Canale 5.

Potrebbe interessarti anche

Gloria - Sabrina Ferilli

Ascolti tv ieri (3 marzo): De Martino dilaga senza Gerry Scotti, Sabrina Ferilli non sbaglia con la Coppa Italia

Gloria raggiunge il 16,9% di share in prima serata, dominata dalla partita Como-Inte...
Ascolti 3 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (27 gennaio): Lino Guanciale fa volare Rai 1, De Martino stacca Gerry Scotti

L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro vince col 23,7% di share, Io sono...
Ascolti 17 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (17 febbraio): Gabriel Garko chiude in calo, Cuori 3 con un trionfo, Gerry Scotti raggiunge De Martino

La fiction con Pilar Fogliati vince col 17,8% di share, Colpa Dei Sensi saluta al 17...
Ascolti 27 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (27 gennaio): Morbo K vince il testa a testa con Claudio Bisio, Affari Tuoi (senza Martina) staccato da Gerry Scotti

La nuova miniserie Rai registra il 15,6% di share, L’ultima vola che siamo stati bam...
Ascolti 20 gennaio 2026

Ascolti tv ieri 20 gennaio: De Martino (in lutto) resiste a Scotti, Sottile meglio di Bianca Berlinguer

Prima di noi registra il 12,5% di share, Io sono Farah il 13,3%, cala Bianca Berling...
Ascolti 10 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (10 febbraio): Gabriel Garko vince senza sforzo, Scotti prende il largo su De Martino

A Colpa dei Sensi basta il 15,4% di share per vincere, Il Marciatore al 13%, bene Ol...
Ascolti 24 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (24 febbraio): Sanremo cala, Carlo Conti non si ripete. I numeri (deludenti) del debutto

La prima serata del Festival vince col 58% di share ma perde quasi 3 milioni di spet...
Ascolti 9 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (9 febbraio): il pattinaggio trascina Rai 2, Bonolis torna, controsorpasso Scotti su De Martino

Taratata esordisce al 18,1% di share su Canale 5 contro Cuori 3 al 16-19,5% su Rai 1...
Ascolti 16 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (16 febbraio): Scotti non vede più De Martino, Bonolis chiude bene, il pattinaggio vola su Rai 2

Cuori e Pilar Fogliati sopra i 3 milioni di spettatori, Taratata chiude al 18,8% di ...

Ford

L’auto che diventa il tuo rifugio

Quando la musica diventa emozione

LEGGI

Personaggi

Claudio Lauretta

Claudio Lauretta
Bugalalla Crime

Bugalalla
Martina Dotti

Martina Dotti
Alicia Keys

Alicia Keys

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963