Ascolti tv ieri (10 febbraio): Gabriel Garko vince senza sforzo, Scotti prende il largo su De Martino

A Colpa dei Sensi basta il 15,4% di share per vincere, Il Marciatore al 13%, bene Olimpiadi e Coppa Italia: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento con le Olimpiadi (e non solo) negli ascolti tv. Ieri martedì 10 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich, mentre su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata della nuova fiction con Gabriel Garko Colpa dei sensi. Nuovo appuntamento per Salvo Sottile al timone di Farwest e per Bianca Berlinguer è al timone È sempre Cartabianca, così come per Giovanni Floris alla conduzione di DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il marciatore e Colpa dei sensi

Ieri martedì 10 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il Marciatore – La vera storia di Abdon Pamich. Il film biografico basato sulla storia vera del campione olimpico italiano ha conquistato 2 milioni e 355mila spettatori, registrando al 13% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Colpa dei sensi. La seconda puntata della nuova fiction con Gabriel Garko ha appassionato 2 milioni e 369mila spettatori, facendo segnare il 15,4% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno toccato l’11,1% di share, con il pattinaggio di figura che ha radunato 2 milioni e 313mila spettatori. Spazio allo sport anche su Italia 1, dove è andata in scena la partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia – Napoli-Como, che ha interessato 2 milione e 970mila spettatori arrivando al 14,6% di share.

  • Rai 1 | Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich 13% (2.355.000 spettatori)
  • Canale 5 | Colpa dei sensi15,4% (2.369.000 spettatori)
  • Rai 2 | Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 11,1% (2.313.000 spettatori)
  • Italia 1 | Coppa Italia – Napoli-Como 14,6% (2.970.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti torna sopra De Martino

Perde ancora terreno Stefano De Martino che, dopo essere risalito fino a superare la concorrenza Mediaset dell’access prime time dei dati Auditel, subisce un’altra battuta d’arresto. La puntata di ieri di Affari Tuoi si è infatti fermata al 20,1% di share con 4 milioni e 454mila spettatori su Rai 1, battuta da Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, ieri al 23% di share con 5 milioni e 77mila spettatori su Canale 5.

Numeri da record per il curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con il bronzo di Stefani Constantini e Amos Mosaner seguito nel daytime del pomeriggio da ben 2,2 milioni di spettatori, pari al 18,4% di share.

