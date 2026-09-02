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Ascolti Tv ieri (1 settembre): esordio col botto per Milo Infante in prima serata, per Matilda De Angelis è flop Lidia Poët

Verità Nascoste parte dal 9,9% di share, la serie con Matilde De Angelis dall’11,2% e a vincere è Hotel Costiera col 14,4%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Serata di debutti negli ascolti tv. Ieri martedì 1° settembre 2026, infatti, su Rai 1 è sbarcata la serie La Legge di Lidia Poët in chiaro, mentre su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Hotel Costiera. Dopo i buoni numeri del daytime Milo Infante è approdato anche in prima serata su Rete 4 con Verità Nascoste. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Legge di Lidia Poët, Hotel Costiera e Verità Nascoste

Ieri martedì 1° settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda La Legge di Lidia Poët. I primi due episodi della serie con Matilda De Angelis targata Netflix e per la prima volta in chiaro hanno conquistato 1 milione e 549mila spettatori, registrando l’11,2% di share. Su Canale 5, invece, è iniziata Hotel Costiera. La nuova serie con Jesse Williams ha collezionato 1 milione e 941mila spettatori, debuttando al 14,4% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Se Rai 2 è andato in onda il film L’ultima vendetta con Liam Neeson, che ha radunato 817mila spettatori e ottenuto il 5,6% di share. Spazio al calcio, invece, su Italia 1, dove è andata in scena la partita dei sedicesimi di finale di Coppa Italia – Torino-Monza, che ha interessato 1 milione e 3mila spettatori, raggiungendo il 6,3% di share.

Su Rai 3 è andato in onda il documentario Il mio nome è Riccardo Cocciante, che ha fatto segnare il 4,9% di share con 760mila spettatori sintonizzati. Su Rete 4 è invece arrivato il momento del debutto di Milo Infante in prima serata con Verità Nascoste. La prima puntata – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha intrattenuto 1 milione e 18mila spettatori, esordendo al 9,9% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese sono tornati al timone del prime time di La7 con In Onda prima serata, che ha totalizzato un a.m. di 739mila spettatori e centrato il 4,8% di share.

Su Tv8 il film Karate Kid – La leggenda continua con Jackie Chan ha richiamato 416mila spettatori, pari al 3,4% di share. Su Nove, infine, Comedy Match condotto da Katia Follesa ha raccolto 412mila spettatori, pari a uno share del 3%.

  • Rai 1 | La Legge di Lidia Poët 11,2% (1.549.000 spettatori)
  • Canale 5 | Hotel Costiera 14,4% (1.941.000 spettatori)
  • Rai 2 | L’ultima vendetta 5,6% (817.000 spettatori)
  • Italia 1 | Coppa Italia – Torino-Monza 6,3% (1.003.000 spettatori)
  • Rai 3 | Il mio nome è Riccardo Cocciante 4,9% (760.000 spettatori)
  • Rete 4 | Verità Nascoste 9,9% (1.018.000 spettatori)
  • La7 | In Onda 4,8% (739.000 spettatori)
  • Tv8 | Karate Kid – La leggenda continua 3,4% (416.000 spettatori)
  • Nove | Comedy Match 3% (412.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti

Nuova sfida nell’access prime time dei dati Auditel tra Marco Liorni e Gerry Scotti. Ieri L’Eredità Summer ha appassionato 2 milioni e 575mila spettatori, toccando il 15% di share su Rai 1. Su Canale 5 la puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 4 milioni e 503mila spettatori su Canale 5, segnando il 26,2% di share.

Ottimo Pino Insegno al timone di Reazione a Catena, che continua a dominare la fascia preserale col 24,4% di share e 3 milioni e 308mila spettatori sintonizzati. In attesa di rispondere a Insegno, Max Giusti si è accontentato del 15,7% di share con 1,8 milioni di spettatori su Canale 5 per The Wall.

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