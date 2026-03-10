Ascolti tv ieri (9 marzo): il ritorno di Gassmann pigliatutto, Max Giusti cala ma tiene
La nuova fiction parte dal 22,7% di share e 3,9 milioni di spettatori, Scherzi a Parte al 23,6%, La Ruota a 5,2 milioni: tutti i dati Auditel
Alessandro Gassmann torna a prendersi gli ascolti tv. Dopo il successo di Un professore, infatti, ieri lunedì 9 marzo 2026 l’attore ha debuttato in Guerrieri – La regola dell’equilibrio, mentre su Canale 5 Max Giusti ha condotto una nuova puntata di Scherzi a parte dopo il boom dell’esordio. Nuovo appuntamento anche per Massimo Giletti alla guida de Lo Stato delle Cose e per Nicola Porro alla conduzione di Quarta Repubblica, così come per Corrado Augias al timone de La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Guerrieri – La regola dell’equilibrio e Scherzi a parte
Ieri lunedì 9 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è iniziata la serie tv Guerrieri – La regola dell’equilibrio. La prima puntata della nuova fiction con Alessandro Gassmann ha radunato 3 milioni e 878mila spettatori, debuttando al 22,7% di share sulla prima rete. Dopo il ‘botto’ dell’esordio (con più di 3 milioni e mezzo di spettatori) della scorsa settimana, su Canale 5 è andato invece in onda Scherzi a parte. La seconda puntata della nuova edizione condotta da Max Giusti ha raccolto 3 milioni e 208mila spettatori, facendo segnare il 23,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
Su Rai 2 il film Chi segna vince diretto da Taika Waititi ha conquistato 539mila spettatori, registrando il 2,9% di share. Su Italia 1, invece, il cult Top Gun con Tom Cruise ha richiamato 918mila spettatori, raggiungendo il 5,2% di share.
Massimo Giletti è tornato protagonista al timone de Lo Stato delle Cose nel prime time di Rai 3. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 1 milione e 86mila spettatori, centrando il 6,4% di share. Nicola Porro ha condotto un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, che su Rete 4 ha ottenuto il 5,7% di share grazie a 757mila spettatori sintonizzati. Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 899mila spettatori su La7 alla guida de de La Torre di Babele, che ieri ha toccato il 4,8% di share.
Su Tv8, infine, il film The Equalizer con Denzel Washington ha collezionato 441mila spettatori, pari al 2,7% di share, mentre su Nove Angeli e demoni con Tom Hanks e Ayelet Zurer ha appassionato 303mila spettatori, pari a uno share dell’1,9%.
- Rai 1 | Guerrieri – La regola dell’equilibrio – 22,7% (3.878.000 spettatori)
- Canale 5 | Scherzi a parte – 23,6% (3.208.000 spettatori)
- Rai 2 | Chi segna vince – 2,9% (539.000 spettatori)
- Italia 1 | Top Gun – 5,2% (918.000 spettatori)
- Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 6,4% (1.086.000 spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 5,7% (757.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 4,8% (899.000 spettatori)
- Tv8 | The Equalizer – 2,7% (441.000 spettatori)
- Nove | Angeli e demoni – 1,9% (303.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti ancora meglio di Stefano De Martino
Ha ancora la meglio Gerry Scotti nel testa a testa con Stefano De Martino. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto il 23,7% di share con 5 milioni e 2125mila spettatori su Rai 1, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha fatto segnare un ascolto medio di 5 milioni e 277mila spettatori, arrivando a toccare il 24,7% di share.
