Cuori raddoppia negli ascolti tv. Ieri lunedì 9 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è subito tornata in onda la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, mentre su Canale 5 Paolo Bonolis ha condotto il primo appuntamento di Taratata. Massimo Giletti è invece tornato al timone de Lo Stato delle Cose, Nicola Porro di Quarta Repubblica, così come Corrado Augias alla guida de La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata

Ieri lunedì 9 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Cuori 3. Dopo il 16,6% di share di ieri, il quinto episodio e il sesto episodio della terza stagione della fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari hanno radunato 2 milioni e 940mila spettatori, registrando il 17,4% di share. Su Canale 5, invece, Paolo Bonolis ha esordito al timone di Taratata. La prima delle due serate evento ha raccolto 2 milioni e 333mila spettatori debuttando al 18,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno conquistato 2 milioni e 626mila spettatori, raggiungendo il 13,3% di share grazie alle gare di pattinaggio artistico della XXV edizione dei Giochi Olimpici invernali. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Taken 3 – L’ora della verità, che ha appassionato 1 milione e 4mila spettatori e ottenuto il 6,3% di share.

Nuovo appuntamento per Massimo Giletti alla guida de Lo Stato delle Cose su Rai 3. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 1 milione e mille spettatori, arrivando al 6,6% di share. Nicola Porro ha invece condotto Quarta Repubblica, che su Rete 4 ha fatto segnare il 4,5% di share grazie a 593mila spettatori sintonizzati. Su La7, invece, Corrado Augias è tornato al timone de La Torre di Babele, che ha totalizzato un a.m. di 712mila spettatori, pari al 3,7% di share.

Su Tv8, infine, 4 Hotel con Bruno Barbieri ha collezionato 329mila spettatori, pari al 2% di share, mentre su Nove Viva l’Italia ha intrattenuto 268mila spettatori, pari a uno share dell’1,6%.

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs Gerry Scotti in access

Perde terreno Stefano De Martino nella battaglia dei dati Auditel dell’access prime time, con la puntata di ieri di Affari Tuoi arrivata a 4 milioni e 731mila spettatori su Rai 1, pari al 21,8% di share. Gerry Scotti è riuscito a fare di meglio alla conduzione de La Ruota della Fortuna, che ieri ha coinvolto 4 milioni e 931mila spettatori, pari al 22,9% di share su Canale 5.

