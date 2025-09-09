Ascolti tv ieri (8 settembre): Matano riparte contro Nuzzi, in più di 7 milioni e mezzo per la Nazionale La partita Israele-Italia tocca il 39,1% di share, Balivo torna col 12,2-15%, Clerici col 18,1%, Timperi e Soave debuttano al 16,3%: tutti i dati Auditel

La nuova settimana degli ascolti tv si apre all’insegna del calcio. Ieri lunedì 8 settembre 2025, infatti, su Rai 1 è andata in scena la sfida tra Israele e Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2026, mentre su Canale 5 è andato in onda il film Il diavolo veste Prada. La rete ammiraglia Mediaset ha avuto anche ‘strada libera’ nell’access prime time con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna vista l’assenza di Stefano De Martino e Affari Tuoi per fare spazio proprio alla Nazionale. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Israele-Italia e Il diavolo veste Prada

Spazio al calcio nella prima serata di ieri lunedì 8 settembre 2025 di Rai 1, dove è andata in scena la partita valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Israele-Italia. La rocambolesca vittoria degli Azzurri di Gennaro Gattuso (e la telecronaca sopra le righe di Lele Adani, finito nel mirino dei social) ha radunato 7 milioni e 567mila spettatori, toccando il 39,1% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Il diavolo veste Prada. La pellicola del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway ha richiamato 1 milione e 980mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, pari al 12,9% di share.

Su Rai 2 è tornato Formidabile Discoring, che ha raggiunto il 4,4% di share grazie a 713 spettatori sintonizzati. Su Italia 1 Chicago PD ha invece conquistato 1 milione e 39mila spettatori, arrivando al 6,5% di share.

Terminata la lunga cavalcata estiva di Manuela Moreno al timone di Filorosso, su Rai 3 è andato in onda il film Dog Days, che ha appassionato 527mila spettatori, pari al 3,1% di share. Su Rete 4, invece, Nicola Porro è tornato alla guida di Quarta Repubblica. Il secondo appuntamento stagionale – nel quale si è tornato a parlare del delitto di Garlasco – ha ottenuto il 5,1% di share con 658mila spettatori.

Su La7 Roma di Piombo – Diario di una lotta ha totalizzato un a.m. di 196mila spettatori, pari al 1,6% di share. Su Tv8, infine, The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ha attirato 298mila spettatori, pari all’1,8% di share, mentre su Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 493mila spettatori, pari a uno share del 2,7%.

Ascolti, i numeri di ieri: il primo ‘scontro’ Matano-Nuzzi e tutti i debutti

Dopo avere chiuso una settimana ‘perfetta’, Gerry Scotti ha avuto ancora ‘strada libera’ nell’access prime time di Canale 5. Con Affari Tuoi e Stefano De Martino fuori dai giochi per lasciare spazio alla diretta della partita della Nazionale italiana, infatti, La Ruota della Fortuna è volato al 21,4% di share con 4 milioni e 315mila spettatori.

Prima sfida a distanza, invece, nel daytime del pomeriggio, dove è piombato Alberto Matano. Finalmente al timone della nuova edizione de La Vita in Diretta su Rai 1, il conduttore ha in parte ‘ridimensionato’ la buona prima settimana di Gianluigi Nuzzi e Dentro la Notizia facendo registrare il 20,8% di share e un ascolto medio di 1 milione e 575mila spettatori. Il talk show ‘erede’ di Pomeriggio Cinque ha comunque fatto segnare il 16,5% di share e (1 milione e 222spettatori) nella prima parte e il 14,6% di share (1 milione e 86mila spettatori) nella seconda.

Al debutto su Rai 1 anche Tiberio Timperi e Maria Soave con Unomattina News (16,3% di share), mentre Caterina Balivo è ripartita dal 12,2% di share nella prima parte e il 15% nella seconda parte de La Volta Buona, anticipato dal ritorno de Il Paradiso delle Signore al 14,7% di share. Anche Antonella Clerici è tornata nel palinsesto di Rai 1 con È sempre mezzogiorno, che ha esordito al 18,1% di share.

