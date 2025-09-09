Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (8 settembre): Matano riparte contro Nuzzi, in più di 7 milioni e mezzo per la Nazionale

La partita Israele-Italia tocca il 39,1% di share, Balivo torna col 12,2-15%, Clerici col 18,1%, Timperi e Soave debuttano al 16,3%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La nuova settimana degli ascolti tv si apre all’insegna del calcio. Ieri lunedì 8 settembre 2025, infatti, su Rai 1 è andata in scena la sfida tra Israele e Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2026, mentre su Canale 5 è andato in onda il film Il diavolo veste Prada. La rete ammiraglia Mediaset ha avuto anche ‘strada libera’ nell’access prime time con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna vista l’assenza di Stefano De Martino e Affari Tuoi per fare spazio proprio alla Nazionale. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Israele-Italia e Il diavolo veste Prada

Spazio al calcio nella prima serata di ieri lunedì 8 settembre 2025 di Rai 1, dove è andata in scena la partita valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Israele-Italia. La rocambolesca vittoria degli Azzurri di Gennaro Gattuso (e la telecronaca sopra le righe di Lele Adani, finito nel mirino dei social) ha radunato 7 milioni e 567mila spettatori, toccando il 39,1% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Il diavolo veste Prada. La pellicola del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway ha richiamato 1 milione e 980mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, pari al 12,9% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 è tornato Formidabile Discoring, che ha raggiunto il 4,4% di share grazie a 713 spettatori sintonizzati. Su Italia 1 Chicago PD ha invece conquistato 1 milione e 39mila spettatori, arrivando al 6,5% di share.

Terminata la lunga cavalcata estiva di Manuela Moreno al timone di Filorosso, su Rai 3 è andato in onda il film Dog Days, che ha appassionato 527mila spettatori, pari al 3,1% di share. Su Rete 4, invece, Nicola Porro è tornato alla guida di Quarta Repubblica. Il secondo appuntamento stagionale – nel quale si è tornato a parlare del delitto di Garlasco – ha ottenuto il 5,1% di share con 658mila spettatori.

Su La7 Roma di Piombo – Diario di una lotta ha totalizzato un a.m. di 196mila spettatori, pari al 1,6% di share. Su Tv8, infine, The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ha attirato 298mila spettatori, pari all’1,8% di share, mentre su Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 493mila spettatori, pari a uno share del 2,7%.

  • Rai 1 | Israele-Italia 39,1% (7.567.000 spettatori)
  • Canale 5 | Il diavolo veste Prada 12,9% (1.980.000 spettatori)
  • Rai 2 | Formidabile Discoring4,4% (713.000spettatori)
  • Italia 1 | Chicago PD6,5% (1.039.000 spettatori)
  • Rai 3 | Dog Days3,1% (658.000spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 5,1% (599.000 spettatori)
  • La7 | Roma di Piombo – Diario di una lotta1,6% (196.000 spettatori)
  • Tv8 | The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo1,8% (298.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy2,7% (493.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: il primo ‘scontro’ Matano-Nuzzi e tutti i debutti

Dopo avere chiuso una settimana ‘perfetta’, Gerry Scotti ha avuto ancora ‘strada libera’ nell’access prime time di Canale 5. Con Affari Tuoi e Stefano De Martino fuori dai giochi per lasciare spazio alla diretta della partita della Nazionale italiana, infatti, La Ruota della Fortuna è volato al 21,4% di share con 4 milioni e 315mila spettatori.

Prima sfida a distanza, invece, nel daytime del pomeriggio, dove è piombato Alberto Matano. Finalmente al timone della nuova edizione de La Vita in Diretta su Rai 1, il conduttore ha in parte ‘ridimensionato’ la buona prima settimana di Gianluigi Nuzzi e Dentro la Notizia facendo registrare il 20,8% di share e un ascolto medio di 1 milione e 575mila spettatori. Il talk show ‘erede’ di Pomeriggio Cinque ha comunque fatto segnare il 16,5% di share e (1 milione e 222spettatori) nella prima parte e il 14,6% di share (1 milione e 86mila spettatori) nella seconda.

Al debutto su Rai 1 anche Tiberio Timperi e Maria Soave con Unomattina News (16,3% di share), mentre Caterina Balivo è ripartita dal 12,2% di share nella prima parte e il 15% nella seconda parte de La Volta Buona, anticipato dal ritorno de Il Paradiso delle Signore al 14,7% di share. Anche Antonella Clerici è tornata nel palinsesto di Rai 1 con È sempre mezzogiorno, che ha esordito al 18,1% di share.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 1 settembre 2025

Ascolti tv ieri (1 settembre): Nuzzi e Bonolis al debutto, l’ultimo botto di Scotti senza De Martino, Ilary Blasi batte Peppino di Capri

Dentro la Notizia parte dal 18,2-16% di share, Avanti un Altro torna col 15.6% di sh...
Ascolti 27 agosto 2025

Ascolti tv ieri (27 agosto): scivolone Rai 1, Gerry Scotti ancora al top

Il segreto di Isabelle cala al 12,9% di share, Nata per te vince la prima serata con...
Ascolti 3 settembre 2025

Ascolti tv ieri (3 settembre): batosta De Martino, Gerry Scotti l’ha fatto di nuovo. La Ruota della fortuna supera Affari Tuoi

One True Loves vince in prima serata col 13,4% di share, flop Canale 5 al 10,8%, sem...
Ascolti 4 settembre 2025

Ascolti tv ieri (4 settembre): clamoroso Scotti, La Ruota fa tripletta e batte ancora De Martino e Affari Tuoi

Il film di Alessandro Siani vince la prima serata col 17,2% di share, Alessandra Amo...
Ascolti 4 agosto 2025

Ascolti tv ieri (4 agosto): Ilary Blasi chiude e vince, Rai 1 arranca ma Pino Insegno si difende

L’ultima puntata di Battiti Live vince la prima serata col 19,3% di share, Califano ...
Ascolti 19 agosto 2025

Ascolti tv ieri (19 agosto): Rebecca Staffelli e Yoga Radio Estate si confermano, Gerry Scotti padrone

La nuova serie di Canale 5 Watson vince la prima serata col 12,2% di share, il film ...
Ascolti 2 settembre 2025

Ascolti tv ieri (2 settembre), tonfo clamoroso per De Martino: Affari Tuoi cade contro Gerry Scotti

La Ragazza della Palude al 15% di share contro il 15,4% de La Notte del Cuore, Bianc...
Ascolti 7 settembre 2025

Ascolti tv ieri (7 settembre): De Martino affonda e Gerry Scotti chiude la settimana ‘perfetta’. Cade Imma Tataranni

La fiction con Vanessa Scalera cala e viene battuta da La Notte nel Cuore, trionfo d...
Ascolti 10 agosto 2025

Ascolti tv ieri (10 agosto): Imma Tataranni cresce ancora, Ranucci si ferma, dominio Gerry Scotti

Le repliche della fiction Rai vincono col 17% di share, Un amore come te al 16%, La ...

Personaggi

Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Veronica Gentili

Veronica Gentili
Alberto Castagna

Alberto Castagna
Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963