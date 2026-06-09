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Ascolti tv ieri (8 giugno): Michelle Hunziker rilancia Super Karaoke, ottimo il ritorno di Giletti

Ottimo anche il film Tutti Tranne con quasi 2 milioni e mezzo di spettatori su Rai 1, Elettra Lamborghini chiude The Unknown, bene Bianchi: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La settimana degli ascolti tv si apre nel segno delle novità. Ieri lunedì 8 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Tutti tranne te, mentre su Canale 5 è andato in scena il primo appuntamento di Super Karaoke, condotto da Michelle Hunziker. Su Rai 3 è tornato Massimo Giletti per uno speciale su Benito Mussolini, mentre Nicola Porro non è mancato al consueto appuntamento su Rete 4 con Quarta Repubblica. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Tutti tranne te e Super Karaoke

Ieri lunedì 8 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Tutti tranne te. La pellicola del 2023 con Sydney Sweeney e Glen Powell ha conquistato 2 milioni e 417mila spettatori, toccando il 15,8% di share. Su Canale 5, invece, dopo oltre dieci anni è tornato Super Karaoke. Il primo dei due appuntamenti della nuova edizione condotta da Michelle Hunziker ha raccolto 2 milioni e 181mila spettatori, debuttando al 19,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 è andato in scena il gran finale di The Unknown – Fino all’ultimo bivio. L’ultima puntata show condotto da Elettra Lamborghini e ‘Scintilla’ Gianluca Fubelli ha richiamato 579mila spettatori, chiudendo al 3,7% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film Hunter’s Prayer – In fuga, che ha radunato 836mila spettatori, ottenendo il 5% di share.

Massimo Giletti è tornato protagonista del prime time di Rai 3 con Mussolini – Le verità nascoste. Lo speciale dedicato alle ultime ore di Benito Mussolini ha raggiunto 1 milione e 9mila spettatori, registrando il 6,7% di share. Nicola Porro ha attirato 772mila spettatori su Rete 4 al timone di Quarta Repubblica, centrando il 6,6% di share. Su La7 è invece tornato Diego Bianchi alla guida del primo dei due speciali che chiuderanno la stagione di Propaganda Live, che ha invece totalizzato un a.m. di 777mila spettatori, raggiungendo al 6,2% di share.

Su Tv8 il film Robin Hood – Principe dei ladri con Kevin Costner ha intrattenuto 369mila spettatori, pari al 2,7% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha collezionato 474mila spettatori, pari a uno share del 3%.

  • Rai 1 | Tutti tranne te 15,8% (2.417.000 spettatori)
  • Canale 5 | Super Karaoke 19,1% (2181.000 spettatori)
  • Rai 2 | The Unknown – Fino all’ultimo bivio 3,7% (579.000 spettatori)
  • Italia 1 | Hunter’s Prayer – In fuga5% (836.000 spettatori)
  • Rai 3 | Mussolini – Le verità nascoste6,7% (1.009.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 6,6% (772.000 spettatori)
  • La7 | Propaganda Live6,2% (772.000 spettatori)
  • Tv8 | Robin Hood – Principe dei ladri 2,7% (369.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy3% (474.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs Gerry Scotti

La spunta Gerry Scotti nell’eterna sfida a distanza dei dati Auditel dell’access prime time contro Stefano De Martino. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti registrato il 22,6% di share con a 4 milioni e 352mila spettatori sintonizzati su Rai 1, ma La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha raggiunto un ascolto medio di 4 milioni e 825mila spettatori, arrivando a toccare al 25,1% di share.

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