Ascolti tv ieri (8 dicembre): Sandokan cala ma stravince
La serie con Can Yaman trionfa col 27,6% di share, ottimo Augias: tutti i numeri e dati Auditel
La settimana degli ascolti tv si apre con la festa dell’Immacolata e una nuova puntata di Sandokan. Ieri lunedì 8 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 è tornata la nuova serie con Can Yaman, mentre su Canale 5 è andata in onda la semiinale del Grande Fratello di Simona Ventura. Nuovo appuntamento per Massimo Giletti alla guida de Lo Stato delle Cose e per Nicola Porro al timone di Quarta Repubblica, così come per Corrado Augias e La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Sandokan e il Grande Fratello
Ieri lunedì 8 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato Sandokan. Dopo il clamoroso debutto della scorsa settimana (al 33,9% di share), la seconda puntata della nuova serie con Can Yaman nei panni della ‘Tigre della Malesia’ protagonista dei romanzi d’avventura di Emilio Salgari ha richiamato 4 milioni e 424mila spettatori, registrando al 27,6% di share.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 il film 1917 ha conquistato 458mila spettatori, arrivando al 2,6% di share sulla seconda rete. Su Italia 1 è invece andato in onda il film del 2023 Fast & Furious X con Vin Diesel protagonista, che ha appassionato 911mila spettatori raggiungendo il 5,8% di share.
Massimo Giletti è tornato al timone de Lo Stato delle Cose in prima serata su Rai 3 e la puntata di ieri – in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 932mila spettatori, ottenendo il 6,2% di share. Nicola Porro ha condotto un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, che ha registrato il 4,3% di share grazie a 557mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 911mila spettatori, toccando il 5% di share.
Su Tv8 l’ottavo appuntamento stagionale di GialappaShow condotto dal Mago Forest ha collezionato 676mila spettatori, pari al 4,2% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha attirato 365mila spettatori, pari a uno share del 2,1%.
- Rai 1 | Sandokan – 27,6% (4.424.000 spettatori)
- Canale 5 | in aggiornamento
- Rai 2 | The Covenant – 2,6% (458.000 spettatori)
- Italia 1 | Fast & Furious 9 – 5,8% (911.000 spettatori)
- Rai 3 | Lo Stato delle Cose – 6,2% (932.000 spettatori)
- Rete 4 | Quarta Repubblica – 4,3% (557.000 spettatori)
- La7 | La Torre di Babele – 5% (911.000 spettatori)
- Tv8 | GialappaShow – 4,2% (676.000 spettatori)
- Nove | Little Big Italy – 2,1% (365.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino contro Gerry Scotti
L’attesa per la seconda puntata di Sandokan non è bastata a Stefano De Martino che, se la scorsa settimana era volato a oltre a 5 milioni di spettatori ‘grazie’ a Can Yaman, ieri si è fermato al 22,4% di share. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha intrattenuto 4 milioni e 569mila spettatori.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv ieri (1° dicembre): debutto col botto per Sandokan, Rai 1 vola con Can Yaman e GF fermo
La nuova serie fa il pieno e trionfa col 33,9% di share facendo decollare anche Stef...
Ascolti tv ieri 10 novembre: Sinner fa volare Rai 2 (e De Martino paga), GF al 15%, partenza super di Guanciale
Il commissario Ricciardi 3 debutta e domina in prima serata (21,2% di share), bene G...
Ascolti tv ieri (24 novembre): il GF non si sblocca, Lino Guanciale chiude alla grande, irraggiungibile Scotti
Il commissario Ricciardi 3 chiude in al 22,1% di share, bene Giletti, La Ruota della...
Ascolti tv ieri (3 novembre): il GF non si rialza, Blanca chiude col botto, Matano super
La fiction con Maria Chiara Giannetta vola oltre i 4 milioni, Simone Ventura ferma a...
Ascolti tv ieri (17 novembre): Grande Fratello bloccato, Lino Guanciale fa volare Rai 1, Scotti da record
Il commissario Ricciardi 3 cresce in prima serata (22,2% di share), bene Giletti, La...
Ascolti tv ieri (27 ottobre): il GF non esce dalla crisi, dominio Blanca, Scotti accelera
La fiction con Maria Chiara Giannetta vince ancora col 24,3% di share, Simona Ventur...
Ascolti tv ieri (20 ottobre): il Grande Fratello affonda, Blanca 3 dilaga, De Martino copia Scotti ma non basta
Il reality di Canale 5 si ferma al 14,2% di share, la fiction con Maria Chiara Giann...
Ascolti tv ieri (13 ottobre): incubo Grande Fratello e Simona Ventura crolla, sale Giletti
Il reality di Canale 5 crolla sotto i due milioni di spettatori, certezza Blanca (23...