Ascolti tv ieri (8 dicembre): Sandokan cala ma stravince

La serie con Can Yaman trionfa col 27,6% di share, ottimo Augias: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La settimana degli ascolti tv si apre con la festa dell’Immacolata e una nuova puntata di Sandokan. Ieri lunedì 8 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 è tornata la nuova serie con Can Yaman, mentre su Canale 5 è andata in onda la semiinale del Grande Fratello di Simona Ventura. Nuovo appuntamento per Massimo Giletti alla guida de Lo Stato delle Cose e per Nicola Porro al timone di Quarta Repubblica, così come per Corrado Augias e La Torre di Babele. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Sandokan e il Grande Fratello

Ieri lunedì 8 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato Sandokan. Dopo il clamoroso debutto della scorsa settimana (al 33,9% di share), la seconda puntata della nuova serie con Can Yaman nei panni della ‘Tigre della Malesia’ protagonista dei romanzi d’avventura di Emilio Salgari ha richiamato 4 milioni e 424mila spettatori, registrando al 27,6% di share.

Su Rai 2 il film 1917 ha conquistato 458mila spettatori, arrivando al 2,6% di share sulla seconda rete. Su Italia 1 è invece andato in onda il film del 2023 Fast & Furious X con Vin Diesel protagonista, che ha appassionato 911mila spettatori raggiungendo il 5,8% di share.

Massimo Giletti è tornato al timone de Lo Stato delle Cose in prima serata su Rai 3 e la puntata di ieri – in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 932mila spettatori, ottenendo il 6,2% di share. Nicola Porro ha condotto un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, che ha registrato il 4,3% di share grazie a 557mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha invece totalizzato un a.m. di 911mila spettatori, toccando il 5% di share.

Su Tv8 l’ottavo appuntamento stagionale di GialappaShow condotto dal Mago Forest ha collezionato 676mila spettatori, pari al 4,2% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy con Francesco Panella ha attirato 365mila spettatori, pari a uno share del 2,1%.

  • Rai 1 | Sandokan 27,6% (4.424.000 spettatori)
  • Canale 5 | in aggiornamento
  • Rai 2 | The Covenant2,6% (458.000 spettatori)
  • Italia 1 | Fast & Furious 95,8% (911.000 spettatori)
  • Rai 3 | Lo Stato delle Cose6,2% (932.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarta Repubblica 4,3% (557.000 spettatori)
  • La7 | La Torre di Babele5% (911.000 spettatori)
  • Tv8 | GialappaShow 4,2% (676.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy2,1% (365.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino contro Gerry Scotti

L’attesa per la seconda puntata di Sandokan non è bastata a Stefano De Martino che, se la scorsa settimana era volato a oltre a 5 milioni di spettatori ‘grazie’ a Can Yaman, ieri si è fermato al 22,4% di share. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha intrattenuto 4 milioni e 569mila spettatori.

